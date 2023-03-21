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Лондон своими действиями ставит под удар простых украинцев, заявил Гаврилов
Лондон своими действиями ставит под удар простых украинцев, заявил Гаврилов - РИА Новости, 21.03.2023
Лондон своими действиями ставит под удар простых украинцев, заявил Гаврилов
Англичане своими действиями, прежде всего, ставят под удар простых украинцев, заявил РИА Новости руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T17:49
2023-03-21T17:49
2023-03-21T18:32
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ВЕНА, 21 мар - РИА Новости. Англичане своими действиями, прежде всего, ставят под удар простых украинцев, заявил РИА Новости руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, комментируя решение Великобритании передать Украине снаряды с обеднённым ураном. "Англичане должны учитывать, что своими действиями они, прежде всего, ставят под удар простых украинцев, о судьбе которых они на словах так пекутся: снаряды с обедненным ураном заражают местность и могут вызывать онкологические заболевания", - отметил Гаврилов. Дипломат напомнил, что так уже было, когда западные военные примеряли эти боеприпасы при бомбардировках Югославии и в ходе вторжения в Ирак, вследствие которого пострадали свыше 1,2 миллиона мирных жителей. "Уроки прошлого снова не выучены?" - добавил глава делегации РФ. Ранее британский замминистра обороны Аннабель Голди сообщила, что Британия передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. Как заявлял РИА Новости военный эксперт Константин Сивков, применение снарядов с обедненным ураном в зоне СВО угрожает здоровью мирных жителей: они заражают местность и вызывают вспышки онкологических заболеваний.
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в мире, украина, лондон, россия, константин гаврилов, константин сивков
В мире, Украина, Лондон, Россия, Константин Гаврилов, Константин Сивков
Лондон своими действиями ставит под удар простых украинцев, заявил Гаврилов
Гаврилов: Лондон передачей обедненного урана Киеву ставит под удар простых украинцев
ВЕНА, 21 мар - РИА Новости. Англичане своими действиями, прежде всего, ставят под удар простых украинцев, заявил РИА Новости руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, комментируя решение Великобритании передать Украине снаряды с обеднённым ураном.
"Англичане должны учитывать, что своими действиями они, прежде всего, ставят под удар простых украинцев, о судьбе которых они на словах так пекутся: снаряды с обедненным ураном заражают местность и могут вызывать онкологические заболевания", - отметил Гаврилов.
Дипломат напомнил, что так уже было, когда западные военные примеряли эти боеприпасы при бомбардировках Югославии
и в ходе вторжения в Ирак
, вследствие которого пострадали свыше 1,2 миллиона мирных жителей. "Уроки прошлого снова не выучены?" - добавил глава делегации РФ.
Ранее британский замминистра обороны Аннабель Голди сообщила, что Британия передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.
Как заявлял РИА Новости военный эксперт Константин Сивков
, применение снарядов с обедненным ураном в зоне СВО угрожает здоровью мирных жителей: они заражают местность и вызывают вспышки онкологических заболеваний.
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