https://ria.ru/20230321/vengriya-1859333606.html

Венгрия обеспокоилась деятельностью зарубежных НПО в стране

Венгрия обеспокоилась деятельностью зарубежных НПО в стране - РИА Новости, 21.03.2023

Венгрия обеспокоилась деятельностью зарубежных НПО в стране

Венгрия обеспокоена тем, что зарубежные НПО под маской филантропов действуют как политические партии с большой финансовой поддержкой и пытаются навязать стране... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T01:38

2023-03-21T01:38

2023-03-21T01:55

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венгрия

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петер сийярто

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 21 мар - РИА Новости. Венгрия обеспокоена тем, что зарубежные НПО под маской филантропов действуют как политические партии с большой финансовой поддержкой и пытаются навязать стране свое мнение о демократии, Будапешт видит в этом имперские амбиции Брюсселя, заявила министр юстиции Юдит Варга. "Мы сохраняем нашу обеспокоенность и ожидаем прозрачности в отношении деятельности некоторых финансируемых из-за рубежа, политически мотивированных и идеологически предвзятых НПО. Хотя они и надевают маску филантропов, но все равно занимаются политикой, называют себя гражданскими, но действуют как партия, с очень большими деньгами. Они представляют политическую повестку дня и действуют политически мотивировано", - написала Варга в Facebook*. "В Брюсселе этим НПО пытаются передать на аутсорсинг демократию, нам хотят навязать мнение этих организаций, что уже близко к имперскому поведению. Наша задача сейчас - вплоть до выборов в Европарламент везде указывать на этот тревожный процесс", - добавила она. Варга напомнила, что в стране зарегистрировано более 60 тысяч гражданских организаций, благодаря чему "гражданское общество в Венгрии процветает". Глава МИД страны Петер Сийярто ранее заявлял, что Венгрии надо быть готовой к серьезным нападениям со стороны ЕС, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" неизбирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230321/veto-1859328808.html

https://ria.ru/20230317/nato-1858674348.html

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в мире, венгрия, будапешт, брюссель, петер сийярто, евросоюз, европарламент