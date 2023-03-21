https://ria.ru/20230321/vulkany-1859469349.html
На Камчатке спасатели просят не приближаться к извергающимся вулканам
На Камчатке спасатели просят не приближаться к извергающимся вулканам - РИА Новости, 21.03.2023
На Камчатке спасатели просят не приближаться к извергающимся вулканам
Камчатские спасатели рекомендовали не приближаться ближе чем на 25 километров к извергающимся вулканам Шивелуч и Безымянный. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T19:09
2023-03-21T19:09
2023-03-21T19:09
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 мар - РИА Новости. Камчатские спасатели рекомендовали не приближаться ближе чем на 25 километров к извергающимся вулканам Шивелуч и Безымянный. На вулкане Шивелуч происходит экструзивное извержение – светится лавовый купол, идет выжимание блоков лавы. В МЧС предупредили, что в любое время может произойти пепловый вынос на высоту до 15 километров. Подобные процессы – и на Безымянном. "Не исключены пеплопады в близлежащих населенных пунктах", - сказали в МЧС. Отмечается, что вблизи вулканов могут быть опасные концентрации газа, а также риск попасть в пеплопад. В ведомстве отметили, что опасность для авиаперелетов представляют аэрозольные и пепловые облака. По данным МЧС, сейчас туристов в районе Шивелуча и Безымянного нет, при этом существует вероятность самостоятельного посещения вулкана.
https://ria.ru/20230315/zakonoproekt-1857800934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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На Камчатке спасатели просят не приближаться к извергающимся вулканам
Камчатские спасатели рекомендовали не приближаться ближе чем на 25 километров к вулканам