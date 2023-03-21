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СМИ: Венгрия заблокировала заявление ЕС об ордере МУС на "арест" Путина - РИА Новости, 21.03.2023
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00:29 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/veto-1859328808.html
СМИ: Венгрия заблокировала заявление ЕС об ордере МУС на "арест" Путина
СМИ: Венгрия заблокировала заявление ЕС об ордере МУС на "арест" Путина - РИА Новости, 21.03.2023
СМИ: Венгрия заблокировала заявление ЕС об ордере МУС на "арест" Путина
Венгрия заблокировала совместное заявление государств-членов Европейского союза о выдаче международного ордера на "арест" президента России Владимира Путина,... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T00:29
2023-03-21T00:29
в мире
венгрия
россия
владимир путин
жозеп боррель
мария львова-белова
будапешт
международный уголовный суд
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Венгрия заблокировала совместное заявление государств-членов Европейского союза о выдаче международного ордера на "арест" президента России Владимира Путина, сообщило агентство Bloomberg.В понедельник министры юстиции ЕС опубликовали заявление в поддержку решения МУС, которое не подписала Венгрия, уточнило агентство.Издание предположило, что Будапешт обозначит свою позицию по этому вопросу, когда лидеры ЕС встретятся на очередном саммите в Брюсселе.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что у этого нет никаких правовых оснований и последствий, и после столь абсурдного решения этот орган встал на путь самоликвидации. Как заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
https://ria.ru/20230320/mus-1859060526.html
венгрия
россия
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в мире, венгрия, россия, владимир путин, жозеп боррель, мария львова-белова, будапешт, международный уголовный суд, евросоюз
В мире, Венгрия, Россия, Владимир Путин, Жозеп Боррель, Мария Львова-Белова, Будапешт, Международный уголовный суд, Евросоюз
СМИ: Венгрия заблокировала заявление ЕС об ордере МУС на "арест" Путина

Bloomberg: Венгрия наложила вето на совместное заявление ЕС об ордере МУС на арест Путина

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕвросоюз
Евросоюз - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Венгрия заблокировала совместное заявление государств-членов Европейского союза о выдаче международного ордера на "арест" президента России Владимира Путина, сообщило агентство Bloomberg.
«
"Вето Будапешта означало, что главный дипломат ЕС Жозеп Боррель вместо этого опубликовал заявление от своего имени, "принимая к сведению" решение Международного уголовного суда", — говорится в статье.
В понедельник министры юстиции ЕС опубликовали заявление в поддержку решения МУС, которое не подписала Венгрия, уточнило агентство.
Издание предположило, что Будапешт обозначит свою позицию по этому вопросу, когда лидеры ЕС встретятся на очередном саммите в Брюсселе.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что у этого нет никаких правовых оснований и последствий, и после столь абсурдного решения этот орган встал на путь самоликвидации. Как заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
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В миреВенгрияРоссияВладимир ПутинЖозеп БоррельМария Львова-БеловаБудапештМеждународный уголовный судЕвросоюз
 
 
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