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В ЛНР заработал новый асфальтобетонный завод - РИА Новости, 21.03.2023
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12:26 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/zavod-1859426822.html
В ЛНР заработал новый асфальтобетонный завод
В ЛНР заработал новый асфальтобетонный завод - РИА Новости, 21.03.2023
В ЛНР заработал новый асфальтобетонный завод
Новый асфальтобетонный завод номинальной производительностью 160 тонн асфальта в час начал работу в Лутугинском районе ЛНР, сообщает Минпромторг России в своем... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T12:26
2023-03-21T12:26
экономика
луганская народная республика
россия
луганск
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Новый асфальтобетонный завод номинальной производительностью 160 тонн асфальта в час начал работу в Лутугинском районе ЛНР, сообщает Минпромторг России в своем телеграм-канале. На прошлой неделе завод выпустил первую пробную партию асфальтобетонной смеси. Уже в этом месяце произведенную смесь будут использовать при капитальном ремонте трассы Н-21. Всего планируется привести в порядок 28 километров полотна на участке от Луганска до конца Лутугинского района.
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луганская народная республика
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экономика, луганская народная республика, россия, луганск, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Луганская Народная Республика, Россия, Луганск, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В ЛНР заработал новый асфальтобетонный завод

Минпромторг: в Лутугинском районе ЛНР заработал новый асфальтобетонный завод

© Фото : Газета "Республика" (ЛНР)Асфальтобетонный завод в Лутугинском районе ЛНР
Асфальтобетонный завод в Лутугинском районе ЛНР - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© Фото : Газета "Республика" (ЛНР)
Асфальтобетонный завод в Лутугинском районе ЛНР
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Новый асфальтобетонный завод номинальной производительностью 160 тонн асфальта в час начал работу в Лутугинском районе ЛНР, сообщает Минпромторг России в своем телеграм-канале.
«
"В Лутугинском районе ЛНР начал работу новый асфальтобетонный завод. Номинальная производительность асфальтобетонного завода - 160 тонн асфальта в час", - говорится в сообщении.
На прошлой неделе завод выпустил первую пробную партию асфальтобетонной смеси.
Уже в этом месяце произведенную смесь будут использовать при капитальном ремонте трассы Н-21. Всего планируется привести в порядок 28 километров полотна на участке от Луганска до конца Лутугинского района.
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ЭкономикаЛуганская Народная РеспубликаРоссияЛуганскМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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