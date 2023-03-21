https://ria.ru/20230321/vengriya-1859483153.html

В Будапеште назвали условие для поддержки движения Киева в ЕС и НАТО

В Будапеште назвали условие для поддержки движения Киева в ЕС и НАТО - РИА Новости, 21.03.2023

В Будапеште назвали условие для поддержки движения Киева в ЕС и НАТО

Венгрия не будет поддерживать вступление Украины в Евросоюз и НАТО, пока Киев не решит проблемы с национальными меньшинствами, заявил глава венгерского МИД... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T14:44

2023-03-21T14:44

2023-03-21T16:08

в мире

евросоюз

нато

венгрия

украина

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 21 мар — РИА Новости. Венгрия не будет поддерживать вступление Украины в Евросоюз и НАТО, пока Киев не решит проблемы с национальными меньшинствами, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, его общение с журналистами транслировалось в соцсетях.Сейчас на Будапешт оказывается огромное давление для отказа от борьбы за права закарпатских венгров, но страна продолжит защищать национальное меньшинство, заключил Сийярто.Как заявлял в середине февраля глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, Будапешт не ратифицирует членство Украины в ЕС, пока Киев не решит проблему притеснения венгерского национального меньшинства в Закарпатье.По сообщениям СМИ, с общественных учреждений города Мукачево в Закарпатской области Украины, а также в некоторых селах сняли венгерские флаги, а несколько руководителей учреждений, близких к Обществу венгерской культуры, уволили.Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение национального меньшинства, он призвал местные власти прекратить "зверства".Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что высказала в письме украинскому президенту Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о нацменьшинствах, касающиеся положения венгров, но тот не отреагировал.На Украине с 2017 года действует закон об образовании, существенно сокративший возможность обучения на национальных языках.

https://ria.ru/20230215/komissiya-1852207141.html

https://ria.ru/20230128/zakarpate-1848043692.html

венгрия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, евросоюз, нато, венгрия, украина, петер сийярто