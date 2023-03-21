https://ria.ru/20230321/uran-1859644494.html

Посольство России отреагировало на план поставок Киеву снарядов с ураном

Посольство России отреагировало на план поставок Киеву снарядов с ураном - РИА Новости, 21.03.2023

Посольство России отреагировало на план поставок Киеву снарядов с ураном

Поставки Великобританией Украине боеприпасов с обедненным ураном ведут к дальнейшей дестабилизации ситуации и идут вразрез с нормами международного права,... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T23:43

2023-03-21T23:43

2023-03-21T23:43

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Поставки Великобританией Украине боеприпасов с обедненным ураном ведут к дальнейшей дестабилизации ситуации и идут вразрез с нормами международного права, заявили во вторник в посольстве РФ в Лондоне. Ранее заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что Британия передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. "Рассматриваем официально подтвержденные Министерством обороны Великобритании планы передачи Украине снарядов с обедненным ураном как шаг, чреватый дальнейшей эскалацией конфликта. Британские поставки Киеву вооружений, тем более столь чувствительных видов, ведут к дальнейшей дестабилизации ситуации и отодвигают перспективу нахождения взаимоприемлемых переговорных развязок. Они идут вразрез с нормами международного права", - говорится в заявлении посольства. В сообщении отмечается, что Британия таким образом сделала выбор "в пользу причинения разрушений и максимального ущерба населению фронтовых регионов", что придает рассуждениям британского правительства о готовности содействовать "восстановлению Украины" "дополнительный цинизм". "В целом же получено очередное доказательство, что Украина для Великобритании – не более чем полигон для противостояния с нашей страной. Предостерегаем Лондон от пересечения очередной опасной черты в маниакальном стремлении добиться "поражения России"", - указали в посольстве. Впервые применять обедненный уран в танковых снарядах стали в нацистской Германии из-за нехватки более плотного вольфрама. В 1970-х годах для борьбы с новыми советскими танками разработкой таких снарядов занялись в США. На сегодняшний день они входят в состав боекомплектов американских танков Abrams, также их могут применять немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2. Американские вооруженные силы применяли снаряды с обедненным ураном в операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии, в ходе вторжения в Ирак в 2003 году. Как отмечала исследователь из Колорадской горной школы в США Суад Аль-Аззави, использование Штатами в Ираке белого фосфора и обедненного урана привело к шестикратному увеличению числа случаев рака в этих местах.

https://ria.ru/20230321/uran-1859610059.html

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в мире, украина, великобритания, киев, m1 abrams