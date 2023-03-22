https://ria.ru/20230322/aeroporty-1859796917.html

Все аэропорты Москвы ввели возможность использовать электронные посадочные

Все аэропорты Москвы ввели возможность использовать электронные посадочные - РИА Новости, 22.03.2023

Все аэропорты Москвы ввели возможность использовать электронные посадочные

Использовать электронные посадочные талоны теперь можно во всех аэропортах Москвы - "Домодедово", "Шереметьево" и "Внуково", выяснило РИА Новости. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T15:17

2023-03-22T15:17

2023-03-22T15:17

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Использовать электронные посадочные талоны теперь можно во всех аэропортах Москвы - "Домодедово", "Шереметьево" и "Внуково", выяснило РИА Новости. Садиться в самолет по электронному посадочному Минтранс РФ разрешил еще в 2019 году. Такие опции постепенно появились в "Домодедово" и "Шереметьево", а с недавнего времени и во "Внуково". Во вторник в пресс-службе "Внуково" рассказали РИА Новости, что аэропорт внедрил возможность использовать электронные посадочные на внутренних рейсах. В конце 2019 года "Внуково" сообщал, что не будет использовать электронные посадочные талоны, пока законодательство не позволит полностью отменить ручной контроль документов, удостоверяющих личность. Сроков внедрения электронных посадочных на зарубежных рейсах пока нет. Как сообщили в пресс-службе, решение об этом будет принято после всестороннего изучения опыта эксплуатации комплекса на внутренних перелетах. В аэропорту "Шереметьево" агентству сообщили, что электронные посадочные доступны для пассажиров всех рейсов - как внутренних, так и международных. "Московский аэропорт "Домодедово" в 2018 году первым в России внедрил автоматизированные турникеты (eGate), которыми уже оборудованы все выходы на посадку, а также входы в зону таможенного контроля в галерее вылета международных рейсов", - сказали в пресс-службе. Там уточнили, что на данный момент электронные посадочные доступны на всех рейсах аэропорта. В дальнейшем, отметили в пресс-службе, турникеты в "Домодедово" оснастят видеокамерами для распознавания лиц. В терминале планируется установка киосков SBD, которые позволят пассажиру самостоятельно регистрироваться на рейс и регистрировать свой багаж. "Увеличение числа пассажиров, обслуживаемых с использованием системы распознавания лиц, повысит уровень транспортной безопасности. Система распознавания лиц позволит полностью автоматизировать прохождение предполетных процедур – с момента регистрации до посадки на самолет, минимизировав человеческий фактор", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230322/aviabilety-1859750426.html

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Влада Копылова

новости - туризм, москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт)