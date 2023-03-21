https://ria.ru/20230321/vto-1859619926.html
Россия и Китай намерены усилить диалог по повестке ВТО
Россия и Китай намерены усилить диалог по повестке ВТО - РИА Новости, 21.03.2023
Россия и Китай намерены усилить диалог по повестке ВТО
Россия и Китай намерены усилить диалог по повестке Всемирной торговой организации, включая ее реформирование. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T20:49
2023-03-21T20:49
2023-03-21T20:49
россия
китай
всемирная торговая организация (вто)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155039/07/1550390756_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_2459eb766a4191362b95736cf42b30de.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай намерены усилить диалог по повестке Всемирной торговой организации, включая ее реформирование. Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля. "Стороны намерены укреплять взаимодействие по вопросам поддержки многосторонней торговой системы, основанной на правилах ВТО, и борьбы с торговым протекционизмом, проявляющимся в том числе в установлении нелегитимных односторонних ограничений в торговле, усилить диалог по повестке ВТО, включая ее реформирование в целях повышения роли ВТО в глобальном экономическом управлении ...", - говорится в заявлении. Уточняется, что Россия и Китай намерены способствовать восстановлению функционирования механизма разрешения споров к 2024 году, и реализации договоренностей, достигнутых по итогам обсуждения совместных инициатив в сфере упрощения процедур инвестирования и электронной торговли.
https://ria.ru/20230321/yuan-1859551307.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155039/07/1550390756_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_89bb05361e268e1b597feac4d0b4fe34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, всемирная торговая организация (вто), в мире
Россия, Китай, Всемирная торговая организация (ВТО), В мире
Россия и Китай намерены усилить диалог по повестке ВТО
Россия и Китай намерены усилить диалог по повестке ВТО, включая ее реформирование