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Рада приняла закон о запрете названий, связанных с Россией и СССР - РИА Новости, 21.03.2023
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16:50 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/zakon-1859538673.html
Рада приняла закон о запрете названий, связанных с Россией и СССР
Рада приняла закон о запрете названий, связанных с Россией и СССР - РИА Новости, 21.03.2023
Рада приняла закон о запрете названий, связанных с Россией и СССР
Верховная рада Украины поддержала "деколонизационный закон" о запрете присвоения географическим объектам названий, связанных с Россией и СССР, сообщил депутат... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T16:50
2023-03-21T16:50
в мире
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украина
ссср
алексей гончаренко
сергей лавров
верховная рада украины
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Верховная рада Украины поддержала "деколонизационный закон" о запрете присвоения географическим объектам названий, связанных с Россией и СССР, сообщил депутат Алексей Гончаренко. "Рада поддержала "деколонизационный закон". В частности, запрещается присваивать географическим объектам названия, которые превозносят, увековечивают, пропагандируют или символизируют Россию или ее достопримечательности, памятные, исторические и культурные места, города, даты, события, ее деятелей...", - написал Гончаренко в своем телеграм-канале. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о "декоммунизации". В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230306/pereimenovanie-1856137741.html
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в мире, россия, украина, ссср, алексей гончаренко, сергей лавров, верховная рада украины
В мире, Россия, Украина, СССР, Алексей Гончаренко, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины
Рада приняла закон о запрете названий, связанных с Россией и СССР

Депутат Гончаренко: Рада приняла закон о запрете названий, связанных с Россией и СССР

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Верховная рада Украины поддержала "деколонизационный закон" о запрете присвоения географическим объектам названий, связанных с Россией и СССР, сообщил депутат Алексей Гончаренко.
"Рада поддержала "деколонизационный закон". В частности, запрещается присваивать географическим объектам названия, которые превозносят, увековечивают, пропагандируют или символизируют Россию или ее достопримечательности, памятные, исторические и культурные места, города, даты, события, ее деятелей...", - написал Гончаренко в своем телеграм-канале.
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Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о "декоммунизации". В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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