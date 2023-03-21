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ВС России уничтожили до 160 украинских военных на Донецком направлении
ВС России уничтожили до 160 украинских военных на Донецком направлении - РИА Новости, 21.03.2023
ВС России уничтожили до 160 украинских военных на Донецком направлении
"Южная" группировка российских войск в ходе специальной военной операции уничтожила за сутки до 160 украинских военных на донецком направлении, заявили во... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T13:59
2023-03-21T13:59
2023-03-21T14:04
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. "Южная" группировка российских войск в ходе специальной военной операции уничтожила за сутки до 160 украинских военных на донецком направлении, заявили во вторник в Минобороны РФ."На донецком направлении в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили до 160 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-20", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире
ВС России уничтожили до 160 украинских военных на Донецком направлении
Минобороны: ВС России за сутки уничтожили до 160 военных ВСУ на Донецком направлении