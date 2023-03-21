https://ria.ru/20230321/zaporozhe-1859453471.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 21.03.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Взрывы прозвучали во вторник в подконтрольном Украине городе Запорожье, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T13:27
2023-03-21T13:27
2023-03-21T15:12
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Взрывы прозвучали во вторник в подконтрольном Украине городе Запорожье, сообщает украинское издание "Страна". "Сообщают о взрывах в Запорожье", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале. Ранее во вторник в подконтрольной Киеву части Запорожской области была объявлена воздушная тревога.
https://ria.ru/20230321/trevoga-1859452854.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
"Страна" сообщила о взрывах, прогремевших в подконтрольном Украине Запорожье