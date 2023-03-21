https://ria.ru/20230321/vooruzhenie-1859643483.html

США не видят признаков, что Китай помогает России летальным вооружением

США не видят признаков, что Китай помогает России летальным вооружением - РИА Новости, 21.03.2023

США не видят признаков, что Китай помогает России летальным вооружением

США не видят признаков того, что Китай помогает России летальным вооружением, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T23:32

2023-03-21T23:32

2023-03-21T23:32

в мире

китай

россия

сша

джон кирби

энтони блинкен

ван и (политик)

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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. США не видят признаков того, что Китай помогает России летальным вооружением, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Мы не думаем, что они (Пекин - ред.) исключают подобное, но мы и не видим признаков движения в том направлении, признаков того, что они готовятся передать летальное вооружение", - сказал Кирби журналистам. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен уже предупреждал Пекин о последствиях в случае поставок оружия Москве. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь уже заявлял, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы планах помощи вооружениями со стороны Китая России, заявлял, что Пекин это решительно опроверг и добавить к этому нечего.

https://ria.ru/20230310/kitay-1856871097.html

https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html

китай

россия

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в мире, китай, россия, сша, джон кирби, энтони блинкен, ван и (политик)