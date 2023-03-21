Зеленский презирает миллионы украинцев, заявил представитель РПЦ
Легойда: Владимир Зеленский презирает миллионы украинских верующих
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский презирает миллионы украинских верующих, отказывая канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в праве на существование, заявил в Telegram-канале председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
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"Зеленский, отказавшись от встречи с членами Синода Украинской православной церкви, вновь продемонстрировал неуважение и презрение к миллионам украинских верующих, отстаивающих свое право молиться в той Церкви, в которой молились их деды и прадеды, где они крестили детей и отпевали умерших", — написал он.
Базового права людей лишили одним росчерком пера, отказавшись даже выслушать представляющих миллионы верующих архиереев, "потому что кто-то за океаном решил, что у Украинской православной церкви нет права на существование", добавил Легойда.
"Подобное решение было в свое время принято и теми, кто пришел к власти в России в 1917 году. Дальнейшая история известна всем. И она не случайна", — заключил он.
В понедельник синод УПЦ призвал Владимира Зеленского сделать все возможное, чтобы монахи продолжили служить в Киево-Печерской лавре.
Украинская православная церковь, к которой причисляют себя миллионы верующих, испытывает беспрецедентное давление, а после начала российской спецоперации киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории волну гонений.
При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) проводит массовые рейдерские захваты храмов, националисты нападают на духовенство и верующих. Монахов Киево-Печерской лавры выгоняют из монастыря — они смогут остаться, только если перейдут в ПЦУ, а в противном случае должны покинуть обитель до 29 марта.
Как подчеркнули в Кремле, киевский режим лишний раз продемонстрировал то, с чем Россия борется и что должна пресечь. В свою очередь, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась в ООН с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти. Кроме того, на сайте кабинета министров страны появилась петиция с призывом не выселять монахов канонической УПЦ из Киево-Печерской лавры.