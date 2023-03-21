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СМИ: Венгрия заблокировала заявление ЕС об ордере МУС на "арест" Путина

СМИ: Венгрия заблокировала заявление ЕС об ордере МУС на "арест" Путина - РИА Новости, 21.03.2023

СМИ: Венгрия заблокировала заявление ЕС об ордере МУС на "арест" Путина

Венгрия заблокировала совместное заявление государств-членов Европейского союза о выдаче международного ордера на "арест" президента России Владимира Путина,... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T00:29

2023-03-21T00:29

2023-03-21T00:29

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международный уголовный суд

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Венгрия заблокировала совместное заявление государств-членов Европейского союза о выдаче международного ордера на "арест" президента России Владимира Путина, сообщило агентство Bloomberg.В понедельник министры юстиции ЕС опубликовали заявление в поддержку решения МУС, которое не подписала Венгрия, уточнило агентство.Издание предположило, что Будапешт обозначит свою позицию по этому вопросу, когда лидеры ЕС встретятся на очередном саммите в Брюсселе.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что у этого нет никаких правовых оснований и последствий, и после столь абсурдного решения этот орган встал на путь самоликвидации. Как заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.

https://ria.ru/20230320/mus-1859060526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, венгрия, россия, владимир путин, жозеп боррель, мария львова-белова, будапешт, международный уголовный суд, евросоюз