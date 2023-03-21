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Премьер-министр Японии посетит Украину - РИА Новости, 21.03.2023
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08:30 21.03.2023 (обновлено: 08:33 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/yaponiya-1859355992.html
Премьер-министр Японии посетит Украину
Премьер-министр Японии посетит Украину - РИА Новости, 21.03.2023
Премьер-министр Японии посетит Украину
МИД Японии подтвердил визит премьер-министра страны Фумио Кисиды на Украину во вторник, 21 марта, где состоится его встреча с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T08:30
2023-03-21T08:33
в мире
украина
япония
польша
фумио кисида
владимир зеленский
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ТОКИО, 21 мар – РИА Новости. МИД Японии подтвердил визит премьер-министра страны Фумио Кисиды на Украину во вторник, 21 марта, где состоится его встреча с Владимиром Зеленским. Согласно пресс-релизу МИД Японии, встреча Кисиды и Зеленского пройдет в Киеве. После посещения Украины Кисида должен будет отправиться в Польшу, где 22 марта запланирована его встреча с представителями польского руководства. В свою очередь, в ходе встречи с польским руководством, стороны намерены подтвердить сотрудничество с целью оказания поддержки Украине. Кисида должен был вылететь из Индии, где был с официальным визитом, днем во вторник по японскому времени и вернуться в Японию. Однако, как сообщил журналист NHK, Кисида прибыл в Польшу на частном самолете и сел на поезд в польском городе Пшемысль примерно в 09.30 по японскому времени (03.30 мск). Кисида до настоящего времени является единственным главой государства из числа "большой семерки", кто до сих пор не встречался с Зеленским лично.
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в мире, украина, япония, польша, фумио кисида, владимир зеленский
В мире, Украина, Япония, Польша, Фумио Кисида, Владимир Зеленский
Премьер-министр Японии посетит Украину

МИД Японии подтвердил поездку премьер-министра Кисиды на Украину для встречи с Зеленским

© AP Photo / Gonzalo FuentesПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
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ТОКИО, 21 мар – РИА Новости. МИД Японии подтвердил визит премьер-министра страны Фумио Кисиды на Украину во вторник, 21 марта, где состоится его встреча с Владимиром Зеленским.
Согласно пресс-релизу МИД Японии, встреча Кисиды и Зеленского пройдет в Киеве. После посещения Украины Кисида должен будет отправиться в Польшу, где 22 марта запланирована его встреча с представителями польского руководства.
«
"В ходе своего визита премьер-министр Кисида намерен лично заявить Зеленскому о своей солидарности и намерении поддерживать Украину. Кроме того, в ходе саммита стороны намерены твердо заявить о неприятии одностороннего изменения статуса-кво силовым путем…, а также подтвердить стремление по поддержанию международного порядка, основанного на букве закона", - отмечается в заявлении ведомства.
В свою очередь, в ходе встречи с польским руководством, стороны намерены подтвердить сотрудничество с целью оказания поддержки Украине.
Кисида должен был вылететь из Индии, где был с официальным визитом, днем во вторник по японскому времени и вернуться в Японию. Однако, как сообщил журналист NHK, Кисида прибыл в Польшу на частном самолете и сел на поезд в польском городе Пшемысль примерно в 09.30 по японскому времени (03.30 мск).
Кисида до настоящего времени является единственным главой государства из числа "большой семерки", кто до сих пор не встречался с Зеленским лично.
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