https://ria.ru/20230322/alzhir-1859648908.html

Президент Алжира приедет в Россию по приглашению Путина

Президент Алжира приедет в Россию по приглашению Путина - РИА Новости, 22.03.2023

Президент Алжира приедет в Россию по приглашению Путина

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что его визит в Россию запланирован на май. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T00:58

2023-03-22T00:58

2023-03-22T01:10

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дмитрий песков

владимир путин

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ТУНИС, 22 мар - РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что его визит в Россию запланирован на май."Мой визит в Россию стоит в графике, и он состоится в мае по приглашению президента России (Владимира Путина)", - сказал Теббун в интервью телеканалу Al Jazeera.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что подготовка к визиту Теббуна в Россию начата, но даты еще не определены.

https://ria.ru/20230201/lider-1849084971.html

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в мире, россия, алжир (провинция), абдельмаджид теббун, дмитрий песков, владимир путин