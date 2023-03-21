https://ria.ru/20230321/veto-1859328808.html
СМИ: Венгрия заблокировала заявление ЕС об ордере МУС на "арест" Путина
СМИ: Венгрия заблокировала заявление ЕС об ордере МУС на "арест" Путина - РИА Новости, 21.03.2023
СМИ: Венгрия заблокировала заявление ЕС об ордере МУС на "арест" Путина
Венгрия заблокировала совместное заявление государств-членов Европейского союза о выдаче международного ордера на "арест" президента России Владимира Путина,... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T00:29
2023-03-21T00:29
2023-03-21T00:29
в мире
венгрия
россия
владимир путин
жозеп боррель
мария львова-белова
будапешт
международный уголовный суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812879908_0:80:3090:1818_1920x0_80_0_0_d919b08c9388f61d16152b3fb85ff6d9.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Венгрия заблокировала совместное заявление государств-членов Европейского союза о выдаче международного ордера на "арест" президента России Владимира Путина, сообщило агентство Bloomberg.В понедельник министры юстиции ЕС опубликовали заявление в поддержку решения МУС, которое не подписала Венгрия, уточнило агентство.Издание предположило, что Будапешт обозначит свою позицию по этому вопросу, когда лидеры ЕС встретятся на очередном саммите в Брюсселе.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что у этого нет никаких правовых оснований и последствий, и после столь абсурдного решения этот орган встал на путь самоликвидации. Как заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
https://ria.ru/20230320/mus-1859060526.html
венгрия
россия
будапешт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812879908_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a2d0b14dc7f17f0d7b7424b04da297d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, россия, владимир путин, жозеп боррель, мария львова-белова, будапешт, международный уголовный суд, евросоюз
В мире, Венгрия, Россия, Владимир Путин, Жозеп Боррель, Мария Львова-Белова, Будапешт, Международный уголовный суд, Евросоюз
СМИ: Венгрия заблокировала заявление ЕС об ордере МУС на "арест" Путина
Bloomberg: Венгрия наложила вето на совместное заявление ЕС об ордере МУС на арест Путина