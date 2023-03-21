https://ria.ru/20230321/vladivostok-1859343623.html
Рейсы из Владивостока в Пекин возобновят после трехлетнего перерыва
Рейсы из Владивостока в Пекин возобновят после трехлетнего перерыва - РИА Новости, 21.03.2023
Рейсы из Владивостока в Пекин возобновят после трехлетнего перерыва
Самолеты авиакомпании "Аврора" будет выполнять рейсы по маршруту Владивосток - Пекин с 28 марта три раза в неделю. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T05:47
2023-03-21T05:47
2023-03-21T05:50
туризм
китай
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 21 мар - РИА Новости. Самолеты авиакомпании "Аврора" будет выполнять рейсы по маршруту Владивосток - Пекин с 28 марта три раза в неделю. "Открываются рейсы авиакомпании в Пекин из Владивостока три раза в неделю... Ведется продажа билетов... с глубиной до 31 мая 2023", - рассказали РИА Новости в пресс-службе "Авроры". В телеграм-канале мэрии Владивостока сообщается, что выполнение перелетов начнется 28 марта. Стоимость билетов в "Авроре" прокомментировать не смогли. По информации с сайта авиакомпании "Аэрофлот", где продаются билеты, одно место эконом-класса на первом рейсе Владивосток - Пекин будет стоить примерно 11,7 тысячи рублей. Авиасообщение Приморье - КНР было прекращено в начале 2020 года из-за пандемии COVID-19. В начале февраля в пресс-службе "Авроры" рассказали РИА Новости, что на 26 марта назначен запуск рейсов Владивосток - Харбин. Запланированные на конец марта рейсы будут первыми регулярными перелетами между Приморским краем и Китаем за три года. С 8 января в рамках отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу Китай полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы. С 6 февраля в тестовом режиме Китай возобновил организацию выездных групповых туров и предоставление услуг "авиабилеты + отель" для граждан Китая. На первом этапе групповые туры разрешено продавать в 20 стран, включая Россию. С 15 марта в список добавлены еще 40 стран, включая Францию, Испанию, Грецию, Италию, Армению, Казахстан, Узбекистан. Консульский департамент КНР 14 марта сообщил о возобновлении оформления всех видов виз, в том числе туристических, 15 марта.
https://ria.ru/20230321/avrora-1859343118.html
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китай, владивосток, пекин, новости - туризм
Туризм, Китай, Владивосток, Пекин, Новости - Туризм
Рейсы из Владивостока в Пекин возобновят после трехлетнего перерыва
Рейсы из Владивостока в Пекин возобновят 28 марта после трехлетнего перерыва
ВЛАДИВОСТОК, 21 мар - РИА Новости. Самолеты авиакомпании "Аврора" будет выполнять рейсы по маршруту Владивосток - Пекин с 28 марта три раза в неделю.
"Открываются рейсы авиакомпании в Пекин из Владивостока три раза в неделю... Ведется продажа билетов... с глубиной до 31 мая 2023", - рассказали РИА Новости в пресс-службе "Авроры".
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В телеграм-канале мэрии Владивостока сообщается, что выполнение перелетов начнется 28 марта. Стоимость билетов в "Авроре" прокомментировать не смогли. По информации с сайта авиакомпании "Аэрофлот", где продаются билеты, одно место эконом-класса на первом рейсе Владивосток - Пекин будет стоить примерно 11,7 тысячи рублей.
Авиасообщение Приморье - КНР было прекращено в начале 2020 года из-за пандемии COVID-19. В начале февраля в пресс-службе "Авроры" рассказали РИА Новости, что на 26 марта назначен запуск рейсов Владивосток - Харбин
. Запланированные на конец марта рейсы будут первыми регулярными перелетами между Приморским краем и Китаем
за три года.
С 8 января в рамках отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу Китай полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы. С 6 февраля в тестовом режиме Китай возобновил организацию выездных групповых туров и предоставление услуг "авиабилеты + отель" для граждан Китая. На первом этапе групповые туры разрешено продавать в 20 стран, включая Россию. С 15 марта в список добавлены еще 40 стран, включая Францию, Испанию, Грецию, Италию, Армению, Казахстан, Узбекистан. Консульский департамент КНР 14 марта сообщил о возобновлении оформления всех видов виз, в том числе туристических, 15 марта.
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