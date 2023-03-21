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Забастовку на терминалах СПГ во Франции продлили до 28 марта - РИА Новости, 21.03.2023
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23:49 21.03.2023 (обновлено: 23:50 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/zabastovka-1859645204.html
Забастовку на терминалах СПГ во Франции продлили до 28 марта
Забастовку на терминалах СПГ во Франции продлили до 28 марта - РИА Новости, 21.03.2023
Забастовку на терминалах СПГ во Франции продлили до 28 марта
Забастовки против пенсионной реформы на трех терминалах СПГ компании Elengy, которые должны были завершиться во вторник, были продлены еще на неделю, сообщило... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T23:49
2023-03-21T23:50
в мире
франция
дюнкерк
элизабет борн
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ПАРИЖ, 21 мар – РИА Новости. Забастовки против пенсионной реформы на трех терминалах СПГ компании Elengy, которые должны были завершиться во вторник, были продлены еще на неделю, сообщило издание Liberation. "Согласно информации профсоюза CGT, после общего собрания во вторник сотрудники трех терминалов по приему сжиженного природного газа единогласно решили продлить забастовку еще на неделю. В следующий вторник состоится новое заседание, на котором будет принято решение о продолжении забастовки", - сообщило издание. Отмечается, что сотрудники четвертого СПГ страны филиала Gaz-Opale компании Fluxys в Дюнкерке примут решение о продлении забастовки в четверг. Как отмечает издание, забастовка может иметь крайне негативный эффект: Elengy уже вынуждена отбирать из газохранилищ больше, чем планировалось. Забастовки газовщиков начались 6 марта и должны были продлиться неделю, однако уже неоднократно продлевались. На данный момент во Франции остановлена работа всех четырех терминалов СПГ, а также 13 из 14 газовых хранилищ. Весь импорт СПГ во Францию осуществляется через четыре портовых терминала. Речь идет о двух терминалах СПГ в Фос-сюр-Мер (Fos-Cavaou и Fos-Tonkin) в регионе Прованс – Альпы – Лазурный берег, а также терминале Сен-Назар (коммуна Монтуар-де-Бретань) в департаменте Атлантическая Луара на востоке страны. Все три терминала управляются компанией Elengy – филиалом французского газового оператора GRTgaz. Четвертый терминал расположен на севере страны в Дюнкерке и управляется базирующейся в Бельгии компанией Fluxys. Отмечалось, что во время забастовки газ не будет поступать в сети французского оператора GRTgaz, не будет происходить разгрузка танкеров СПГ и заполняться транспортировочные контейнеры-цистерны. На прошлой неделе премьер-министр Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Этот шаг вызвал волну негодования среди депутатов, заявивших о "конце демократии". С четверга в Париже и других городах Франции проходят спонтанные акции протеста, заканчивающиеся стычками демонстрантов с полицией.
https://ria.ru/20230320/evropa-1858960799.html
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в мире, франция, дюнкерк, элизабет борн, бельгия
В мире, Франция, Дюнкерк, Элизабет Борн, Бельгия
Забастовку на терминалах СПГ во Франции продлили до 28 марта

Liberation: забастовку на терминалах СПГ во Франции продлили до 28 марта

© Pixabay / PexelsВид на Париж
Вид на Париж - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© Pixabay / Pexels
Вид на Париж. Архивное фото
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ПАРИЖ, 21 мар – РИА Новости. Забастовки против пенсионной реформы на трех терминалах СПГ компании Elengy, которые должны были завершиться во вторник, были продлены еще на неделю, сообщило издание Liberation.
"Согласно информации профсоюза CGT, после общего собрания во вторник сотрудники трех терминалов по приему сжиженного природного газа единогласно решили продлить забастовку еще на неделю. В следующий вторник состоится новое заседание, на котором будет принято решение о продолжении забастовки", - сообщило издание.
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Отмечается, что сотрудники четвертого СПГ страны филиала Gaz-Opale компании Fluxys в Дюнкерке примут решение о продлении забастовки в четверг.
Как отмечает издание, забастовка может иметь крайне негативный эффект: Elengy уже вынуждена отбирать из газохранилищ больше, чем планировалось.
Забастовки газовщиков начались 6 марта и должны были продлиться неделю, однако уже неоднократно продлевались. На данный момент во Франции остановлена работа всех четырех терминалов СПГ, а также 13 из 14 газовых хранилищ.
Весь импорт СПГ во Францию осуществляется через четыре портовых терминала. Речь идет о двух терминалах СПГ в Фос-сюр-Мер (Fos-Cavaou и Fos-Tonkin) в регионе Прованс – Альпы – Лазурный берег, а также терминале Сен-Назар (коммуна Монтуар-де-Бретань) в департаменте Атлантическая Луара на востоке страны. Все три терминала управляются компанией Elengy – филиалом французского газового оператора GRTgaz. Четвертый терминал расположен на севере страны в Дюнкерке и управляется базирующейся в Бельгии компанией Fluxys.
Отмечалось, что во время забастовки газ не будет поступать в сети французского оператора GRTgaz, не будет происходить разгрузка танкеров СПГ и заполняться транспортировочные контейнеры-цистерны.
На прошлой неделе премьер-министр Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Этот шаг вызвал волну негодования среди депутатов, заявивших о "конце демократии". С четверга в Париже и других городах Франции проходят спонтанные акции протеста, заканчивающиеся стычками демонстрантов с полицией.
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