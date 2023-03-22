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После продолжительной болезни умер археолог Олег Иоаннисян - РИА Новости, 22.03.2023
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Культура
 
16:57 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/arkheologiya-1859737115.html
После продолжительной болезни умер археолог Олег Иоаннисян
После продолжительной болезни умер археолог Олег Иоаннисян - РИА Новости, 22.03.2023
После продолжительной болезни умер археолог Олег Иоаннисян
Ведущий научный сотрудник сектора архитектурной археологии Государственного Эрмитажа Олег Иоаннисян умер в возрасте 71 года после продолжительной болезни,... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T16:57
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Ведущий научный сотрудник сектора архитектурной археологии Государственного Эрмитажа Олег Иоаннисян умер в возрасте 71 года после продолжительной болезни, сообщается на сайте Института археологии РАН. Он работал на раскопках Десятинной церкви в Киеве, Чернигове. Ранее сообщалось о смерти лауреата премии "Оскар" Питера Уэрнера.
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Культура, Новости культуры, Археология
После продолжительной болезни умер археолог Олег Иоаннисян

Археолог Олег Иоаннисян умер в возрасте 71 года после продолжительной болезни

© Фото : Институт археологии РАНОлег Иоаннисян
Олег Иоаннисян - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Фото : Институт археологии РАН
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Ведущий научный сотрудник сектора архитектурной археологии Государственного Эрмитажа Олег Иоаннисян умер в возрасте 71 года после продолжительной болезни, сообщается на сайте Института археологии РАН.
«
"Олег Михайлович оставил яркий след в истории исследований древнерусской архитектуры", — говорится в некрологе.
Он работал на раскопках Десятинной церкви в Киеве, Чернигове.
«
"Им было заново освоено огромное пространство Владимиро-Суздальской архитектуры, где ему удалось в 1990-х годах заново открыть собор Рождества Богородицы во Владимире, Успенский собор в Ростове Великом, а также многие другие архитектурные объекты Северо-Восточной Руси", — уточняют в Институте археологии РАН.
Ранее сообщалось о смерти лауреата премии "Оскар" Питера Уэрнера.
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