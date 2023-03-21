Рейтинг@Mail.ru
Россия и КНР выступили против формирования в АТР закрытых блоковых структур - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:53 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/zayavlenie-1859605726.html
Россия и КНР выступили против формирования в АТР закрытых блоковых структур
Россия и КНР выступили против формирования в АТР закрытых блоковых структур - РИА Новости, 21.03.2023
Россия и КНР выступили против формирования в АТР закрытых блоковых структур
Россия и Китай выступают против формирования в АТР закрытых блоковых структур и противоборствующих лагерей. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T19:53
2023-03-21T19:53
в мире
россия
китай
атр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1813920696_0:25:1739:1003_1920x0_80_0_0_2faef136b78911e5e885cd4725c43341.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай выступают против формирования в АТР закрытых блоковых структур и противоборствующих лагерей. Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля. "Стороны выступают против формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе закрытых эксклюзивных блоковых структур, блоковой политики и противоборствующих лагерей. Стороны отмечают негативное влияние на мир и стабильность в этом регионе индо-тихоокеанской стратегии США, движимых менталитетом холодной войны. Россия и Китай привержены строительству равноправной, открытой и инклюзивной, ненаправленной против третьих стран системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе с целью поддержания мира, стабильности и благополучия в регионе", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20230304/atr-1855833031.html
россия
китай
атр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1813920696_149:0:1518:1027_1920x0_80_0_0_e21f39a00d9c343d4d3865dc376e6cf1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, атр
В мире, Россия, Китай, АТР
Россия и КНР выступили против формирования в АТР закрытых блоковых структур

Россия и Китай в заявлении выступили против формирования в АТР закрытых блоковых структур

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкКорабль ВМС народно-освободительной армии Китая в северной части Японского моря
Корабль ВМС народно-освободительной армии Китая в северной части Японского моря - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Корабль ВМС народно-освободительной армии Китая в северной части Японского моря. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай выступают против формирования в АТР закрытых блоковых структур и противоборствующих лагерей.
Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля.
"Стороны выступают против формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе закрытых эксклюзивных блоковых структур, блоковой политики и противоборствующих лагерей. Стороны отмечают негативное влияние на мир и стабильность в этом регионе индо-тихоокеанской стратегии США, движимых менталитетом холодной войны. Россия и Китай привержены строительству равноправной, открытой и инклюзивной, ненаправленной против третьих стран системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе с целью поддержания мира, стабильности и благополучия в регионе", - говорится в заявлении.
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
Россия и Китай продолжат разъяснять странам АТР опасность присутствия НАТО
4 марта, 14:00
 
В миреРоссияКитайАТР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала