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На АЭС "Эль-Дабаа" в Египте доставили первое крупногабаритное оборудование - РИА Новости, 22.03.2023
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Ядерные технологии
 
15:40 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/aes-1859803158.html
На АЭС "Эль-Дабаа" в Египте доставили первое крупногабаритное оборудование
На АЭС "Эль-Дабаа" в Египте доставили первое крупногабаритное оборудование - РИА Новости, 22.03.2023
На АЭС "Эль-Дабаа" в Египте доставили первое крупногабаритное оборудование
Первое крупногабаритное оборудование (устройство локализации расплава) было доставлено во вторник на строящуюся АЭС "Эль-Дабаа" в Египте, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T15:40
2023-03-22T15:40
ядерные технологии
египет
россия
средиземное море
денис мантуров
алексей лихачев
аэс "эль-дабаа"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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КАИР, 22 мар - РИА Новости. Первое крупногабаритное оборудование (устройство локализации расплава) было доставлено во вторник на строящуюся АЭС "Эль-Дабаа" в Египте, заявили РИА Новости в пресс-службе российской госкорпорации "Росатом". Ранее вице-премьер, глава минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что строительство АЭС "Эль-Дабаа" в Египте идёт с опережением сроков, несмотря на геополитическую ситуацию в мире. "Двадцать первого марта 2023 года на площадке сооружения АЭС "Эль-Дабаа" в Арабской Республике Египет (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик – инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом") состоялась торжественная церемония приёмки первого крупногабаритного оборудования - устройства локализации расплава ("ловушки расплава")", - говорится в заявлении. В 2022 году началось строительство первого и второго энергоблоков первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа". В ноябре минувшего года генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что строительство с участием России еще двух энергоблоков на АЭС "Эль-Дабаа" планируется начать в 2023 году. АЭС "Эль-Дабаа" расположится в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт.
https://ria.ru/20230319/aes-1858960137.html
египет
россия
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египет, россия, средиземное море, денис мантуров, алексей лихачев, аэс "эль-дабаа", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Ядерные технологии, Египет, Россия, Средиземное море, Денис Мантуров, Алексей Лихачев, АЭС "Эль-Дабаа", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
На АЭС "Эль-Дабаа" в Египте доставили первое крупногабаритное оборудование

"Росатом": на АЭС "Эль-Дабаа" в Египте доставили первое крупногабаритное оборудование

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкРабочий в цехе по производству оборудования для атомного реактора
Рабочий в цехе по производству оборудования для атомного реактора - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Рабочий в цехе по производству оборудования для атомного реактора. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 22 мар - РИА Новости. Первое крупногабаритное оборудование (устройство локализации расплава) было доставлено во вторник на строящуюся АЭС "Эль-Дабаа" в Египте, заявили РИА Новости в пресс-службе российской госкорпорации "Росатом".
Ранее вице-премьер, глава минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что строительство АЭС "Эль-Дабаа" в Египте идёт с опережением сроков, несмотря на геополитическую ситуацию в мире.
"Двадцать первого марта 2023 года на площадке сооружения АЭС "Эль-Дабаа" в Арабской Республике Египет (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик – инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом") состоялась торжественная церемония приёмки первого крупногабаритного оборудования - устройства локализации расплава ("ловушки расплава")", - говорится в заявлении.
В 2022 году началось строительство первого и второго энергоблоков первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа". В ноябре минувшего года генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что строительство с участием России еще двух энергоблоков на АЭС "Эль-Дабаа" планируется начать в 2023 году.
АЭС "Эль-Дабаа" расположится в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт.
Начало бетонирования фундамента энергоблока №1 АЭС Эль-Дабаа в Египте - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Строительство АЭС "Эль-Дабаа" в Египте идет с опережением, заявил Мантуров
19 марта, 18:22
 
Ядерные технологииЕгипетРоссияСредиземное мореДенис МантуровАлексей ЛихачевАЭС "Эль-Дабаа"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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