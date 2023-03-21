СБУ заподозрила директора Запорожской АЭС в сотрудничестве с Россией
СБУ подтвердила подозрение директору Запорожской АЭС Черничуку в сотрудничестве с Россией
Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины подтвердила, что подозревает директора Запорожской АЭС Юрия Черничука в сотрудничестве с Россией, сообщили во вторник в ведомстве.
Ранее украинский "Энергоатом" сообщил о вынесении уведомления о подозрении Черничуку в сотрудничестве с Россией.
"В результате следственно-оперативных действий сообщено о подозрении нынешнему "главе" Запорожской АЭС Юрию Черничуку", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что до начала российской специальной военной операции на Украине Черничук занимал должность заместителя главного инженера, а затем стал директором Запорожской АЭС. СБУ обвиняет его в том, что он якобы оказывает давление на сотрудников и содействует подключению АЭС к энергосистеме России. Черничука обвиняют в "пособничестве стране-агрессору". Также в сотрудничестве с Россией обвинили бывшего заместителя начальника отряд военизированной охраны АЭС, имя которого не называется.
В декабре 2022 года "Энергоатом" заявил, что уволил Черничука из штата компании.
В октябре 2022 года новая российская компания АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" (АО "ЭО ЗАЭС") получила право эксплуатировать ЗАЭС. Компания призвана обеспечить безопасную эксплуатацию АЭС и профессиональную деятельность существующего персонала станции при поддержке концерна "Росэнергоатом". Сообщалось, что все критически важные для работы Запорожской АЭС специалисты уже подписали документы с новой эксплуатирующей компанией.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября. Компанию по эксплуатации ЗАЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.