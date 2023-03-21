https://ria.ru/20230321/vodorosli-1859371297.html

В России нашли экологичный способ защитить суда от обрастания водорослями

В России нашли экологичный способ защитить суда от обрастания водорослями - РИА Новости, 21.03.2023

В России нашли экологичный способ защитить суда от обрастания водорослями

Российские ученые из дальневосточных исследовательских институтов нашли способ, как с помощью веществ, выделяемых бактериями, защитить корпуса судов от вредного РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T09:45

2023-03-21T09:45

2023-03-21T09:49

наука

россия

открытия - риа наука

российская академия наук

южно-китайское море

вьетнам

навигатор абитуриента

университетская наука

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российские ученые из дальневосточных исследовательских институтов нашли способ, как с помощью веществ, выделяемых бактериями, защитить корпуса судов от вредного обрастания микроорганизмами и водорослями, сообщили РИА Новости в министерстве науки и высшего образования РФ. Большой проблемой, приводящей к значительным экономическим потерям, является биообрастание в морской среде - скопление микроорганизмов, растений, водорослей или даже мелких животных на корпусах судов. Биообрастание усиливает процессы коррозии конструкционных материалов и приводит к досрочному выведению из эксплуатации различного оборудования. Повреждениям подвержены как подвижные, так и стационарные конструкции – суда, гидротехнические сооружения, нефтяные и газовые платформы, океанографическое оборудование и др. На судах обрастание увеличивает трение между корпусом судна и водой, что в результате приводит к увеличению расхода топлива (до 40-50%), а также уменьшению маневренности. Самым распространенным методом защиты поверхности в морской воде от обрастания является использование антиобрастающих покрытий с так называемыми биоцидами, представленных в основном соединениями меди. Интенсивное использование покрытий, содержащих медные биоциды, и значительное увеличение их количества привело к тому, что в водную среду ежегодно, по оценкам специалистов, выделяется более 5 тонн соединений тяжелых металлов. В портах при значительном скоплении судов, окрашенных противообрастающими красками, их ядовитые компоненты, выделяющиеся из покрытий, накапливаются в количествах, превышающих существующие нормы. Современные экологические требования привели к ужесточению контроля в области внедрения и эксплуатации антиобрастающих покрытий и биоцидных соединений, а интерес исследователей сосредоточился на выявлении механизмов биологической защиты от обрастания, существующих в природе, и поиске природных продуктов с противообрастающими свойствами. Ученые двух институтов Дальневосточного отделения Российской академии наук, Института химии и Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского, объединили усилия в попытке создания антиобрастающего покрытия с использованием продуктов микробного биосинтеза. "Поиск и синтез нетоксичных и экологически чистых противообрастающих веществ природного происхождения, которые будут служить эффективной заменой токсичным компонентам покрытий, ведется еще с 1990-х годов. Природные соединения с антиобрастающей активностью были выделены из морских водорослей, губок, асцидий, кораллов. Однако именно микроорганизмы представляют собой ценный и легко возобновляемый источник природных антиобрастающих соединений, поскольку их использование позволяет получить достаточное количество активных соединений, в том числе в промышленных масштабах, не истощая природные ресурсы", – пояснила один из основных разработчиков покрытия, научный сотрудник Института химии ДВО РАН Ульяна Харченко. Выделенный учеными штамм одного из видов морских бактерий показал высокую антимикробную и антиобрастающую активность. Биологические вещества, производимые этим штаммом, были использованы в качестве природного биоцида для разработки антиобрастающего покрытия. Основным биоцидным компонентом нового покрытия стал инкапсулированный бактериальный экстракт, эффективный против микробов и водорослей. Эксперименты, проведенные в природных морских условиях, показали, что разработанное покрытие эффективно справляется с биообрастанием. Эти опыты прошли на базе Тропического центра в Южно-Китайском море (Вьетнам).

https://ria.ru/20230124/nauka-1846992863.html

https://ria.ru/20220624/prud-1797331112.html

https://ria.ru/20220607/prudy-1793989304.html

россия

южно-китайское море

вьетнам

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, открытия - риа наука, российская академия наук, южно-китайское море, вьетнам, навигатор абитуриента, университетская наука