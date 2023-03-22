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Козлов назвал главной задачей в Арктике обеспечение безопасности ее жителей - РИА Новости, 22.03.2023
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Шапка супертега Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
 
13:30 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/arktika-1859765063.html
Козлов назвал главной задачей в Арктике обеспечение безопасности ее жителей
Козлов назвал главной задачей в Арктике обеспечение безопасности ее жителей - РИА Новости, 22.03.2023
Козлов назвал главной задачей в Арктике обеспечение безопасности ее жителей
Учитывая таяние вечной мерзлоты, основными задачами России в Арктике являются обеспечение безопасности жизни населения этих территорий, безаварийной работы... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T13:30
2023-03-22T13:30
изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
арктика
якутск
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
арктический совет
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ЯКУТСК, 22 мар – РИА Новости. Учитывая таяние вечной мерзлоты, основными задачами России в Арктике являются обеспечение безопасности жизни населения этих территорий, безаварийной работы инфраструктуры и сохранение экосистемы Севера, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. В Якутске в среду открылась научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, участие в ней в очном и онлайн-формате принимают более 500 ученых и специалистов разных отраслей из ряда регионов России, а также Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, Индии, Бразилии, США, Японии. Мероприятие проходит в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Выступая на пленарном заседании, Козлов отметил, что вопросы глобального изменения климата и таяния многолетней мерзлоты особенно актуальны для России, где криолитозона занимает 65% территории, причем быстрее всего её деградация происходит в Арктике. "Ключевые задачи – обеспечить безопасность людей, которые живут в Арктической зоне, безаварийную работу инфраструктуры, сохранить хрупкие экосистемы северных территорий. Мы должны вовремя предупреждать последствия таяния мерзлоты, создавать новые технологии для строительства любых сооружений на таких грунтах. В целом научиться планировать хозяйственную деятельность человека в новых условиях", - сказал министр. Он напомнил, что по поручению президента России на базе наблюдательной сети Росгидромета формируется система фонового мониторинга многолетней мерзлоты, которая позволит понять, что происходит с криолитозоной. "До конца 2025 года сеть охватит 140 наблюдательных пунктов от Кольского полуострова и Чукотки и до южной границы России в Туве и Алтайском крае. Законопроект о создании системы фонового мониторинга готовится ко второму чтению в Государственной думе России", - уточнил Козлов.
https://ria.ru/20230322/arktika-1859720857.html
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арктика, якутск, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), арктический совет
Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты, Арктика, Якутск, Александр Козлов (глава Минприроды), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Арктический совет

Козлов назвал главной задачей в Арктике обеспечение безопасности ее жителей

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на открытии фестиваля "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на открытии фестиваля Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на открытии фестиваля "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
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ЯКУТСК, 22 мар – РИА Новости. Учитывая таяние вечной мерзлоты, основными задачами России в Арктике являются обеспечение безопасности жизни населения этих территорий, безаварийной работы инфраструктуры и сохранение экосистемы Севера, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов.
В Якутске в среду открылась научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, участие в ней в очном и онлайн-формате принимают более 500 ученых и специалистов разных отраслей из ряда регионов России, а также Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, Индии, Бразилии, США, Японии. Мероприятие проходит в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах.
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Выступая на пленарном заседании, Козлов отметил, что вопросы глобального изменения климата и таяния многолетней мерзлоты особенно актуальны для России, где криолитозона занимает 65% территории, причем быстрее всего её деградация происходит в Арктике.
"Ключевые задачи – обеспечить безопасность людей, которые живут в Арктической зоне, безаварийную работу инфраструктуры, сохранить хрупкие экосистемы северных территорий. Мы должны вовремя предупреждать последствия таяния мерзлоты, создавать новые технологии для строительства любых сооружений на таких грунтах. В целом научиться планировать хозяйственную деятельность человека в новых условиях", - сказал министр.
Он напомнил, что по поручению президента России на базе наблюдательной сети Росгидромета формируется система фонового мониторинга многолетней мерзлоты, которая позволит понять, что происходит с криолитозоной.
"До конца 2025 года сеть охватит 140 наблюдательных пунктов от Кольского полуострова и Чукотки и до южной границы России в Туве и Алтайском крае. Законопроект о создании системы фонового мониторинга готовится ко второму чтению в Государственной думе России", - уточнил Козлов.
 
Изменение климата: эволюция вечной мерзлотыАрктикаЯкутскАлександр Козлов (глава Минприроды)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Арктический совет
 
 
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