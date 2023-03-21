https://ria.ru/20230321/zemletryasenie-1859628382.html
В Узбекистане произошло землетрясение
В Узбекистане произошло землетрясение - РИА Новости, 21.03.2023
В Узбекистане произошло землетрясение
Землетрясение в Афганистане вечером во вторник магнитудой 6,6 ощущалось в Узбекистане, сила толчков в республике достигала 4-6 баллов, сообщает республиканский... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T21:39
2023-03-21T21:39
2023-03-21T21:52
в мире
афганистан
узбекистан
ташкент
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТАШКЕНТ, 21 мар - РИА Новости. Землетрясение в Афганистане вечером во вторник магнитудой 6,6 ощущалось в Узбекистане, сила толчков в республике достигала 4-6 баллов, сообщает республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС страны. По данным сейсмологов 21 марта в 21.47 (19-47 мск) в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,6, глубиной 220 километров с эпицентром в 561 километрах на юго-восток от Ташкента Сила подземных толчков на территории Узбекистана в Сурхандарьинской области достигала 5-6 баллов, в Ташкенте - 5 баллов, по остальной территории - 4-5 баллов. Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20230320/zemletryasenie-1859150323.html
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в мире, афганистан, узбекистан, ташкент, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Афганистан, Узбекистан, Ташкент, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Узбекистане произошло землетрясение
МЧС Узбекистана сообщило о землетрясении в республике силой 4-6 баллов