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СБУ заподозрила директора Запорожской АЭС в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 21.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:15 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/zaes-1859472150.html
СБУ заподозрила директора Запорожской АЭС в сотрудничестве с Россией
СБУ заподозрила директора Запорожской АЭС в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 21.03.2023
СБУ заподозрила директора Запорожской АЭС в сотрудничестве с Россией
Служба безопасности Украины подтвердила, что подозревает директора Запорожской АЭС Юрия Черничука в сотрудничестве с Россией, сообщили во вторник в ведомстве. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T14:15
2023-03-21T14:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
запорожская аэс
служба безопасности украины
энергодар
запорожская область
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины подтвердила, что подозревает директора Запорожской АЭС Юрия Черничука в сотрудничестве с Россией, сообщили во вторник в ведомстве. Ранее украинский "Энергоатом" сообщил о вынесении уведомления о подозрении Черничуку в сотрудничестве с Россией. "В результате следственно-оперативных действий сообщено о подозрении нынешнему "главе" Запорожской АЭС Юрию Черничуку", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что до начала российской специальной военной операции на Украине Черничук занимал должность заместителя главного инженера, а затем стал директором Запорожской АЭС. СБУ обвиняет его в том, что он якобы оказывает давление на сотрудников и содействует подключению АЭС к энергосистеме России. Черничука обвиняют в "пособничестве стране-агрессору". Также в сотрудничестве с Россией обвинили бывшего заместителя начальника отряд военизированной охраны АЭС, имя которого не называется. В декабре 2022 года "Энергоатом" заявил, что уволил Черничука из штата компании. В октябре 2022 года новая российская компания АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" (АО "ЭО ЗАЭС") получила право эксплуатировать ЗАЭС. Компания призвана обеспечить безопасную эксплуатацию АЭС и профессиональную деятельность существующего персонала станции при поддержке концерна "Росэнергоатом". Сообщалось, что все критически важные для работы Запорожской АЭС специалисты уже подписали документы с новой эксплуатирующей компанией. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября. Компанию по эксплуатации ЗАЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.
https://ria.ru/20230320/odessa-1859203629.html
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энергодар
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Запорожская АЭС, Служба безопасности Украины, Энергодар, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
СБУ заподозрила директора Запорожской АЭС в сотрудничестве с Россией

СБУ подтвердила подозрение директору Запорожской АЭС Черничуку в сотрудничестве с Россией

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины подтвердила, что подозревает директора Запорожской АЭС Юрия Черничука в сотрудничестве с Россией, сообщили во вторник в ведомстве.
Ранее украинский "Энергоатом" сообщил о вынесении уведомления о подозрении Черничуку в сотрудничестве с Россией.
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В Одессе бывшего силовика заподозрили в сотрудничестве с Россией
20 марта, 16:24
"В результате следственно-оперативных действий сообщено о подозрении нынешнему "главе" Запорожской АЭС Юрию Черничуку", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что до начала российской специальной военной операции на Украине Черничук занимал должность заместителя главного инженера, а затем стал директором Запорожской АЭС. СБУ обвиняет его в том, что он якобы оказывает давление на сотрудников и содействует подключению АЭС к энергосистеме России. Черничука обвиняют в "пособничестве стране-агрессору". Также в сотрудничестве с Россией обвинили бывшего заместителя начальника отряд военизированной охраны АЭС, имя которого не называется.
В декабре 2022 года "Энергоатом" заявил, что уволил Черничука из штата компании.
В октябре 2022 года новая российская компания АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" (АО "ЭО ЗАЭС") получила право эксплуатировать ЗАЭС. Компания призвана обеспечить безопасную эксплуатацию АЭС и профессиональную деятельность существующего персонала станции при поддержке концерна "Росэнергоатом". Сообщалось, что все критически важные для работы Запорожской АЭС специалисты уже подписали документы с новой эксплуатирующей компанией.
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В Росэнергоатоме назвали киевскую идею силового захвата ЗАЭС безумной
10 марта, 11:01
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября. Компанию по эксплуатации ЗАЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.
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