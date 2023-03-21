https://ria.ru/20230321/uran-1859573881.html
Применение Киевом урановых бомб грозит катастрофой, заявил экс-замглавы МЧС
Применение Киевом урановых бомб грозит катастрофой, заявил экс-замглавы МЧС - РИА Новости, 21.03.2023
Применение Киевом урановых бомб грозит катастрофой, заявил экс-замглавы МЧС
Возможное применение Украиной на Донбассе боеприпасов с обедненным ураном может создать угрозу тяжелой экологической ситуации в этом регионе, заявил РИА Новости РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T18:27
2023-03-21T18:27
2023-03-21T18:31
в мире
украина
югославия
россия
юрий бражников
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нато
оон
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Возможное применение Украиной на Донбассе боеприпасов с обедненным ураном может создать угрозу тяжелой экологической ситуации в этом регионе, заявил РИА Новости бывший замглавы МЧС России Юрий Бражников, входивший в 1999 году в состав руководящей группы международной коалиции "Фокус", оказывавшей гуманитарную помощь населению Югославии. Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что наряду с предоставлением боевых танков Challenger 2 Украине, страна будет поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран. "Использование боеприпасов с ураном недопустимо, может привести к быстрой экологической катастрофе. Эти регионы ранее уже подвергались радиационному воздействию после аварии на ЧАЭС", - сказал Бражников. Он напомнил, что в 1999 году НАТО впервые применило порядка 31 тысячи кассетных боеприпасов с ураном-238 в ходе массированных бомбардировок военных и гражданских объектов на юге Сербии и в отдельных районах Косово. Главными целями ударов авиации альянса стали радиолокационные станции для сопровождения воздушных судов. В частности, при помощи боеприпасов с урановыми наконечниками был выведен из строя ретранслятор возле города Вране, расположенный на горном хребте Плачковица. Такой же удар был нанесен с воздуха по антенной мачте с оборудованием для авиационного сопровождения на горе вблизи села Боровац в 20 километрах южнее Вране. В самом Вране бомбардировке подверглась воинская часть. Гамма-съемка местности была проведена по всему периметру объекта и основным улицам города. Общая длина обследованного маршрута, включая район разрушенных воинских казарм, составила более 6 километров. Бражников отметил высокую плотность применения снарядов с ураном-238. При бомбардировках многие из них не разорвались и ушли в землю на глубину до одного метра. В целях комплексного анализа на содержание радионуклидов, в том числе урана, были взяты необходимые пробы грунта. По его словам, один из неразорвавшихся боеприпасов с урановым сердечником 17 апреля 1999 года доставили для обследования в медицинский центр Вране. Проведенный лабораторный анализ подтвердил, что в боеприпасе присутствует обедненный уран-238. "Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения, замеренной прибором ДРГ-ОГТ непосредственно у поверхности наконечника, составила 530-560 мкР/ч, что в 45 раз превышало естественный радиационный фон для данной местности. Уже тогда стало ясно, что в Югославии могут возникнуть предпосылки для возникновения экологической катастрофы", - подчеркнул Бражников. Он напомнил, что первые результаты радиационного мониторинга района Вране, где НАТО масштабно применила кассетные бомбы с ураном-238, были получены уже 24 июля - спустя четыре месяца с начала бомбардировок территории Югославии. По итогам исследований была оперативно проинформирована ООН. Буквально за неделю до этого спецрейс Ил-76 МЧС доставил из Москвы в Белград химическую и радиометрическую автомобильные лаборатории. Эта акция была осуществлена в рамках международной программы "Фокус" с участием России, Швейцарии, Австрии и Греции.
https://ria.ru/20230321/uran-1859550651.html
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в мире, украина, югославия, россия, юрий бражников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нато, оон
В мире, Украина, Югославия, Россия, Юрий Бражников, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), НАТО, ООН
Применение Киевом урановых бомб грозит катастрофой, заявил экс-замглавы МЧС
Экс-замглавы МЧС Бражников: применение Киевом урановых бомб грозит экокатастрофой
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Возможное применение Украиной на Донбассе боеприпасов с обедненным ураном может создать угрозу тяжелой экологической ситуации в этом регионе, заявил РИА Новости бывший замглавы МЧС России Юрий Бражников, входивший в 1999 году в состав руководящей группы международной коалиции "Фокус", оказывавшей гуманитарную помощь населению Югославии.
Ранее замминистра обороны Великобритании
Аннабель Голди заявила, что наряду с предоставлением боевых танков Challenger 2 Украине, страна будет поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран.
Захарова прокомментировала планы Лондона передать Киеву боеприпасы с ураном
"Использование боеприпасов с ураном недопустимо, может привести к быстрой экологической катастрофе. Эти регионы ранее уже подвергались радиационному воздействию после аварии на ЧАЭС", - сказал Бражников.
Он напомнил, что в 1999 году НАТО
впервые применило порядка 31 тысячи кассетных боеприпасов с ураном-238 в ходе массированных бомбардировок военных и гражданских объектов на юге Сербии
и в отдельных районах Косово
. Главными целями ударов авиации альянса стали радиолокационные станции для сопровождения воздушных судов.
В частности, при помощи боеприпасов с урановыми наконечниками был выведен из строя ретранслятор возле города Вране, расположенный на горном хребте Плачковица. Такой же удар был нанесен с воздуха по антенной мачте с оборудованием для авиационного сопровождения на горе вблизи села Боровац в 20 километрах южнее Вране. В самом Вране бомбардировке подверглась воинская часть. Гамма-съемка местности была проведена по всему периметру объекта и основным улицам города. Общая длина обследованного маршрута, включая район разрушенных воинских казарм, составила более 6 километров.
Бражников отметил высокую плотность применения снарядов с ураном-238. При бомбардировках многие из них не разорвались и ушли в землю на глубину до одного метра. В целях комплексного анализа на содержание радионуклидов, в том числе урана, были взяты необходимые пробы грунта.
По его словам, один из неразорвавшихся боеприпасов с урановым сердечником 17 апреля 1999 года доставили для обследования в медицинский центр Вране. Проведенный лабораторный анализ подтвердил, что в боеприпасе присутствует обедненный уран-238.
"Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения, замеренной прибором ДРГ-ОГТ непосредственно у поверхности наконечника, составила 530-560 мкР/ч, что в 45 раз превышало естественный радиационный фон для данной местности. Уже тогда стало ясно, что в Югославии могут возникнуть предпосылки для возникновения экологической катастрофы", - подчеркнул Бражников.
Он напомнил, что первые результаты радиационного мониторинга района Вране, где НАТО масштабно применила кассетные бомбы с ураном-238, были получены уже 24 июля - спустя четыре месяца с начала бомбардировок территории Югославии. По итогам исследований была оперативно проинформирована ООН
.
Буквально за неделю до этого спецрейс Ил-76 МЧС доставил из Москвы
в Белград
химическую и радиометрическую автомобильные лаборатории. Эта акция была осуществлена в рамках международной программы "Фокус" с участием России, Швейцарии
, Австрии и Греции
.
Гаврилов отреагировал на решение Лондона передать Киеву обедненный уран