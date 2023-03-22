https://ria.ru/20230322/arkheologiya-1859737115.html

После продолжительной болезни умер археолог Олег Иоаннисян

После продолжительной болезни умер археолог Олег Иоаннисян - РИА Новости, 22.03.2023

После продолжительной болезни умер археолог Олег Иоаннисян

Ведущий научный сотрудник сектора архитектурной археологии Государственного Эрмитажа Олег Иоаннисян умер в возрасте 71 года после продолжительной болезни,... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T16:57

2023-03-22T16:57

2023-03-22T16:57

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Ведущий научный сотрудник сектора архитектурной археологии Государственного Эрмитажа Олег Иоаннисян умер в возрасте 71 года после продолжительной болезни, сообщается на сайте Института археологии РАН. Он работал на раскопках Десятинной церкви в Киеве, Чернигове. Ранее сообщалось о смерти лауреата премии "Оскар" Питера Уэрнера.

https://ria.ru/20230314/tolubaev-1857752798.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология