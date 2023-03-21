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ООН обеспокоилась применением обедненного урана на Украине
ООН обеспокоилась применением обедненного урана на Украине - РИА Новости, 21.03.2023
ООН обеспокоилась применением обедненного урана на Украине
ООН обеспокоена применением обедненного урана где бы то ни было, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, в ответ на... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T20:08
2023-03-21T20:08
2023-03-21T20:08
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ООН, 21 мар – РИА Новости. ООН обеспокоена применением обедненного урана где бы то ни было, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, в ответ на просьбу прокомментировать планы Лондона поставлять Киеву снаряды с обедненным ураном. Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что наряду с предоставлением боевых танков Challenger 2 Украине, страна будет поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран. Президент России Владимир Путин, говоря об инициативе Великобритании поставлять Киеву снаряды с обедненным ураном заявил, что Запад решил воевать с РФ до последнего украинца не на словах, а на деле.
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В мире, Киев, Великобритания, Россия, Фархан Хак, Владимир Путин, ООН
ООН обеспокоилась применением обедненного урана на Украине
ООН заявила об обеспокоенности планами Британии поставлять обедненный уран на Украине