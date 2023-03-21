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США не видят признаков, что Китай помогает России летальным вооружением - РИА Новости, 21.03.2023
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23:32 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/vooruzhenie-1859643483.html
США не видят признаков, что Китай помогает России летальным вооружением
США не видят признаков, что Китай помогает России летальным вооружением - РИА Новости, 21.03.2023
США не видят признаков, что Китай помогает России летальным вооружением
США не видят признаков того, что Китай помогает России летальным вооружением, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T23:32
2023-03-21T23:32
в мире
китай
россия
сша
джон кирби
энтони блинкен
ван и (политик)
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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. США не видят признаков того, что Китай помогает России летальным вооружением, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Мы не думаем, что они (Пекин - ред.) исключают подобное, но мы и не видим признаков движения в том направлении, признаков того, что они готовятся передать летальное вооружение", - сказал Кирби журналистам. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен уже предупреждал Пекин о последствиях в случае поставок оружия Москве. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь уже заявлял, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы планах помощи вооружениями со стороны Китая России, заявлял, что Пекин это решительно опроверг и добавить к этому нечего.
https://ria.ru/20230310/kitay-1856871097.html
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в мире, китай, россия, сша, джон кирби, энтони блинкен, ван и (политик)
В мире, Китай, Россия, США, Джон Кирби, Энтони Блинкен, Ван И (политик)
США не видят признаков, что Китай помогает России летальным вооружением

Белый дом: США не видят признаков, что Китай помогает России летальным вооружением

© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. США не видят признаков того, что Китай помогает России летальным вооружением, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Мы не думаем, что они (Пекин - ред.) исключают подобное, но мы и не видим признаков движения в том направлении, признаков того, что они готовятся передать летальное вооружение", - сказал Кирби журналистам.
Вид на порт Нью-Джерси и статую Свободы в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Китай начинает издеваться над Америкой
10 марта, 08:00
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен уже предупреждал Пекин о последствиях в случае поставок оружия Москве. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь уже заявлял, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы планах помощи вооружениями со стороны Китая России, заявлял, что Пекин это решительно опроверг и добавить к этому нечего.
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В миреКитайРоссияСШАДжон КирбиЭнтони БлинкенВан И (политик)
 
 
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