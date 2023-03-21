Бузова, Севиль и Boyka: в Москве прошел гала-ужин премии Жара Music Awards

В театре имени М.Н. Ермоловой состоялся гала-ужин музыкальной премии Жара Music Awards
Актеры мастерской Брусникина подготовили иммерсивный спектакль, посвященный предстоящей церемонии.
"Номинанты премии Ольга Бузова, Севиль, Люся Чеботина, Mia Boyka, Mary Gu успешно прошли аудирование и органично влились в театральную постановку", — сообщают в пресс-службе телеканала ЖАРА.
Актеры мастерской Брусникина подготовили иммерсивный спектакль, посвященный предстоящей церемонии.
"Номинанты премии Ольга Бузова, Севиль, Люся Чеботина, Mia Boyka, Mary Gu успешно прошли аудирование и органично влились в театральную постановку", — сообщают в пресс-службе телеканала ЖАРА.
Остальные участники гала-ужина могли понаблюдать за происходящим из зала.
Как, например, вокалистка дуэта Artic&Asti Севиль.
Певица стала чуть ли не главным украшением вечера: короткое мини, высокие каблуки, смелые позы и томный взгляд.
"Какая красотка", — написали поклонники Севиль в соцсетях.
Остальные участники гала-ужина могли понаблюдать за происходящим из зала.
Как, например, вокалистка дуэта Artic&Asti Севиль.
Певица стала чуть ли не главным украшением вечера: короткое мини, высокие каблуки, смелые позы и томный взгляд.
"Какая красотка", — написали поклонники Севиль в соцсетях.
Номинантка сразу в четырех категориях ("Женское видео", "Интернет-хит", "Фан-клуб года" и "Хитмейкер года") Mia Boyka (Мария Бойко) ради того, чтобы попасть на светский раут, спустилась в метро (в день ужина в столице были 10-бальные пробки).
На красную дорожку в итоге успела: раздала интервью журналистам и попозировала фотографам.
Номинантка сразу в четырех категориях ("Женское видео", "Интернет-хит", "Фан-клуб года" и "Хитмейкер года") Mia Boyka (Мария Бойко) ради того, чтобы попасть на светский раут, спустилась в метро (в день ужина в столице были 10-бальные пробки).
На красную дорожку в итоге успела: раздала интервью журналистам и попозировала фотографам.
Чуть не опоздала из-за коллапса на дорогах и Mary Gu (Мария Гусарова).
"Полтора часа в пробке и пять минут на мероприятии. Обожаю этот стиль", — поделилась певица в соцсетях.
Чуть не опоздала из-за коллапса на дорогах и Mary Gu (Мария Гусарова).
"Полтора часа в пробке и пять минут на мероприятии. Обожаю этот стиль", — поделилась певица в соцсетях.
Ольга Бузова, которая претендует на награду в категории "Шоу года", удивила гостей актерской игрой и сменой имиджа.
Певица и телеведущая появилась в элегантном темно-синем образе, не типичном для поп-дивы.
"Синий — это небо и вечность, доброта, верность, постоянство, целомудрие, умиротворенность и стабильность. Коротко обо мне", — объяснила выбор наряда в соцсетях Ольга.
Ольга Бузова, которая претендует на награду в категории "Шоу года", удивила гостей актерской игрой и сменой имиджа.
Певица и телеведущая появилась в элегантном темно-синем образе, не типичном для поп-дивы.
"Синий — это небо и вечность, доброта, верность, постоянство, целомудрие, умиротворенность и стабильность. Коротко обо мне", — объяснила выбор наряда в соцсетях Ольга.
Церемония награждения Жара Music Awards состоится шестого апреля в Crocus City Hall. В концерте примут участие Филипп Киркоров, Анна Asti, Zivert, Сергей Лазарев, Ваня Дмитриенко, Лолита, Emin, Дима Билан и многие другие.
Церемония награждения Жара Music Awards состоится шестого апреля в Crocus City Hall. В концерте примут участие Филипп Киркоров, Анна Asti, Zivert, Сергей Лазарев, Ваня Дмитриенко, Лолита, Emin, Дима Билан и многие другие.
Жара Music Awards – ежегодная музыкальная премия канала "Жара TV", в которой лауреатов выбирают открытым голосованием. Первое награждение победителей прошло в 2018 году.
Жара Music Awards – ежегодная музыкальная премия канала "Жара TV", в которой лауреатов выбирают открытым голосованием. Первое награждение победителей прошло в 2018 году.