https://ria.ru/20230322/afrika-1859718958.html
Спикер парламента Буркина-Фасо призвал создать российско-африканский банк
Спикер парламента Буркина-Фасо призвал создать российско-африканский банк - РИА Новости, 22.03.2023
Спикер парламента Буркина-Фасо призвал создать российско-африканский банк
Спикер парламента переходного периода Буркина-Фасо Усман Бугума выступил за создание совместного банка между Россией и Африкой для облегчения банковских... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T11:28
2023-03-22T11:28
2023-03-22T11:28
экономика
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буркина-фасо
африка
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Спикер парламента переходного периода Буркина-Фасо Усман Бугума выступил за создание совместного банка между Россией и Африкой для облегчения банковских операций и финансирования проектов в его стране. "Я думаю, что в случае укрепления сотрудничества с Россией в основных отраслях экономики очень важно, чтобы мы изучили возможность создания совместного банка между Россией и Африкой с открытием филиала в Буркина-Фасо, для облегчения банковских операций между двумя странами и финансирования проектов в нашей стране... При совместной торговле и инвестициях очень полезно наличие финансовой системы или банка для облегчения операций", - отметил он. По его словам, наличие такого банка может сильно облегчить банковские переводы при экспорте товаров в Россию. В январе премьер-министр Буркина-Фасо Апполинер Кьелем де Тамбела во время встречи с послом России в этой стране выразил желание сформировать совместный комитет по активизации торговых и экономических отношений между двумя странами.
https://ria.ru/20230320/afrika-1859170660.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, буркина-фасо, африка
Экономика, Россия, Буркина-Фасо, Африка
Спикер парламента Буркина-Фасо призвал создать российско-африканский банк
Спикер парламента Буркина-Фасо Бугума выступил за создание российско-африканского банка
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Спикер парламента переходного периода Буркина-Фасо Усман Бугума выступил за создание совместного банка между Россией и Африкой для облегчения банковских операций и финансирования проектов в его стране.
"Я думаю, что в случае укрепления сотрудничества с Россией в основных отраслях экономики очень важно, чтобы мы изучили возможность создания совместного банка между Россией и Африкой с открытием филиала в Буркина-Фасо, для облегчения банковских операций между двумя странами и финансирования проектов в нашей стране... При совместной торговле и инвестициях очень полезно наличие финансовой системы или банка для облегчения операций", - отметил он.
По его словам, наличие такого банка может сильно облегчить банковские переводы при экспорте товаров в Россию.
В январе премьер-министр Буркина-Фасо Апполинер Кьелем де Тамбела во время встречи с послом России в этой стране выразил желание сформировать совместный комитет по активизации торговых и экономических отношений между двумя странами.
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