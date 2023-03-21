https://ria.ru/20230321/yandeks-1859554528.html

Яндекс направил апелляцию на решение NASDAQ провести делистинг его акций

Яндекс направил апелляцию на решение NASDAQ провести делистинг его акций - РИА Новости, 21.03.2023

Яндекс направил апелляцию на решение NASDAQ провести делистинг его акций

"Яндекс" направил апелляцию на решение биржи NASDAQ провести делистинг его акций класса А, ожидается, что слушание по апелляции состоится в течение 45 дней с... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T17:36

2023-03-21T17:36

2023-03-21T18:39

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. "Яндекс" направил апелляцию на решение биржи NASDAQ провести делистинг его акций класса А, ожидается, что слушание по апелляции состоится в течение 45 дней с момента подачи, говорится в сообщении компании.NASDAQ и Нью-Йоркская фондовая биржа в прошлую среду объявили о планах делистинга ценных бумаг ряда компаний в основным бизнесом в России, в том числе "Яндекса", HeadHunter, Ozon, Qiwi и ЦИАН. Позже Московская биржа сообщила, что продолжит торги бумагами этих компаний в обычном режиме.Тогда же "Яндекс" сообщил, что оспорит решение о делистинге своих акций с биржи, при этом возможный делистинг не повлияет на операционную деятельность компании."Яндекс направил апелляцию на решение NASDAQ провести делистинг акций компании класса А. Уведомление о делистинге Яндекс получил 15 марта. Ожидается, что слушание по апелляции состоится в течение 45 дней с момента подачи. По правилам биржи, делистинг не может быть осуществлён, пока идёт рассмотрение. Торги ценными бумагами компании не производятся с 28 февраля 2022 года", - говорится в сообщении компании.В компании отметили, что вне зависимости от финального решения NASDAQ акции "Яндекса" продолжают торговаться на Московской бирже.В мае 2011 года Yandex N.V. (материнская компания "Яндекса") провела размещение акций на американской бирже NASDAQ, а три года спустя, в июне 2014 года, бумаги компании начали торговаться на Московской бирже. Торги акциями компании на NASDAQ были приостановлены 28 февраля из-за специальной военной операции на Украине вместе с другими бумагами эмитентов с основным бизнесом в России. На Мосбирже тоже была приостановка, но она завершилась в конце марта.

https://ria.ru/20210208/nasdaq-1596144756.html

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яндекс, nasdaq, экономика, россия, нью-йоркская фондовая биржа, headhunter