Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай обеспокоились планами сброса воды после "Фукусимы" в океан - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:43 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/voda-1859638370.html
Россия и Китай обеспокоились планами сброса воды после "Фукусимы" в океан
Россия и Китай обеспокоились планами сброса воды после "Фукусимы" в океан - РИА Новости, 21.03.2023
Россия и Китай обеспокоились планами сброса воды после "Фукусимы" в океан
Россия и Китай выражают серьезные опасения в связи с планами Японии сбросить в океан радиоактивную загрязненную воду после аварии на АЭС "Фукусима-1". РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T22:43
2023-03-21T22:43
в мире
япония
россия
китай
фукусима-1
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749959917_0:156:3072:1884_1920x0_80_0_0_5731296d29b491dcd6d5a1aab6954eed.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай выражают серьезные опасения в связи с планами Японии сбросить в океан радиоактивную загрязненную воду после аварии на АЭС "Фукусима-1". Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля. "Стороны выражают серьезные опасения, связанные с планами Японии сбросить в этом году в океан радиоактивную загрязненную воду, накопившуюся после аварии на АЭС "Фукусима-1", подчеркивают, что Япония должна проявлять транспарентность в контактах с сопредельными странами, другими заинтересованными государствами, международными агентствами и в том числе провести исчерпывающие консультации по данному вопросу", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20230113/fukusima-1844539260.html
япония
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749959917_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_ed2894829a1fd7361923f0e353d95b46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, россия, китай, фукусима-1
В мире, Япония, Россия, Китай, Фукусима-1
Россия и Китай обеспокоились планами сброса воды после "Фукусимы" в океан

Россия и Китай обеспокоились планами Японии сбросить в океан радиоактивную воду "Фукусимы"

© AP Photo / Hiro KomaeАЭС "Фукусима-1"
АЭС Фукусима-1 - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© AP Photo / Hiro Komae
АЭС "Фукусима-1". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай выражают серьезные опасения в связи с планами Японии сбросить в океан радиоактивную загрязненную воду после аварии на АЭС "Фукусима-1".
Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля.
"Стороны выражают серьезные опасения, связанные с планами Японии сбросить в этом году в океан радиоактивную загрязненную воду, накопившуюся после аварии на АЭС "Фукусима-1", подчеркивают, что Япония должна проявлять транспарентность в контактах с сопредельными странами, другими заинтересованными государствами, международными агентствами и в том числе провести исчерпывающие консультации по данному вопросу", - говорится в заявлении.
Сотрудники TEPCO ведут аварийные работы на АЭС Фукусима-1 - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Начало сброса слаборадиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" перенесли на лето
13 января, 08:54
 
В миреЯпонияРоссияКитайФукусима-1
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала