https://ria.ru/20230321/zaes-1859472150.html

СБУ заподозрила директора Запорожской АЭС в сотрудничестве с Россией

СБУ заподозрила директора Запорожской АЭС в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 21.03.2023

СБУ заподозрила директора Запорожской АЭС в сотрудничестве с Россией

Служба безопасности Украины подтвердила, что подозревает директора Запорожской АЭС Юрия Черничука в сотрудничестве с Россией, сообщили во вторник в ведомстве. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T14:15

2023-03-21T14:15

2023-03-21T14:15

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины подтвердила, что подозревает директора Запорожской АЭС Юрия Черничука в сотрудничестве с Россией, сообщили во вторник в ведомстве. Ранее украинский "Энергоатом" сообщил о вынесении уведомления о подозрении Черничуку в сотрудничестве с Россией. "В результате следственно-оперативных действий сообщено о подозрении нынешнему "главе" Запорожской АЭС Юрию Черничуку", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что до начала российской специальной военной операции на Украине Черничук занимал должность заместителя главного инженера, а затем стал директором Запорожской АЭС. СБУ обвиняет его в том, что он якобы оказывает давление на сотрудников и содействует подключению АЭС к энергосистеме России. Черничука обвиняют в "пособничестве стране-агрессору". Также в сотрудничестве с Россией обвинили бывшего заместителя начальника отряд военизированной охраны АЭС, имя которого не называется. В декабре 2022 года "Энергоатом" заявил, что уволил Черничука из штата компании. В октябре 2022 года новая российская компания АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" (АО "ЭО ЗАЭС") получила право эксплуатировать ЗАЭС. Компания призвана обеспечить безопасную эксплуатацию АЭС и профессиональную деятельность существующего персонала станции при поддержке концерна "Росэнергоатом". Сообщалось, что все критически важные для работы Запорожской АЭС специалисты уже подписали документы с новой эксплуатирующей компанией. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября. Компанию по эксплуатации ЗАЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.

https://ria.ru/20230320/odessa-1859203629.html

https://ria.ru/20230310/zaes-1856943722.html

https://ria.ru/20230309/lavrov-1856746746.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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