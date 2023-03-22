https://ria.ru/20230322/aes-1859803158.html

На АЭС "Эль-Дабаа" в Египте доставили первое крупногабаритное оборудование

На АЭС "Эль-Дабаа" в Египте доставили первое крупногабаритное оборудование - РИА Новости, 22.03.2023

На АЭС "Эль-Дабаа" в Египте доставили первое крупногабаритное оборудование

Первое крупногабаритное оборудование (устройство локализации расплава) было доставлено во вторник на строящуюся АЭС "Эль-Дабаа" в Египте, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T15:40

2023-03-22T15:40

2023-03-22T15:40

ядерные технологии

египет

россия

средиземное море

денис мантуров

алексей лихачев

аэс "эль-дабаа"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852269296_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_04d9715c7849dd540723d297844689de.jpg

КАИР, 22 мар - РИА Новости. Первое крупногабаритное оборудование (устройство локализации расплава) было доставлено во вторник на строящуюся АЭС "Эль-Дабаа" в Египте, заявили РИА Новости в пресс-службе российской госкорпорации "Росатом". Ранее вице-премьер, глава минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что строительство АЭС "Эль-Дабаа" в Египте идёт с опережением сроков, несмотря на геополитическую ситуацию в мире. "Двадцать первого марта 2023 года на площадке сооружения АЭС "Эль-Дабаа" в Арабской Республике Египет (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик – инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом") состоялась торжественная церемония приёмки первого крупногабаритного оборудования - устройства локализации расплава ("ловушки расплава")", - говорится в заявлении. В 2022 году началось строительство первого и второго энергоблоков первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа". В ноябре минувшего года генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что строительство с участием России еще двух энергоблоков на АЭС "Эль-Дабаа" планируется начать в 2023 году. АЭС "Эль-Дабаа" расположится в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт.

https://ria.ru/20230319/aes-1858960137.html

египет

россия

средиземное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

египет, россия, средиземное море, денис мантуров, алексей лихачев, аэс "эль-дабаа", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"