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В Приморье врачи спасли младенца, родившегося раньше срока
В Приморье врачи спасли младенца, родившегося раньше срока - РИА Новости, 21.03.2023
В Приморье врачи спасли младенца, родившегося раньше срока
Врачи во Владивостоке спасли беременную жительницу Чукотки, в результате кесарева сечения у нее родился мальчик весом 996 граммов, сообщил Минздрав Приморского... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T16:00
2023-03-21T16:00
2023-03-21T16:54
хорошие новости
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владивосток
приморский край
здоровье - общество
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ВЛАДИВОСТОК, 21 мар — РИА Новости. Врачи во Владивостоке спасли беременную жительницу Чукотки, в результате кесарева сечения у нее родился мальчик весом 996 граммов, сообщил Минздрав Приморского края в своем Telegram-канале. По информации ведомства, беременная жительница Чукотского автономного округа с преждевременным излитием околоплодных вод на сроке 26 недель и двух дней была в группе риска после первой беременности, когда на фоне перенесенного ею коронавируса "произошла антенатальная гибель плода". Консилиум врачей Приморского краевого перинатального центра и Чукотки, экспертов Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова решил госпитализировать пациентку во Владивосток. По словам главврача приморского центра Татьяны Курлеевой, которые приводятся в сообщении, "это было единственной возможностью спасения жизней мамы и малыша". "В перинатальном центре 27-летней жительнице Чукотки была проведена операция кесарева сечения: на свет появился мальчик весом 996 граммов, его рост составил 35 сантиметров. Сейчас малыш находится в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных", — говорится в сообщении. Отмечается, что под круглосуточным наблюдением врачей младенец получает необходимое лечение. "Как только малыш окрепнет и наберет вес, его переведут на второй этап выхаживания", — добавили в центре.
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чукотка, владивосток, приморский край, здоровье - общество
Хорошие новости, Чукотка, Владивосток, Приморский край, Здоровье - Общество
В Приморье врачи спасли младенца, родившегося раньше срока
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