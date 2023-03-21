https://ria.ru/20230321/yaponiya-1859355992.html

Премьер-министр Японии посетит Украину

Премьер-министр Японии посетит Украину - РИА Новости, 21.03.2023

Премьер-министр Японии посетит Украину

МИД Японии подтвердил визит премьер-министра страны Фумио Кисиды на Украину во вторник, 21 марта, где состоится его встреча с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T08:30

2023-03-21T08:30

2023-03-21T08:33

в мире

украина

япония

польша

фумио кисида

владимир зеленский

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ТОКИО, 21 мар – РИА Новости. МИД Японии подтвердил визит премьер-министра страны Фумио Кисиды на Украину во вторник, 21 марта, где состоится его встреча с Владимиром Зеленским. Согласно пресс-релизу МИД Японии, встреча Кисиды и Зеленского пройдет в Киеве. После посещения Украины Кисида должен будет отправиться в Польшу, где 22 марта запланирована его встреча с представителями польского руководства. В свою очередь, в ходе встречи с польским руководством, стороны намерены подтвердить сотрудничество с целью оказания поддержки Украине. Кисида должен был вылететь из Индии, где был с официальным визитом, днем во вторник по японскому времени и вернуться в Японию. Однако, как сообщил журналист NHK, Кисида прибыл в Польшу на частном самолете и сел на поезд в польском городе Пшемысль примерно в 09.30 по японскому времени (03.30 мск). Кисида до настоящего времени является единственным главой государства из числа "большой семерки", кто до сих пор не встречался с Зеленским лично.

https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, япония, польша, фумио кисида, владимир зеленский