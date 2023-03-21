https://ria.ru/20230321/zaporozhe-1859453471.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 21.03.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

Взрывы прозвучали во вторник в подконтрольном Украине городе Запорожье, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T13:27

2023-03-21T13:27

2023-03-21T15:12

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Взрывы прозвучали во вторник в подконтрольном Украине городе Запорожье, сообщает украинское издание "Страна". "Сообщают о взрывах в Запорожье", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале. Ранее во вторник в подконтрольной Киеву части Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

https://ria.ru/20230321/trevoga-1859452854.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, запорожье, запорожская область, россия, ситуация в днр и лнр