https://ria.ru/20230321/vulkany-1859469349.html

На Камчатке спасатели просят не приближаться к извергающимся вулканам

На Камчатке спасатели просят не приближаться к извергающимся вулканам - РИА Новости, 21.03.2023

На Камчатке спасатели просят не приближаться к извергающимся вулканам

Камчатские спасатели рекомендовали не приближаться ближе чем на 25 километров к извергающимся вулканам Шивелуч и Безымянный. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T19:09

2023-03-21T19:09

2023-03-21T19:09

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

шивелуч

усть-камчатский район

камчатский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149447/33/1494473320_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_56b1812ac5ceb6af847cc806fbb59801.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 мар - РИА Новости. Камчатские спасатели рекомендовали не приближаться ближе чем на 25 километров к извергающимся вулканам Шивелуч и Безымянный. На вулкане Шивелуч происходит экструзивное извержение – светится лавовый купол, идет выжимание блоков лавы. В МЧС предупредили, что в любое время может произойти пепловый вынос на высоту до 15 километров. Подобные процессы – и на Безымянном. "Не исключены пеплопады в близлежащих населенных пунктах", - сказали в МЧС. Отмечается, что вблизи вулканов могут быть опасные концентрации газа, а также риск попасть в пеплопад. В ведомстве отметили, что опасность для авиаперелетов представляют аэрозольные и пепловые облака. По данным МЧС, сейчас туристов в районе Шивелуча и Безымянного нет, при этом существует вероятность самостоятельного посещения вулкана.

https://ria.ru/20230315/zakonoproekt-1857800934.html

шивелуч

усть-камчатский район

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, шивелуч, усть-камчатский район, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)