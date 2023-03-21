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В Будапеште назвали условие для поддержки движения Киева в ЕС и НАТО - РИА Новости, 21.03.2023
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14:44 21.03.2023 (обновлено: 16:08 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/vengriya-1859483153.html
В Будапеште назвали условие для поддержки движения Киева в ЕС и НАТО
В Будапеште назвали условие для поддержки движения Киева в ЕС и НАТО - РИА Новости, 21.03.2023
В Будапеште назвали условие для поддержки движения Киева в ЕС и НАТО
Венгрия не будет поддерживать вступление Украины в Евросоюз и НАТО, пока Киев не решит проблемы с национальными меньшинствами, заявил глава венгерского МИД... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T14:44
2023-03-21T16:08
в мире
евросоюз
нато
венгрия
украина
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 21 мар — РИА Новости. Венгрия не будет поддерживать вступление Украины в Евросоюз и НАТО, пока Киев не решит проблемы с национальными меньшинствами, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, его общение с журналистами транслировалось в соцсетях.Сейчас на Будапешт оказывается огромное давление для отказа от борьбы за права закарпатских венгров, но страна продолжит защищать национальное меньшинство, заключил Сийярто.Как заявлял в середине февраля глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, Будапешт не ратифицирует членство Украины в ЕС, пока Киев не решит проблему притеснения венгерского национального меньшинства в Закарпатье.По сообщениям СМИ, с общественных учреждений города Мукачево в Закарпатской области Украины, а также в некоторых селах сняли венгерские флаги, а несколько руководителей учреждений, близких к Обществу венгерской культуры, уволили.Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение национального меньшинства, он призвал местные власти прекратить "зверства".Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что высказала в письме украинскому президенту Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о нацменьшинствах, касающиеся положения венгров, но тот не отреагировал.На Украине с 2017 года действует закон об образовании, существенно сокративший возможность обучения на национальных языках.
https://ria.ru/20230215/komissiya-1852207141.html
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в мире, евросоюз, нато, венгрия, украина, петер сийярто
В мире, Евросоюз, НАТО, Венгрия, Украина, Петер Сийярто
В Будапеште назвали условие для поддержки движения Киева в ЕС и НАТО

МИД Венгрии заявил, что не пустит Киев ни в ЕС, ни в НАТО без восстановления прав венгров

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРека Дунай в Будапеште
Река Дунай в Будапеште - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Река Дунай в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 21 мар — РИА Новости. Венгрия не будет поддерживать вступление Украины в Евросоюз и НАТО, пока Киев не решит проблемы с национальными меньшинствами, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, его общение с журналистами транслировалось в соцсетях.
«
"Хотел бы заявить, что мы не будем поддерживать никакое существенное интеграционное движение Украины в направлении ЕС или НАТО, пока на Украине не восстановят права венгерского национального сообщества, которые у него были в 2015 году и раньше", — сказал руководитель венгерской дипломатии.
Сейчас на Будапешт оказывается огромное давление для отказа от борьбы за права закарпатских венгров, но страна продолжит защищать национальное меньшинство, заключил Сийярто.
Как заявлял в середине февраля глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, Будапешт не ратифицирует членство Украины в ЕС, пока Киев не решит проблему притеснения венгерского национального меньшинства в Закарпатье.
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По сообщениям СМИ, с общественных учреждений города Мукачево в Закарпатской области Украины, а также в некоторых селах сняли венгерские флаги, а несколько руководителей учреждений, близких к Обществу венгерской культуры, уволили.
Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение национального меньшинства, он призвал местные власти прекратить "зверства".
Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что высказала в письме украинскому президенту Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о нацменьшинствах, касающиеся положения венгров, но тот не отреагировал.
На Украине с 2017 года действует закон об образовании, существенно сокративший возможность обучения на национальных языках.
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