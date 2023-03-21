https://ria.ru/20230321/zavod-1859426822.html
В ЛНР заработал новый асфальтобетонный завод
В ЛНР заработал новый асфальтобетонный завод - РИА Новости, 21.03.2023
В ЛНР заработал новый асфальтобетонный завод
Новый асфальтобетонный завод номинальной производительностью 160 тонн асфальта в час начал работу в Лутугинском районе ЛНР, сообщает Минпромторг России в своем... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T12:26
2023-03-21T12:26
2023-03-21T12:26
экономика
луганская народная республика
россия
луганск
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859425245_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_15efd36f3cd692ee85db4038dfc3e2f3.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Новый асфальтобетонный завод номинальной производительностью 160 тонн асфальта в час начал работу в Лутугинском районе ЛНР, сообщает Минпромторг России в своем телеграм-канале. На прошлой неделе завод выпустил первую пробную партию асфальтобетонной смеси. Уже в этом месяце произведенную смесь будут использовать при капитальном ремонте трассы Н-21. Всего планируется привести в порядок 28 километров полотна на участке от Луганска до конца Лутугинского района.
https://ria.ru/20230316/toyota-1858310508.html
луганская народная республика
россия
луганск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859425245_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_e9fdf21834e9c6ffb2216d1ce9de5fa8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, луганская народная республика, россия, луганск, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Луганская Народная Республика, Россия, Луганск, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В ЛНР заработал новый асфальтобетонный завод
Минпромторг: в Лутугинском районе ЛНР заработал новый асфальтобетонный завод