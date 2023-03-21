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Американский сенатор поспорил на деньги о том, кто выиграет выборы в США
Американский сенатор поспорил на деньги о том, кто выиграет выборы в США - РИА Новости, 21.03.2023
Американский сенатор поспорил на деньги о том, кто выиграет выборы в США
Американский сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм во время интервью бывшему коллеге Элу Франкену на "The Daily Show" сделал ставку на то, что экс-глава... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T10:25
2023-03-21T10:25
2023-03-21T11:19
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линдси грэм
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Американский сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм во время интервью бывшему коллеге Элу Франкену на "The Daily Show" сделал ставку на то, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах США в 2024 году, пишет Politico."Я анализирую политику Трампа, и она мне нравится. Но он должен доказать не мне, а людям, что способен вновь вести нас за собой. Это будет для него вызовом. Это также будет вызовом и для Байдена, просящего обеспечить ему еще четыре года правления. Посмотрим, что произойдет", — сказал Грэм.После этого Франкен выразил предположение, что Байден все же победит на выборах. Сенатор, в свою очередь, заявил, что ставит на Трампа 20 долларов.Грэм также раскритиковал расследование окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга о якобы использовании экс-президентом денег из бюджета своей избирательной кампании для платы порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание, заявив, что обвинительное заключение скорее поможет Трампу, чем навредит ему.Ранее Дональд Трамп предупредил в соцсети Truth Social, что его могут арестовать по этому делу 21 марта. Экс-глава Белого дома отрицает как связь с актрисой, так и любые незаконные действия со своей стороны. Он отказался давать показания жюри присяжных.Дэниелс, настоящее имя которой Стефани Клиффорд, попала в центр общественного внимания в 2018 году. Тогда издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник писало, что незадолго до выдвижения Трампа на выборах его адвокат Майкл Коэн заплатил актрисе 130 тысяч долларов за неразглашение ее связи с президентом. Белый дом эту информацию опроверг.Позднее артистка сообщила СМИ, что неизвестный мужчина угрожал ей и ее ребенку из-за раскрытия информации о романе. Тогда Трамп обвинил Дэниелс во лжи.
https://radiosputnik.ria.ru/20230319/ssha-1858900576.html
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в мире, сша, дональд трамп, линдси грэм, майкл коэн
В мире, США, Дональд Трамп, Линдси Грэм, Майкл Коэн
Американский сенатор поспорил на деньги о том, кто выиграет выборы в США
Сенатор Грэм поставил 20 долларов на победу Трампа на президентских выборах в 2024 году
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости.
Американский сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм во время интервью бывшему коллеге Элу Франкену на "The Daily Show" сделал ставку на то, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах США в 2024 году, пишет Politico
.
"Я анализирую политику Трампа, и она мне нравится. Но он должен доказать не мне, а людям, что способен вновь вести нас за собой. Это будет для него вызовом. Это также будет вызовом и для Байдена, просящего обеспечить ему еще четыре года правления. Посмотрим, что произойдет", — сказал Грэм.
После этого Франкен выразил предположение, что Байден все же победит на выборах. Сенатор, в свою очередь, заявил, что ставит на Трампа 20 долларов.
Грэм также раскритиковал расследование окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга о якобы использовании экс-президентом денег из бюджета своей избирательной кампании для платы порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание, заявив, что обвинительное заключение скорее поможет Трампу, чем навредит ему.
Daily Mail: американский сенатор Грэм оскандалился из-за Украины
Ранее Дональд Трамп предупредил в соцсети Truth Social
, что его могут арестовать по этому делу 21 марта. Экс-глава Белого дома отрицает как связь с актрисой, так и любые незаконные действия со своей стороны. Он отказался давать показания жюри присяжных.
Дэниелс, настоящее имя которой Стефани Клиффорд, попала в центр общественного внимания в 2018 году. Тогда издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник писало, что незадолго до выдвижения Трампа на выборах его адвокат Майкл Коэн
заплатил актрисе 130 тысяч долларов за неразглашение ее связи с президентом. Белый дом эту информацию опроверг.
Позднее артистка сообщила СМИ, что неизвестный мужчина угрожал ей и ее ребенку из-за раскрытия информации о романе. Тогда Трамп обвинил Дэниелс во лжи.
Активистка, обвинившая Байдена в домогательствах, вступилась за Трампа