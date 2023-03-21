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Бузова, Севиль и Boyka: в Москве прошел гала-ужин премии Жара Music Awards - РИА Новости, 21.03.2023
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Шоубиз
 
19:43 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/zhara-1859572152.html
Бузова, Севиль и Boyka: в Москве прошел гала-ужин премии Жара Music Awards
Бузова, Севиль и Boyka: в Москве прошел гала-ужин премии Жара Music Awards - РИА Новости, 21.03.2023
Бузова, Севиль и Boyka: в Москве прошел гала-ужин премии Жара Music Awards
В Московском драматическом театре имени М.Н. Ермоловой состоялся гала-ужин перед грядущей церемонией награждения Жара Music Awards. Кто из звездных гостей... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T19:43
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шоубиз
шоу-бизнес
москва
музыка
ольга бузова
mary gu (мария гусарова)
звезды
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Московском драматическом театре имени М.Н. Ермоловой состоялся гала-ужин перед грядущей церемонией награждения Жара Music Awards. Кто из звездных гостей блистал в этот вечер — в фотоленте РИА Новости.
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шоу-бизнес, москва, музыка, фото, ольга бузова, mary gu (мария гусарова), звезды, знаменитости
Шоубиз, Шоу-бизнес, Москва, Музыка, Ольга Бузова, Mary Gu (Мария Гусарова), звезды, Знаменитости
Бузова, Севиль и Boyka: в Москве прошел гала-ужин премии Жара Music Awards

В театре имени М.Н. Ермоловой состоялся гала-ужин музыкальной премии Жара Music Awards

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Московском драматическом театре имени М.Н. Ермоловой состоялся гала-ужин перед грядущей церемонией награждения Жара Music Awards. Кто из звездных гостей блистал в этот вечер — в фотоленте РИА Новости.
© Фото предоставлено пресс-службой премии Жара Music Awards

Актеры мастерской Брусникина подготовили иммерсивный спектакль, посвященный предстоящей церемонии.

"Номинанты премии Ольга Бузова, Севиль, Люся Чеботина, Mia Boyka, Mary Gu успешно прошли аудирование и органично влились в театральную постановку", — сообщают в пресс-службе телеканала ЖАРА.

Гала-ужин премии Жара Music Awards

Актеры мастерской Брусникина подготовили иммерсивный спектакль, посвященный предстоящей церемонии.

"Номинанты премии Ольга Бузова, Севиль, Люся Чеботина, Mia Boyka, Mary Gu успешно прошли аудирование и органично влились в театральную постановку", — сообщают в пресс-службе телеканала ЖАРА.

© Фото предоставлено пресс-службой премии Жара Music Awards
1 из 7
© Фото предоставлено пресс-службой премии Жара Music Awards

Остальные участники гала-ужина могли понаблюдать за происходящим из зала.

Как, например, вокалистка дуэта Artic&Asti Севиль.

Певица стала чуть ли не главным украшением вечера: короткое мини, высокие каблуки, смелые позы и томный взгляд.

"Какая красотка", — написали поклонники Севиль в соцсетях.

Гала-ужин премии Жара Music Awards

Остальные участники гала-ужина могли понаблюдать за происходящим из зала.

Как, например, вокалистка дуэта Artic&Asti Севиль.

Певица стала чуть ли не главным украшением вечера: короткое мини, высокие каблуки, смелые позы и томный взгляд.

"Какая красотка", — написали поклонники Севиль в соцсетях.

© Фото предоставлено пресс-службой премии Жара Music Awards
2 из 7
© Фото предоставлено пресс-службой премии Жара Music Awards

Номинантка сразу в четырех категориях ("Женское видео", "Интернет-хит", "Фан-клуб года" и "Хитмейкер года") Mia Boyka (Мария Бойко) ради того, чтобы попасть на светский раут, спустилась в метро (в день ужина в столице были 10-бальные пробки).

На красную дорожку в итоге успела: раздала интервью журналистам и попозировала фотографам.

Гала-ужин премии Жара Music Awards

Номинантка сразу в четырех категориях ("Женское видео", "Интернет-хит", "Фан-клуб года" и "Хитмейкер года") Mia Boyka (Мария Бойко) ради того, чтобы попасть на светский раут, спустилась в метро (в день ужина в столице были 10-бальные пробки).

На красную дорожку в итоге успела: раздала интервью журналистам и попозировала фотографам.

© Фото предоставлено пресс-службой премии Жара Music Awards
3 из 7
© Фото предоставлено пресс-службой премии Жара Music Awards

Чуть не опоздала из-за коллапса на дорогах и Mary Gu (Мария Гусарова).

"Полтора часа в пробке и пять минут на мероприятии. Обожаю этот стиль", — поделилась певица в соцсетях.

Гала-ужин премии Жара Music Awards

Чуть не опоздала из-за коллапса на дорогах и Mary Gu (Мария Гусарова).

"Полтора часа в пробке и пять минут на мероприятии. Обожаю этот стиль", — поделилась певица в соцсетях.

© Фото предоставлено пресс-службой премии Жара Music Awards
4 из 7
© Фото предоставлено пресс-службой премии Жара Music Awards

Ольга Бузова, которая претендует на награду в категории "Шоу года", удивила гостей актерской игрой и сменой имиджа.

Певица и телеведущая появилась в элегантном темно-синем образе, не типичном для поп-дивы.

"Синий — это небо и вечность, доброта, верность, постоянство, целомудрие, умиротворенность и стабильность. Коротко обо мне", — объяснила выбор наряда в соцсетях Ольга.

Гала-ужин премии Жара Music Awards

Ольга Бузова, которая претендует на награду в категории "Шоу года", удивила гостей актерской игрой и сменой имиджа.

Певица и телеведущая появилась в элегантном темно-синем образе, не типичном для поп-дивы.

"Синий — это небо и вечность, доброта, верность, постоянство, целомудрие, умиротворенность и стабильность. Коротко обо мне", — объяснила выбор наряда в соцсетях Ольга.

© Фото предоставлено пресс-службой премии Жара Music Awards
5 из 7
© Фото предоставлено пресс-службой премии Жара Music Awards

Церемония награждения Жара Music Awards состоится шестого апреля в Crocus City Hall. В концерте примут участие Филипп Киркоров, Анна Asti, Zivert, Сергей Лазарев, Ваня Дмитриенко, Лолита, Emin, Дима Билан и многие другие.

Гала-ужин премии Жара Music Awards

Церемония награждения Жара Music Awards состоится шестого апреля в Crocus City Hall. В концерте примут участие Филипп Киркоров, Анна Asti, Zivert, Сергей Лазарев, Ваня Дмитриенко, Лолита, Emin, Дима Билан и многие другие.

© Фото предоставлено пресс-службой премии Жара Music Awards
6 из 7
© Фото предоставлено пресс-службой премии Жара Music Awards

Жара Music Awards – ежегодная музыкальная премия канала "Жара TV", в которой лауреатов выбирают открытым голосованием. Первое награждение победителей прошло в 2018 году.

Гала-ужин премии Жара Music Awards

Жара Music Awards – ежегодная музыкальная премия канала "Жара TV", в которой лауреатов выбирают открытым голосованием. Первое награждение победителей прошло в 2018 году.

© Фото предоставлено пресс-службой премии Жара Music Awards
7 из 7
 
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