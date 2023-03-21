https://ria.ru/20230321/vto-1859619926.html

Россия и Китай намерены усилить диалог по повестке ВТО

Россия и Китай намерены усилить диалог по повестке ВТО - РИА Новости, 21.03.2023

Россия и Китай намерены усилить диалог по повестке ВТО

Россия и Китай намерены усилить диалог по повестке Всемирной торговой организации, включая ее реформирование. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T20:49

2023-03-21T20:49

2023-03-21T20:49

россия

китай

всемирная торговая организация (вто)

в мире

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай намерены усилить диалог по повестке Всемирной торговой организации, включая ее реформирование. Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля. "Стороны намерены укреплять взаимодействие по вопросам поддержки многосторонней торговой системы, основанной на правилах ВТО, и борьбы с торговым протекционизмом, проявляющимся в том числе в установлении нелегитимных односторонних ограничений в торговле, усилить диалог по повестке ВТО, включая ее реформирование в целях повышения роли ВТО в глобальном экономическом управлении ...", - говорится в заявлении. Уточняется, что Россия и Китай намерены способствовать восстановлению функционирования механизма разрешения споров к 2024 году, и реализации договоренностей, достигнутых по итогам обсуждения совместных инициатив в сфере упрощения процедур инвестирования и электронной торговли.

https://ria.ru/20230321/yuan-1859551307.html

россия

китай

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россия, китай, всемирная торговая организация (вто), в мире