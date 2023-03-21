https://ria.ru/20230321/vladivostok-1859343623.html

Рейсы из Владивостока в Пекин возобновят после трехлетнего перерыва

Рейсы из Владивостока в Пекин возобновят после трехлетнего перерыва - РИА Новости, 21.03.2023

Рейсы из Владивостока в Пекин возобновят после трехлетнего перерыва

Самолеты авиакомпании "Аврора" будет выполнять рейсы по маршруту Владивосток - Пекин с 28 марта три раза в неделю. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T05:47

2023-03-21T05:47

2023-03-21T05:50

туризм

китай

владивосток

пекин

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156381/63/1563816333_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a9dc2773dc1814aca9f0d0c6b42d2935.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 21 мар - РИА Новости. Самолеты авиакомпании "Аврора" будет выполнять рейсы по маршруту Владивосток - Пекин с 28 марта три раза в неделю. "Открываются рейсы авиакомпании в Пекин из Владивостока три раза в неделю... Ведется продажа билетов... с глубиной до 31 мая 2023", - рассказали РИА Новости в пресс-службе "Авроры". В телеграм-канале мэрии Владивостока сообщается, что выполнение перелетов начнется 28 марта. Стоимость билетов в "Авроре" прокомментировать не смогли. По информации с сайта авиакомпании "Аэрофлот", где продаются билеты, одно место эконом-класса на первом рейсе Владивосток - Пекин будет стоить примерно 11,7 тысячи рублей. Авиасообщение Приморье - КНР было прекращено в начале 2020 года из-за пандемии COVID-19. В начале февраля в пресс-службе "Авроры" рассказали РИА Новости, что на 26 марта назначен запуск рейсов Владивосток - Харбин. Запланированные на конец марта рейсы будут первыми регулярными перелетами между Приморским краем и Китаем за три года. С 8 января в рамках отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу Китай полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы. С 6 февраля в тестовом режиме Китай возобновил организацию выездных групповых туров и предоставление услуг "авиабилеты + отель" для граждан Китая. На первом этапе групповые туры разрешено продавать в 20 стран, включая Россию. С 15 марта в список добавлены еще 40 стран, включая Францию, Испанию, Грецию, Италию, Армению, Казахстан, Узбекистан. Консульский департамент КНР 14 марта сообщил о возобновлении оформления всех видов виз, в том числе туристических, 15 марта.

https://ria.ru/20230321/avrora-1859343118.html

https://ria.ru/20230320/turtsiya-1859255208.html

китай

владивосток

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, владивосток, пекин, новости - туризм