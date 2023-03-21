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На каких условиях Россия продлит зерновую сделку в мае 2023 года - РИА Новости, 21.03.2023
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11:55 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/zerno-1859406888.html
На каких условиях Россия продлит зерновую сделку в мае 2023 года
На каких условиях Россия продлит зерновую сделку в мае 2023 года - РИА Новости, 21.03.2023
На каких условиях Россия продлит зерновую сделку в мае 2023 года
Москва продлила зерновую сделку на 60 дней вместо 120 из-за несоблюдения условий соглашения в части российского сельскохозяйственного экспорта. МИД сообщил, что РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T11:55
2023-03-21T11:55
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экономика
санкции
зерновая сделка
россия
в мире
торговля
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Москва продлила зерновую сделку на 60 дней вместо 120 из-за несоблюдения условий соглашения в части российского сельскохозяйственного экспорта. МИД сообщил, что дальнейшая судьба Черноморской инициативы зависит от прогресса в выполнении пяти пунктов. Смотрите в инфографике Ria.ru, на чем настаивает российская сторона.
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Инфографика

На каких условиях Россия продлит зерновую сделку в мае 2023 года

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Москва продлила зерновую сделку на 60 дней вместо 120 из-за несоблюдения условий соглашения в части российского сельскохозяйственного экспорта. МИД сообщил, что дальнейшая судьба Черноморской инициативы зависит от прогресса в выполнении пяти пунктов. Смотрите в инфографике Ria.ru, на чем настаивает российская сторона.
На каких условиях Россия продлит зерновую сделку в мае 2023 года На каких условиях Россия продлит зерновую сделку в мае 2023 года
 
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