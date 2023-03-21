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Украинский пленный рассказал, как в ВСУ наказывают за отказ идти на штурм - РИА Новости, 21.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:17 21.03.2023 (обновлено: 22:22 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/voennye-1859635289.html
Украинский пленный рассказал, как в ВСУ наказывают за отказ идти на штурм
Украинский пленный рассказал, как в ВСУ наказывают за отказ идти на штурм - РИА Новости, 21.03.2023
Украинский пленный рассказал, как в ВСУ наказывают за отказ идти на штурм
Украинских военных бросают на самые горячие участки фронта за отказ идти на штурм, об этом рассказал журналистам военнослужащий 54-й бригады ВСУ Евгений... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T22:17
2023-03-21T22:22
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
евгений иванников
вооруженные силы украины
в мире
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ЛУГАНСК, 21 мар — РИА Новости. Украинских военных бросают на самые горячие участки фронта за отказ идти на штурм, об этом рассказал журналистам военнослужащий 54-й бригады ВСУ Евгений Иванников, взятый плен в ЛНР. "Поступила команда по рации. Мы должны штурмовать какой-то там лесок. Мы без понятия, а те между собой поговорили и сказали, что "мы имеющимися средствами и личным составом это задание не выполним". И они отказываются от выполнения задания, подошли к нам, спросили поддерживаем ли мы их, мы поддержали", - так Иванников описал корреспондентам свой отказ идти на штурм российских позиций. По словам пленного, после отказа идти на штурм их отправили удерживать позиции под Белогоровкой до окончания разбирательства. Эвакуацию обещали провести на следующий день. Однако вопреки обещаниям, командование упорно отказывалось забирать их с этих позиций. "Ни утром, ни на следующее утро, ни еще через сутки никто нас не забирал. Сутки прошли тихо, потом начались обстрелы. Начались потери, раненые. Старшие группы постоянно вызывали командование, просили эвакуацию, но ответ один и тот же был: "Ждите, скоро заберем", - сообщил Иванников. Так же он добавил, что в конце концов их на позиции осталось мало из-за страшных обстрелов. При этом военнопленный не исключил, что их отправили именно на эти позиции в наказание за то, что они отказались идти на штурм российских позиций.
https://ria.ru/20230320/defitsit-1859325042.html
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луганская народная республика, евгений иванников, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Евгений Иванников, Вооруженные силы Украины, В мире
Украинский пленный рассказал, как в ВСУ наказывают за отказ идти на штурм

Украинские пленный рассказал, как военных бросали в горячие точки за отказ идти на штурм

© AP Photo / Roman ChopУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© AP Photo / Roman Chop
Украинские солдаты. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 мар — РИА Новости. Украинских военных бросают на самые горячие участки фронта за отказ идти на штурм, об этом рассказал журналистам военнослужащий 54-й бригады ВСУ Евгений Иванников, взятый плен в ЛНР.
"Поступила команда по рации. Мы должны штурмовать какой-то там лесок. Мы без понятия, а те между собой поговорили и сказали, что "мы имеющимися средствами и личным составом это задание не выполним". И они отказываются от выполнения задания, подошли к нам, спросили поддерживаем ли мы их, мы поддержали", - так Иванников описал корреспондентам свой отказ идти на штурм российских позиций.
По словам пленного, после отказа идти на штурм их отправили удерживать позиции под Белогоровкой до окончания разбирательства. Эвакуацию обещали провести на следующий день. Однако вопреки обещаниям, командование упорно отказывалось забирать их с этих позиций. "Ни утром, ни на следующее утро, ни еще через сутки никто нас не забирал. Сутки прошли тихо, потом начались обстрелы. Начались потери, раненые. Старшие группы постоянно вызывали командование, просили эвакуацию, но ответ один и тот же был: "Ждите, скоро заберем", - сообщил Иванников.
Так же он добавил, что в конце концов их на позиции осталось мало из-за страшных обстрелов. При этом военнопленный не исключил, что их отправили именно на эти позиции в наказание за то, что они отказались идти на штурм российских позиций.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
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20 марта, 23:27
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаЕвгений ИванниковВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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