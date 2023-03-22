https://ria.ru/20230322/arktika-1859720857.html

Лавров рассказал о расширении возможностей РФ в Арктике

Лавров рассказал о расширении возможностей РФ в Арктике - РИА Новости, 22.03.2023

Лавров рассказал о расширении возможностей РФ в Арктике

Таяние вечной мерзлоты вместе с ростом рисков для инфраструктуры в Арктике расширяет возможности для России, в частности, облегчает доставку грузов в... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T11:31

2023-03-22T11:31

2023-03-22T11:49

изменение климата: эволюция вечной мерзлоты

россия

арктика

сергей лавров

арктический совет

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ЯКУТСК, 22 мар – РИА Новости. Таяние вечной мерзлоты вместе с ростом рисков для инфраструктуры в Арктике расширяет возможности для России, в частности, облегчает доставку грузов в труднодоступные районы водными путями, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. В Якутске в среду открылась научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, участие в ней в очном и онлайн-формате принимают более 500 ученых и специалистов разных отраслей из ряда регионов России, а также Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, Индии, Бразилии, США, Японии. Мероприятие проходит в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. "Показательно, что согласно имеющимся оценкам, темпы роста температуры воздуха в Заполярье превышают среднемировые более чем в два раза. В результате таяния вечной мерзлоты повышаются риски для созданных в регионе инфраструктурных объектов. В то же время потепление облегчает навигацию по северным речным и океаническим маршрутам, расширяя возможности доставки грузов в труднодоступные районы Крайнего Севера", - сказал Лавров в приветственном слове, транслировавшемся на пленарном заседании. Он отметил постоянное увеличение внимания международного сообщества к арктическому региону. "Свою задачу видим в том, чтобы сделать все необходимое для сохранения мира и стабильности, повышении экологической устойчивости, обеспечении благоприятных условий для социально-экономического развития Арктической зоны РФ. Одним из способов ее решения является налаживание взаимовыгодного международного сотрудничества в интересах освоения Крайнего Севера при сбалансированном сочетании социальных, экономических и природоохранных аспектов. Это один из приоритетов председательства России в Арктическом совете, которое завершается в мае текущего года", - уточнил министр. Лавров выразил отдельную благодарность властям Якутии за инициативу проведения конференции, добавив, что у региона есть все необходимые научные и прикладные компетенции в области климатической тематики и изучения криосферы. "Министерство иностранных дел продолжит оказывать поддержку налаживанию и поддержанию связей отечественного научного сообщества с иностранными партнерами. Сегодня это особенно актуально, имея в виду, что по вине отдельных недружественных государств многие каналы официального дипломатического общения остаются заблокированными, либо ограничены самым минимальным набором обсуждаемых тем", - заявил Лавров. Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство перешло к России в мае 2021 года. В марте 2022-го западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине.

https://ria.ru/20230322/chekunkov-1859702886.html

https://ria.ru/20230322/nikolaev-1859697101.html

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арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, арктика, сергей лавров, арктический совет