Рейтинг@Mail.ru
Президент Алжира приедет в Россию по приглашению Путина - РИА Новости, 22.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:58 22.03.2023 (обновлено: 01:10 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/alzhir-1859648908.html
Президент Алжира приедет в Россию по приглашению Путина
Президент Алжира приедет в Россию по приглашению Путина - РИА Новости, 22.03.2023
Президент Алжира приедет в Россию по приглашению Путина
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что его визит в Россию запланирован на май. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T00:58
2023-03-22T01:10
в мире
россия
алжир (провинция)
абдельмаджид теббун
дмитрий песков
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829930371_0:309:2939:1962_1920x0_80_0_0_651d2d75617cbc90ab211a1264acf71c.jpg
ТУНИС, 22 мар - РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что его визит в Россию запланирован на май."Мой визит в Россию стоит в графике, и он состоится в мае по приглашению президента России (Владимира Путина)", - сказал Теббун в интервью телеканалу Al Jazeera.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что подготовка к визиту Теббуна в Россию начата, но даты еще не определены.
https://ria.ru/20230201/lider-1849084971.html
россия
алжир (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829930371_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b5a78995a36f9196af22a19ad83ceead.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, алжир (провинция), абдельмаджид теббун, дмитрий песков, владимир путин
В мире, Россия, Алжир (провинция), Абдельмаджид Теббун, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Президент Алжира приедет в Россию по приглашению Путина

Президент Алжира заявил, что его визит в Россию состоится в мае по приглашению Путина

© AP Photo / Anis BelghoulПрезидент Алжира Абдельмаджид Теббун
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Anis Belghoul
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТУНИС, 22 мар - РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что его визит в Россию запланирован на май.
"Мой визит в Россию стоит в графике, и он состоится в мае по приглашению президента России (Владимира Путина)", - сказал Теббун в интервью телеканалу Al Jazeera.
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Лавров заявил, что Алжир входит в лидеры стран-претендентов БРИКС
1 февраля, 20:24
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что подготовка к визиту Теббуна в Россию начата, но даты еще не определены.
 
В миреРоссияАлжир (провинция)Абдельмаджид ТеббунДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала