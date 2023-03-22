https://ria.ru/20230322/arkheologiya-1859737115.html
После продолжительной болезни умер археолог Олег Иоаннисян
После продолжительной болезни умер археолог Олег Иоаннисян - РИА Новости, 22.03.2023
После продолжительной болезни умер археолог Олег Иоаннисян
Ведущий научный сотрудник сектора архитектурной археологии Государственного Эрмитажа Олег Иоаннисян умер в возрасте 71 года после продолжительной болезни,... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T16:57
2023-03-22T16:57
2023-03-22T16:57
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Ведущий научный сотрудник сектора архитектурной археологии Государственного Эрмитажа Олег Иоаннисян умер в возрасте 71 года после продолжительной болезни, сообщается на сайте Института археологии РАН. Он работал на раскопках Десятинной церкви в Киеве, Чернигове. Ранее сообщалось о смерти лауреата премии "Оскар" Питера Уэрнера.
https://ria.ru/20230314/tolubaev-1857752798.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, археология
Культура, Новости культуры, Археология
После продолжительной болезни умер археолог Олег Иоаннисян
Археолог Олег Иоаннисян умер в возрасте 71 года после продолжительной болезни