https://ria.ru/20230321/uran-1859610059.html

ООН обеспокоилась применением обедненного урана на Украине

ООН обеспокоилась применением обедненного урана на Украине - РИА Новости, 21.03.2023

ООН обеспокоилась применением обедненного урана на Украине

ООН обеспокоена применением обедненного урана где бы то ни было, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, в ответ на... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T20:08

2023-03-21T20:08

2023-03-21T20:08

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ООН, 21 мар – РИА Новости. ООН обеспокоена применением обедненного урана где бы то ни было, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, в ответ на просьбу прокомментировать планы Лондона поставлять Киеву снаряды с обедненным ураном. Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что наряду с предоставлением боевых танков Challenger 2 Украине, страна будет поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран. Президент России Владимир Путин, говоря об инициативе Великобритании поставлять Киеву снаряды с обедненным ураном заявил, что Запад решил воевать с РФ до последнего украинца не на словах, а на деле.

https://ria.ru/20230320/irak-1859261395.html

киев

великобритания

россия

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в мире, киев, великобритания, россия, фархан хак, владимир путин, оон