https://ria.ru/20230321/vrachi-1859517066.html

В Приморье врачи спасли младенца, родившегося раньше срока

В Приморье врачи спасли младенца, родившегося раньше срока - РИА Новости, 21.03.2023

В Приморье врачи спасли младенца, родившегося раньше срока

Врачи во Владивостоке спасли беременную жительницу Чукотки, в результате кесарева сечения у нее родился мальчик весом 996 граммов, сообщил Минздрав Приморского... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T16:00

2023-03-21T16:00

2023-03-21T16:54

хорошие новости

чукотка

владивосток

приморский край

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748059793_0:96:3049:1811_1920x0_80_0_0_d7ffd48c870d319b17eacb4e480ba8cc.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 21 мар — РИА Новости. Врачи во Владивостоке спасли беременную жительницу Чукотки, в результате кесарева сечения у нее родился мальчик весом 996 граммов, сообщил Минздрав Приморского края в своем Telegram-канале. По информации ведомства, беременная жительница Чукотского автономного округа с преждевременным излитием околоплодных вод на сроке 26 недель и двух дней была в группе риска после первой беременности, когда на фоне перенесенного ею коронавируса "произошла антенатальная гибель плода". Консилиум врачей Приморского краевого перинатального центра и Чукотки, экспертов Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова решил госпитализировать пациентку во Владивосток. По словам главврача приморского центра Татьяны Курлеевой, которые приводятся в сообщении, "это было единственной возможностью спасения жизней мамы и малыша". "В перинатальном центре 27-летней жительнице Чукотки была проведена операция кесарева сечения: на свет появился мальчик весом 996 граммов, его рост составил 35 сантиметров. Сейчас малыш находится в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных", — говорится в сообщении. Отмечается, что под круглосуточным наблюдением врачей младенец получает необходимое лечение. "Как только малыш окрепнет и наберет вес, его переведут на второй этап выхаживания", — добавили в центре.

https://ria.ru/20220712/rebenok-1801881323.html

чукотка

владивосток

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чукотка, владивосток, приморский край, здоровье - общество