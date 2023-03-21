https://ria.ru/20230321/zayavlenie-1859595569.html
Россия и Китай выступили против вмешательства во внутренние дела
Россия и Китай выступили против вмешательства во внутренние дела - РИА Новости, 21.03.2023
Россия и Китай выступили против вмешательства во внутренние дела
РФ и КНР выступают против вмешательства внешних сил во внутренние дела, текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T19:24
2023-03-21T19:24
2023-03-21T19:54
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. РФ и КНР выступают против вмешательства внешних сил во внутренние дела, текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля."Стороны выступают против вмешательства внешних сил во внутренние дела", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20230321/tsennosti-1859594815.html
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россия, китай, в мире
Россия и Китай выступили против вмешательства во внутренние дела
Россия и Китай выступили против вмешательства внешних сил во внутренние дела