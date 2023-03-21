Бузова, Севиль и Boyka: в Москве прошел гала-ужин премии Жара Music Awards

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Номинантка сразу в четырех категориях ("Женское видео", "Интернет-хит", "Фан-клуб года" и "Хитмейкер года") Mia Boyka (Мария Бойко) ради того, чтобы попасть на светский раут, спустилась в метро (в день ужина в столице были 10-бальные пробки).

На красную дорожку в итоге успела: раздала интервью журналистам и попозировала фотографам.