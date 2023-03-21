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Голосование по вотуму недоверия ослабило правительство, заявила Ле Пен - РИА Новости, 21.03.2023
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13:02 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/votum-1859443076.html
Голосование по вотуму недоверия ослабило правительство, заявила Ле Пен
Голосование по вотуму недоверия ослабило правительство, заявила Ле Пен - РИА Новости, 21.03.2023
Голосование по вотуму недоверия ослабило правительство, заявила Ле Пен
Голосование в Нацсобрании Франции по вотуму недоверия, выдвинутому фракцией LIOT, для поддержки которого не хватило всего девяти голосов, ослабило... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T13:02
2023-03-21T13:02
в мире
франция
марин ле пен
элизабет борн
франсуа миттеран
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ПАРИЖ, 21 мар - РИА Новости. Голосование в Нацсобрании Франции по вотуму недоверия, выдвинутому фракцией LIOT, для поддержки которого не хватило всего девяти голосов, ослабило правительство, заявила лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен. "Правительство после этого голосования очень ослаблено. Вотум недоверия не был поддержан большинством, однако не хватило всего девяти голосов. Это гораздо меньше, чем правительство рассчитывало. Они очень плохо представляют, что происходит в государстве, чего хотят французы, но также и то, что происходит в их собственных рядах", - заявила она в эфире радиостанции Europe 1 во вторник. Политик подчеркнула, что власти Франции "не жалеют французов", так как решили провести реформу в тот момент, когда население вынуждено справляться с ростом цен на продовольствие и энергетику на фоне растущей инфляции. Официальный спикер кабмина Франции Оливье Веран во вторник, в свою очередь, раскритиковал высказывания оппозиции о том, что позиции премьер-министра Элизабет Борн ослаблены. Он напомнил, что в истории Пятой республики были моменты, когда оппозиции не хватало и меньшего числа голосов для одобрения вотума недоверия правительству. "Это сотый раз, когда в истории Пятой республики была применена статья 49.3. Никто не любит ее применять. И случалось, что разрыв в голосах был еще меньше, чем вчера. Мишель Рокар остался на посту с перевесом всего в пять голосов, в случае Пьера Береговуа не хватило трех (премьер-министры при президенте Франсуа Миттеране - ред.)", - заявил он в эфире радиостанции RTL. На прошлой неделе премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. В понедельник в Нацсобрании Франции прошло голосование по вотуму недоверия, выдвинутому оппозиционной фракцией LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires). За вотум проголосовали 278 депутатов, только девять высказались против, однако он был отклонен, так как не получил абсолютного большинства, составляющего 287 голосов. За принятие второго вотума недоверия, который выдвинула фракция возглавляемой Ле Пен партии "Национальное объединение", проголосовали только 94 депутата, он также был отклонен. Оппозиционные партии намерены продолжать борьбу против закона о пенсионной реформе. Они заявили, что обратятся в Конституционный совет Франции, чтобы тот признал законопроект правительства нарушающим нормы основного закона страны. Данный орган может вынести суждение о неконституционности законопроекта, который находится в разработке или был только что принят, но тут же оспорен и еще не вступил после промульгации в законную силу. Запрос о проверке могут подать только президент республики, премьер-министр, председатели Сената и Нацсобрания. Элизабет Борн заявила, что также направит прошение о рассмотрении законопроекта с просьбой изучить его по ускоренной процедуре - за неделю вместо обычного месяца.
https://ria.ru/20230318/frantsiya-1858601453.html
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в мире, франция, марин ле пен, элизабет борн, франсуа миттеран
В мире, Франция, Марин Ле Пен, Элизабет Борн, Франсуа Миттеран
Голосование по вотуму недоверия ослабило правительство, заявила Ле Пен

Марин Ле Пен заявила, что голосование по вотуму недоверия ослабило правительство Франции

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Марин Ле Пен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 21 мар - РИА Новости. Голосование в Нацсобрании Франции по вотуму недоверия, выдвинутому фракцией LIOT, для поддержки которого не хватило всего девяти голосов, ослабило правительство, заявила лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен.
"Правительство после этого голосования очень ослаблено. Вотум недоверия не был поддержан большинством, однако не хватило всего девяти голосов. Это гораздо меньше, чем правительство рассчитывало. Они очень плохо представляют, что происходит в государстве, чего хотят французы, но также и то, что происходит в их собственных рядах", - заявила она в эфире радиостанции Europe 1 во вторник.
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Политик подчеркнула, что власти Франции "не жалеют французов", так как решили провести реформу в тот момент, когда население вынуждено справляться с ростом цен на продовольствие и энергетику на фоне растущей инфляции.
Официальный спикер кабмина Франции Оливье Веран во вторник, в свою очередь, раскритиковал высказывания оппозиции о том, что позиции премьер-министра Элизабет Борн ослаблены. Он напомнил, что в истории Пятой республики были моменты, когда оппозиции не хватало и меньшего числа голосов для одобрения вотума недоверия правительству.
"Это сотый раз, когда в истории Пятой республики была применена статья 49.3. Никто не любит ее применять. И случалось, что разрыв в голосах был еще меньше, чем вчера. Мишель Рокар остался на посту с перевесом всего в пять голосов, в случае Пьера Береговуа не хватило трех (премьер-министры при президенте Франсуа Миттеране - ред.)", - заявил он в эфире радиостанции RTL.
На прошлой неделе премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте.
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В понедельник в Нацсобрании Франции прошло голосование по вотуму недоверия, выдвинутому оппозиционной фракцией LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires). За вотум проголосовали 278 депутатов, только девять высказались против, однако он был отклонен, так как не получил абсолютного большинства, составляющего 287 голосов. За принятие второго вотума недоверия, который выдвинула фракция возглавляемой Ле Пен партии "Национальное объединение", проголосовали только 94 депутата, он также был отклонен.
Оппозиционные партии намерены продолжать борьбу против закона о пенсионной реформе. Они заявили, что обратятся в Конституционный совет Франции, чтобы тот признал законопроект правительства нарушающим нормы основного закона страны. Данный орган может вынести суждение о неконституционности законопроекта, который находится в разработке или был только что принят, но тут же оспорен и еще не вступил после промульгации в законную силу. Запрос о проверке могут подать только президент республики, премьер-министр, председатели Сената и Нацсобрания.
Элизабет Борн заявила, что также направит прошение о рассмотрении законопроекта с просьбой изучить его по ускоренной процедуре - за неделю вместо обычного месяца.
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