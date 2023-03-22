https://ria.ru/20230322/afrika-1859718958.html

Спикер парламента Буркина-Фасо призвал создать российско-африканский банк

Спикер парламента Буркина-Фасо призвал создать российско-африканский банк - РИА Новости, 22.03.2023

Спикер парламента Буркина-Фасо призвал создать российско-африканский банк

Спикер парламента переходного периода Буркина-Фасо Усман Бугума выступил за создание совместного банка между Россией и Африкой для облегчения банковских... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T11:28

2023-03-22T11:28

2023-03-22T11:28

экономика

россия

буркина-фасо

африка

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Спикер парламента переходного периода Буркина-Фасо Усман Бугума выступил за создание совместного банка между Россией и Африкой для облегчения банковских операций и финансирования проектов в его стране. "Я думаю, что в случае укрепления сотрудничества с Россией в основных отраслях экономики очень важно, чтобы мы изучили возможность создания совместного банка между Россией и Африкой с открытием филиала в Буркина-Фасо, для облегчения банковских операций между двумя странами и финансирования проектов в нашей стране... При совместной торговле и инвестициях очень полезно наличие финансовой системы или банка для облегчения операций", - отметил он. По его словам, наличие такого банка может сильно облегчить банковские переводы при экспорте товаров в Россию. В январе премьер-министр Буркина-Фасо Апполинер Кьелем де Тамбела во время встречи с послом России в этой стране выразил желание сформировать совместный комитет по активизации торговых и экономических отношений между двумя странами.

https://ria.ru/20230320/afrika-1859170660.html

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буркина-фасо

африка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, буркина-фасо, африка