https://ria.ru/20230321/uran-1859553692.html
Гаврилов отреагировал на решение Лондона передать Киеву обедненный уран
Гаврилов отреагировал на решение Лондона передать Киеву обедненный уран - РИА Новости, 21.03.2023
Гаврилов отреагировал на решение Лондона передать Киеву обедненный уран
Москва в случае поставок Киеву снарядов с обеднённым ураном со стороны Великобритании будет реагировать адекватно, заявил РИА Новости руководитель делегации РФ... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T17:34
2023-03-21T17:34
2023-03-21T18:30
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ВЕНА, 21 мар - РИА Новости. Москва в случае поставок Киеву снарядов с обеднённым ураном со стороны Великобритании будет реагировать адекватно, заявил РИА Новости руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.Ранее британский замминистра обороны Аннабель Голди сообщила, что Британия передаст Украине боеприпасы с обеднённым ураном."В случае поставки Киеву таких снарядов для натовской тяжёлой военной техники и их использования мы будем реагировать адекватно. Мы об этом уже предупреждали", - отметил Гаврилов.Он также добавил, что "решение британских властей — ещё один шаг по направлению к пропасти эскалации"."Её непредсказуемые последствия полностью ложатся на Лондон, его единомышленников и преступный террористический режим в Киеве", - заключил дипломат.Как заявлял РИА Новости военный эксперт Константин Сивков, применение снарядов с обеднённым ураном в зоне СВО угрожает здоровью мирных жителей: они заражают местность и вызывают вспышки онкологических заболеваний."В попытке досадить нашей стране агрессивные натовцы полностью утратили связь с реальностью. Англосаксы уже давно приняли на вооружение принцип, согласно которому "Всё дозволено, что против России", - также отметил Гаврилов.Он напомнил, что 25 января текущего года российская делегация на пленарном заседании ФСОБ ОБСЕ заявляла, что на вооружении таких поставляемых Киеву тяжёлых систем, как танки Leopard 2, БМП Bradley и Marder могут быть подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками.
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в мире, киев, украинский демократический альянс за реформы (удар), нато, лондон, россия, константин гаврилов, константин сивков, ситуация в днр и лнр, москва, обсе
В мире, Киев, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), НАТО, Лондон, Россия, Константин Гаврилов, Константин Сивков, Ситуация в ДНР и ЛНР, Москва, ОБСЕ
Гаврилов отреагировал на решение Лондона передать Киеву обедненный уран
Гаврилов назвал решение Лондона передать Киеву обедненный уран шагом к эскалации
ВЕНА, 21 мар - РИА Новости. Москва в случае поставок Киеву снарядов с обеднённым ураном со стороны Великобритании будет реагировать адекватно, заявил РИА Новости руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Ранее британский замминистра обороны Аннабель Голди сообщила, что Британия передаст Украине
боеприпасы с обеднённым ураном.
Лондон своими действиями ставит под удар простых украинцев, заявил Гаврилов
"В случае поставки Киеву таких снарядов для натовской тяжёлой военной техники и их использования мы будем реагировать адекватно. Мы об этом уже предупреждали", - отметил Гаврилов.
Он также добавил, что "решение британских властей — ещё один шаг по направлению к пропасти эскалации".
"Её непредсказуемые последствия полностью ложатся на Лондон, его единомышленников и преступный террористический режим в Киеве", - заключил дипломат.
Как заявлял РИА Новости военный эксперт Константин Сивков
, применение снарядов с обеднённым ураном в зоне СВО угрожает здоровью мирных жителей: они заражают местность и вызывают вспышки онкологических заболеваний.
"В попытке досадить нашей стране агрессивные натовцы полностью утратили связь с реальностью. Англосаксы уже давно приняли на вооружение принцип, согласно которому "Всё дозволено, что против России", - также отметил Гаврилов.
Он напомнил, что 25 января текущего года российская делегация на пленарном заседании ФСОБ ОБСЕ
заявляла, что на вооружении таких поставляемых Киеву тяжёлых систем, как танки Leopard 2, БМП Bradley и Marder могут быть подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками.
Захарова прокомментировала планы Лондона передать Киеву боеприпасы с ураном