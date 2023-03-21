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ООН обеспокоилась применением обедненного урана на Украине - РИА Новости, 21.03.2023
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20:08 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/uran-1859610059.html
ООН обеспокоилась применением обедненного урана на Украине
ООН обеспокоилась применением обедненного урана на Украине - РИА Новости, 21.03.2023
ООН обеспокоилась применением обедненного урана на Украине
ООН обеспокоена применением обедненного урана где бы то ни было, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, в ответ на... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T20:08
2023-03-21T20:08
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россия
фархан хак
владимир путин
оон
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ООН, 21 мар – РИА Новости. ООН обеспокоена применением обедненного урана где бы то ни было, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, в ответ на просьбу прокомментировать планы Лондона поставлять Киеву снаряды с обедненным ураном. Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что наряду с предоставлением боевых танков Challenger 2 Украине, страна будет поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран. Президент России Владимир Путин, говоря об инициативе Великобритании поставлять Киеву снаряды с обедненным ураном заявил, что Запад решил воевать с РФ до последнего украинца не на словах, а на деле.
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в мире, киев, великобритания, россия, фархан хак, владимир путин, оон
В мире, Киев, Великобритания, Россия, Фархан Хак, Владимир Путин, ООН
ООН обеспокоилась применением обедненного урана на Украине

ООН заявила об обеспокоенности планами Британии поставлять обедненный уран на Украине

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 21 мар – РИА Новости. ООН обеспокоена применением обедненного урана где бы то ни было, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, в ответ на просьбу прокомментировать планы Лондона поставлять Киеву снаряды с обедненным ураном.
«
"Вы видели, что мы выражали обеспокоенность годами по поводу любого использования обедненного урана, принимая во внимание последствия такого применения. И это касается любого, кто поставляет такие вооружения", – сказал Хак.
Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что наряду с предоставлением боевых танков Challenger 2 Украине, страна будет поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран.
Президент России Владимир Путин, говоря об инициативе Великобритании поставлять Киеву снаряды с обедненным ураном заявил, что Запад решил воевать с РФ до последнего украинца не на словах, а на деле.
Американские военные в Умм-Каср, Ирак. 22 марта 2003 год - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Эксперт рассказала о последствиях применения США в Ираке обедненного урана
20 марта, 17:56
 
В миреКиевВеликобританияРоссияФархан ХакВладимир ПутинООН
 
 
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