Премьер-министр Японии посетит Украину
МИД Японии подтвердил поездку премьер-министра Кисиды на Украину для встречи с Зеленским
© AP Photo / Gonzalo FuentesПремьер-министр Японии Фумио Кисида
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
ТОКИО, 21 мар – РИА Новости. МИД Японии подтвердил визит премьер-министра страны Фумио Кисиды на Украину во вторник, 21 марта, где состоится его встреча с Владимиром Зеленским.
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"В ходе своего визита премьер-министр Кисида намерен лично заявить Зеленскому о своей солидарности и намерении поддерживать Украину. Кроме того, в ходе саммита стороны намерены твердо заявить о неприятии одностороннего изменения статуса-кво силовым путем…, а также подтвердить стремление по поддержанию международного порядка, основанного на букве закона", - отмечается в заявлении ведомства.
В свою очередь, в ходе встречи с польским руководством, стороны намерены подтвердить сотрудничество с целью оказания поддержки Украине.
Кисида должен был вылететь из Индии, где был с официальным визитом, днем во вторник по японскому времени и вернуться в Японию. Однако, как сообщил журналист NHK, Кисида прибыл в Польшу на частном самолете и сел на поезд в польском городе Пшемысль примерно в 09.30 по японскому времени (03.30 мск).
Кисида до настоящего времени является единственным главой государства из числа "большой семерки", кто до сих пор не встречался с Зеленским лично.