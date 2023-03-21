https://ria.ru/20230321/vodorosli-1859371297.html
В России нашли экологичный способ защитить суда от обрастания водорослями
В России нашли экологичный способ защитить суда от обрастания водорослями - РИА Новости, 21.03.2023
В России нашли экологичный способ защитить суда от обрастания водорослями
Российские ученые из дальневосточных исследовательских институтов нашли способ, как с помощью веществ, выделяемых бактериями, защитить корпуса судов от вредного РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T09:45
2023-03-21T09:45
2023-03-21T09:49
наука
россия
открытия - риа наука
российская академия наук
южно-китайское море
вьетнам
навигатор абитуриента
университетская наука
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российские ученые из дальневосточных исследовательских институтов нашли способ, как с помощью веществ, выделяемых бактериями, защитить корпуса судов от вредного обрастания микроорганизмами и водорослями, сообщили РИА Новости в министерстве науки и высшего образования РФ. Большой проблемой, приводящей к значительным экономическим потерям, является биообрастание в морской среде - скопление микроорганизмов, растений, водорослей или даже мелких животных на корпусах судов. Биообрастание усиливает процессы коррозии конструкционных материалов и приводит к досрочному выведению из эксплуатации различного оборудования. Повреждениям подвержены как подвижные, так и стационарные конструкции – суда, гидротехнические сооружения, нефтяные и газовые платформы, океанографическое оборудование и др. На судах обрастание увеличивает трение между корпусом судна и водой, что в результате приводит к увеличению расхода топлива (до 40-50%), а также уменьшению маневренности. Самым распространенным методом защиты поверхности в морской воде от обрастания является использование антиобрастающих покрытий с так называемыми биоцидами, представленных в основном соединениями меди. Интенсивное использование покрытий, содержащих медные биоциды, и значительное увеличение их количества привело к тому, что в водную среду ежегодно, по оценкам специалистов, выделяется более 5 тонн соединений тяжелых металлов. В портах при значительном скоплении судов, окрашенных противообрастающими красками, их ядовитые компоненты, выделяющиеся из покрытий, накапливаются в количествах, превышающих существующие нормы. Современные экологические требования привели к ужесточению контроля в области внедрения и эксплуатации антиобрастающих покрытий и биоцидных соединений, а интерес исследователей сосредоточился на выявлении механизмов биологической защиты от обрастания, существующих в природе, и поиске природных продуктов с противообрастающими свойствами. Ученые двух институтов Дальневосточного отделения Российской академии наук, Института химии и Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского, объединили усилия в попытке создания антиобрастающего покрытия с использованием продуктов микробного биосинтеза. "Поиск и синтез нетоксичных и экологически чистых противообрастающих веществ природного происхождения, которые будут служить эффективной заменой токсичным компонентам покрытий, ведется еще с 1990-х годов. Природные соединения с антиобрастающей активностью были выделены из морских водорослей, губок, асцидий, кораллов. Однако именно микроорганизмы представляют собой ценный и легко возобновляемый источник природных антиобрастающих соединений, поскольку их использование позволяет получить достаточное количество активных соединений, в том числе в промышленных масштабах, не истощая природные ресурсы", – пояснила один из основных разработчиков покрытия, научный сотрудник Института химии ДВО РАН Ульяна Харченко. Выделенный учеными штамм одного из видов морских бактерий показал высокую антимикробную и антиобрастающую активность. Биологические вещества, производимые этим штаммом, были использованы в качестве природного биоцида для разработки антиобрастающего покрытия. Основным биоцидным компонентом нового покрытия стал инкапсулированный бактериальный экстракт, эффективный против микробов и водорослей. Эксперименты, проведенные в природных морских условиях, показали, что разработанное покрытие эффективно справляется с биообрастанием. Эти опыты прошли на базе Тропического центра в Южно-Китайском море (Вьетнам).
https://ria.ru/20230124/nauka-1846992863.html
https://ria.ru/20220624/prud-1797331112.html
https://ria.ru/20220607/prudy-1793989304.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, открытия - риа наука, российская академия наук, южно-китайское море, вьетнам, навигатор абитуриента, университетская наука
Наука, Россия, Открытия - РИА Наука, Российская академия наук, Южно-Китайское море, Вьетнам, Навигатор абитуриента, Университетская наука
В России нашли экологичный способ защитить суда от обрастания водорослями
Российские учены нашли экологичный способ защитить корпуса судов от обрастания водорослями
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российские ученые из дальневосточных исследовательских институтов нашли способ, как с помощью веществ, выделяемых бактериями, защитить корпуса судов от вредного обрастания микроорганизмами и водорослями, сообщили РИА Новости в министерстве науки и высшего образования РФ.
Большой проблемой, приводящей к значительным экономическим потерям, является биообрастание в морской среде - скопление микроорганизмов, растений, водорослей или даже мелких животных на корпусах судов.
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Биообрастание усиливает процессы коррозии конструкционных материалов и приводит к досрочному выведению из эксплуатации различного оборудования. Повреждениям подвержены как подвижные, так и стационарные конструкции – суда, гидротехнические сооружения, нефтяные и газовые платформы, океанографическое оборудование и др. На судах обрастание увеличивает трение между корпусом судна и водой, что в результате приводит к увеличению расхода топлива (до 40-50%), а также уменьшению маневренности.
Самым распространенным методом защиты поверхности в морской воде от обрастания является использование антиобрастающих покрытий с так называемыми биоцидами, представленных в основном соединениями меди. Интенсивное использование покрытий, содержащих медные биоциды, и значительное увеличение их количества привело к тому, что в водную среду ежегодно, по оценкам специалистов, выделяется более 5 тонн соединений тяжелых металлов. В портах при значительном скоплении судов, окрашенных противообрастающими красками, их ядовитые компоненты, выделяющиеся из покрытий, накапливаются в количествах, превышающих существующие нормы.
Современные экологические требования привели к ужесточению контроля в области внедрения и эксплуатации антиобрастающих покрытий и биоцидных соединений, а интерес исследователей сосредоточился на выявлении механизмов биологической защиты от обрастания, существующих в природе, и поиске природных продуктов с противообрастающими свойствами.
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Ученые двух институтов Дальневосточного отделения Российской академии наук, Института химии и Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского, объединили усилия в попытке создания антиобрастающего покрытия с использованием продуктов микробного биосинтеза.
"Поиск и синтез нетоксичных и экологически чистых противообрастающих веществ природного происхождения, которые будут служить эффективной заменой токсичным компонентам покрытий, ведется еще с 1990-х годов. Природные соединения с антиобрастающей активностью были выделены из морских водорослей, губок, асцидий, кораллов. Однако именно микроорганизмы представляют собой ценный и легко возобновляемый источник природных антиобрастающих соединений, поскольку их использование позволяет получить достаточное количество активных соединений, в том числе в промышленных масштабах, не истощая природные ресурсы", – пояснила один из основных разработчиков покрытия, научный сотрудник Института химии ДВО РАН Ульяна Харченко.
Выделенный учеными штамм одного из видов морских бактерий показал высокую антимикробную и антиобрастающую активность. Биологические вещества, производимые этим штаммом, были использованы в качестве природного биоцида для разработки антиобрастающего покрытия. Основным биоцидным компонентом нового покрытия стал инкапсулированный бактериальный экстракт, эффективный против микробов и водорослей.
Эксперименты, проведенные в природных морских условиях, показали, что разработанное покрытие эффективно справляется с биообрастанием. Эти опыты прошли на базе Тропического центра в Южно-Китайском море (Вьетнам).
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