https://ria.ru/20230321/zelenskiy-1859328147.html

Зеленский презирает миллионы украинцев, заявил представитель РПЦ

Зеленский презирает миллионы украинцев, заявил представитель РПЦ - РИА Новости, 21.03.2023

Зеленский презирает миллионы украинцев, заявил представитель РПЦ

Владимир Зеленский презирает миллионы украинских верующих, отказывая канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в праве на существование, заявил в... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T00:11

2023-03-21T00:11

2023-03-21T01:15

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украинская православная церковь

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский презирает миллионы украинских верующих, отказывая канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в праве на существование, заявил в Telegram-канале председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Базового права людей лишили одним росчерком пера, отказавшись даже выслушать представляющих миллионы верующих архиереев, "потому что кто-то за океаном решил, что у Украинской православной церкви нет права на существование", добавил Легойда. "Подобное решение было в свое время принято и теми, кто пришел к власти в России в 1917 году. Дальнейшая история известна всем. И она не случайна", — заключил он.В понедельник синод УПЦ призвал Владимира Зеленского сделать все возможное, чтобы монахи продолжили служить в Киево-Печерской лавре.Украинская православная церковь, к которой причисляют себя миллионы верующих, испытывает беспрецедентное давление, а после начала российской спецоперации киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории волну гонений.При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) проводит массовые рейдерские захваты храмов, националисты нападают на духовенство и верующих. Монахов Киево-Печерской лавры выгоняют из монастыря — они смогут остаться, только если перейдут в ПЦУ, а в противном случае должны покинуть обитель до 29 марта.Как подчеркнули в Кремле, киевский режим лишний раз продемонстрировал то, с чем Россия борется и что должна пресечь. В свою очередь, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась в ООН с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти. Кроме того, на сайте кабинета министров страны появилась петиция с призывом не выселять монахов канонической УПЦ из Киево-Печерской лавры.

https://ria.ru/20230320/sinod-1859304259.html

https://ria.ru/20230319/ukraina-1858893022.html

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