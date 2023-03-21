Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай намерены усилить диалог по повестке ВТО - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:49 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/vto-1859619926.html
Россия и Китай намерены усилить диалог по повестке ВТО
Россия и Китай намерены усилить диалог по повестке ВТО - РИА Новости, 21.03.2023
Россия и Китай намерены усилить диалог по повестке ВТО
Россия и Китай намерены усилить диалог по повестке Всемирной торговой организации, включая ее реформирование. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T20:49
2023-03-21T20:49
россия
китай
всемирная торговая организация (вто)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155039/07/1550390756_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_2459eb766a4191362b95736cf42b30de.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай намерены усилить диалог по повестке Всемирной торговой организации, включая ее реформирование. Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля. "Стороны намерены укреплять взаимодействие по вопросам поддержки многосторонней торговой системы, основанной на правилах ВТО, и борьбы с торговым протекционизмом, проявляющимся в том числе в установлении нелегитимных односторонних ограничений в торговле, усилить диалог по повестке ВТО, включая ее реформирование в целях повышения роли ВТО в глобальном экономическом управлении ...", - говорится в заявлении. Уточняется, что Россия и Китай намерены способствовать восстановлению функционирования механизма разрешения споров к 2024 году, и реализации договоренностей, достигнутых по итогам обсуждения совместных инициатив в сфере упрощения процедур инвестирования и электронной торговли.
https://ria.ru/20230321/yuan-1859551307.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155039/07/1550390756_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_89bb05361e268e1b597feac4d0b4fe34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, всемирная торговая организация (вто), в мире
Россия, Китай, Всемирная торговая организация (ВТО), В мире
Россия и Китай намерены усилить диалог по повестке ВТО

Россия и Китай намерены усилить диалог по повестке ВТО, включая ее реформирование

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай намерены усилить диалог по повестке Всемирной торговой организации, включая ее реформирование.
Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля.
"Стороны намерены укреплять взаимодействие по вопросам поддержки многосторонней торговой системы, основанной на правилах ВТО, и борьбы с торговым протекционизмом, проявляющимся в том числе в установлении нелегитимных односторонних ограничений в торговле, усилить диалог по повестке ВТО, включая ее реформирование в целях повышения роли ВТО в глобальном экономическом управлении ...", - говорится в заявлении.
Уточняется, что Россия и Китай намерены способствовать восстановлению функционирования механизма разрешения споров к 2024 году, и реализации договоренностей, достигнутых по итогам обсуждения совместных инициатив в сфере упрощения процедур инвестирования и электронной торговли.
Китайский юань и российские рубли - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Путин: Россия поддержит торговлю в юанях с Азией и Латинской Америкой
Вчера, 17:27
 
РоссияКитайВсемирная торговая организация (ВТО)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала