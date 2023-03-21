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Россия и Китай обеспокоились планами сброса воды после "Фукусимы" в океан

Россия и Китай обеспокоились планами сброса воды после "Фукусимы" в океан - РИА Новости, 21.03.2023

Россия и Китай обеспокоились планами сброса воды после "Фукусимы" в океан

Россия и Китай выражают серьезные опасения в связи с планами Японии сбросить в океан радиоактивную загрязненную воду после аварии на АЭС "Фукусима-1". РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T22:43

2023-03-21T22:43

2023-03-21T22:43

в мире

япония

россия

китай

фукусима-1

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай выражают серьезные опасения в связи с планами Японии сбросить в океан радиоактивную загрязненную воду после аварии на АЭС "Фукусима-1". Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля. "Стороны выражают серьезные опасения, связанные с планами Японии сбросить в этом году в океан радиоактивную загрязненную воду, накопившуюся после аварии на АЭС "Фукусима-1", подчеркивают, что Япония должна проявлять транспарентность в контактах с сопредельными странами, другими заинтересованными государствами, международными агентствами и в том числе провести исчерпывающие консультации по данному вопросу", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20230113/fukusima-1844539260.html

япония

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китай

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в мире, япония, россия, китай, фукусима-1