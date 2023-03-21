https://ria.ru/20230321/zayavlenie-1859605726.html
Россия и КНР выступили против формирования в АТР закрытых блоковых структур
Россия и КНР выступили против формирования в АТР закрытых блоковых структур - РИА Новости, 21.03.2023
Россия и КНР выступили против формирования в АТР закрытых блоковых структур
Россия и Китай выступают против формирования в АТР закрытых блоковых структур и противоборствующих лагерей. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T19:53
2023-03-21T19:53
2023-03-21T19:53
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай выступают против формирования в АТР закрытых блоковых структур и противоборствующих лагерей. Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля. "Стороны выступают против формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе закрытых эксклюзивных блоковых структур, блоковой политики и противоборствующих лагерей. Стороны отмечают негативное влияние на мир и стабильность в этом регионе индо-тихоокеанской стратегии США, движимых менталитетом холодной войны. Россия и Китай привержены строительству равноправной, открытой и инклюзивной, ненаправленной против третьих стран системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе с целью поддержания мира, стабильности и благополучия в регионе", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20230304/atr-1855833031.html
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в мире, россия, китай, атр
В мире, Россия, Китай, АТР
Россия и КНР выступили против формирования в АТР закрытых блоковых структур
Россия и Китай в заявлении выступили против формирования в АТР закрытых блоковых структур