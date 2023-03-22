На АЭС "Эль-Дабаа" в Египте доставили первое крупногабаритное оборудование
"Росатом": на АЭС "Эль-Дабаа" в Египте доставили первое крупногабаритное оборудование
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкРабочий в цехе по производству оборудования для атомного реактора
Рабочий в цехе по производству оборудования для атомного реактора. Архивное фото
КАИР, 22 мар - РИА Новости. Первое крупногабаритное оборудование (устройство локализации расплава) было доставлено во вторник на строящуюся АЭС "Эль-Дабаа" в Египте, заявили РИА Новости в пресс-службе российской госкорпорации "Росатом".
Ранее вице-премьер, глава минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что строительство АЭС "Эль-Дабаа" в Египте идёт с опережением сроков, несмотря на геополитическую ситуацию в мире.
"Двадцать первого марта 2023 года на площадке сооружения АЭС "Эль-Дабаа" в Арабской Республике Египет (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик – инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом") состоялась торжественная церемония приёмки первого крупногабаритного оборудования - устройства локализации расплава ("ловушки расплава")", - говорится в заявлении.
В 2022 году началось строительство первого и второго энергоблоков первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа". В ноябре минувшего года генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что строительство с участием России еще двух энергоблоков на АЭС "Эль-Дабаа" планируется начать в 2023 году.
АЭС "Эль-Дабаа" расположится в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт.