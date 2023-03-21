https://ria.ru/20230321/zavod-1859426822.html

В ЛНР заработал новый асфальтобетонный завод

В ЛНР заработал новый асфальтобетонный завод - РИА Новости, 21.03.2023

В ЛНР заработал новый асфальтобетонный завод

Новый асфальтобетонный завод номинальной производительностью 160 тонн асфальта в час начал работу в Лутугинском районе ЛНР, сообщает Минпромторг России в своем... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T12:26

2023-03-21T12:26

2023-03-21T12:26

экономика

луганская народная республика

россия

луганск

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Новый асфальтобетонный завод номинальной производительностью 160 тонн асфальта в час начал работу в Лутугинском районе ЛНР, сообщает Минпромторг России в своем телеграм-канале. На прошлой неделе завод выпустил первую пробную партию асфальтобетонной смеси. Уже в этом месяце произведенную смесь будут использовать при капитальном ремонте трассы Н-21. Всего планируется привести в порядок 28 километров полотна на участке от Луганска до конца Лутугинского района.

https://ria.ru/20230316/toyota-1858310508.html

луганская народная республика

россия

луганск

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экономика, луганская народная республика, россия, луганск, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)