https://ria.ru/20230322/arktika-1859765063.html

Козлов назвал главной задачей в Арктике обеспечение безопасности ее жителей

Козлов назвал главной задачей в Арктике обеспечение безопасности ее жителей - РИА Новости, 22.03.2023

Козлов назвал главной задачей в Арктике обеспечение безопасности ее жителей

Учитывая таяние вечной мерзлоты, основными задачами России в Арктике являются обеспечение безопасности жизни населения этих территорий, безаварийной работы... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T13:30

2023-03-22T13:30

2023-03-22T13:30

изменение климата: эволюция вечной мерзлоты

арктика

якутск

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

арктический совет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815049414_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_78ba0653ea2e5691f72d5adc63886843.jpg

ЯКУТСК, 22 мар – РИА Новости. Учитывая таяние вечной мерзлоты, основными задачами России в Арктике являются обеспечение безопасности жизни населения этих территорий, безаварийной работы инфраструктуры и сохранение экосистемы Севера, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. В Якутске в среду открылась научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, участие в ней в очном и онлайн-формате принимают более 500 ученых и специалистов разных отраслей из ряда регионов России, а также Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, Индии, Бразилии, США, Японии. Мероприятие проходит в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Выступая на пленарном заседании, Козлов отметил, что вопросы глобального изменения климата и таяния многолетней мерзлоты особенно актуальны для России, где криолитозона занимает 65% территории, причем быстрее всего её деградация происходит в Арктике. "Ключевые задачи – обеспечить безопасность людей, которые живут в Арктической зоне, безаварийную работу инфраструктуры, сохранить хрупкие экосистемы северных территорий. Мы должны вовремя предупреждать последствия таяния мерзлоты, создавать новые технологии для строительства любых сооружений на таких грунтах. В целом научиться планировать хозяйственную деятельность человека в новых условиях", - сказал министр. Он напомнил, что по поручению президента России на базе наблюдательной сети Росгидромета формируется система фонового мониторинга многолетней мерзлоты, которая позволит понять, что происходит с криолитозоной. "До конца 2025 года сеть охватит 140 наблюдательных пунктов от Кольского полуострова и Чукотки и до южной границы России в Туве и Алтайском крае. Законопроект о создании системы фонового мониторинга готовится ко второму чтению в Государственной думе России", - уточнил Козлов.

https://ria.ru/20230322/arktika-1859720857.html

арктика

якутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

арктика, якутск, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), арктический совет