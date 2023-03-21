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"Отчаянный шаг". Украинцы неожиданно ответили Зеленскому - РИА Новости, 21.03.2023
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Религия
 
08:00 21.03.2023 (обновлено: 08:01 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/ukraintsy-1859281238.html
"Отчаянный шаг". Украинцы неожиданно ответили Зеленскому
"Отчаянный шаг". Украинцы неожиданно ответили Зеленскому - РИА Новости, 21.03.2023
"Отчаянный шаг". Украинцы неожиданно ответили Зеленскому
Каноническая Украинская православная церковь собрала синод в связи с тревожной ситуацией вокруг Киево-Печерской лавры. Многомиллионная паства ждала итоги этой... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T08:00
2023-03-21T08:01
религия
киев
украина
украинская православная церковь
верховная рада украины
совет национальной безопасности и обороны украины
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости, Сергей Проскурин. Каноническая Украинская православная церковь собрала синод в связи с тревожной ситуацией вокруг Киево-Печерской лавры. Многомиллионная паства ждала итоги этой встречи. Однако судьбоносное заседание завершилось непредвиденным образом.Без посредниковБлокпост в центре Киева: бетонное заграждение и колючая проволока. По одну сторону — небольшая группа православных архиереев, по другую — вооруженные автоматами мужчины. Такую картину можно было наблюдать 20 марта в самом центре Киева.Утром того же дня в резиденции главы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) состоялось заседание синода. Основной вопрос — ситуация вокруг Киево-Печерской лавры.Напомним: обитель полностью принадлежит государству как национальный заповедник. Часть ее — так называемая Нижняя лавра — находилась в безвозмездном пользовании УПЦ. Однако 10 марта руководство музея обязало монахов в срок до 29 числа покинуть территорию.Комментируя свое решение, чиновники сослались на выводы межведомственной комиссии. Контрольный орган выявил ряд нарушений, допущенных монастырем при использовании государственного имущества. Каких именно — не уточнили.В УПЦ заявили, что требование властей не может быть выполнено. Оно больше похоже на "ультиматум &lt;…&gt; без каких-либо объяснений".Чтобы донести свою позицию до президента, духовенство решило поговорить с ним лично. Для этого сразу после заседания 20 марта члены синода приехали на Банковую улицу — к офису Зеленского.Вышедший к ним сотрудник службы безопасности сказал, что передаст письменное обращение на регистрацию. Позже то же самое предложила сотрудница администрации Зеленского. Но архиереи наотрез отказались и продолжали настаивать на личной встрече.Не подействовало даже заявление пресс-секретаря президента Сергея Никифорова о том, что глава государства не собирается встречаться с духовенством."Члены синода &lt;…&gt; хотят ему (Зеленскому. — Прим. ред.) лично объяснить &lt;…&gt; ситуацию, какая она есть на самом деле. &lt;…&gt; Дальнейшие действия синода зависят от того, насколько адекватно руководство государства отреагирует на позицию миллиона верующих", — заявил руководитель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент.Молчание президентаВ итоге почти два часа представители священноначалия УПЦ — некоторым за 80 — простояли на улице. Кто-то из неравнодушных предложил положить пенопласт на бетонное заграждение, чтобы архиереи могли ненадолго присесть. Но блюстители порядка не разрешили это сделать.Покинуть территорию духовенство вынудила лишь воздушная тревога. Причем, как писали местные СМИ, объявили ее только в Киеве."К сожалению, &lt;…&gt; мы не имеем возможности ждать и дальше, но надеемся, что в будущем эта встреча состоится", — сказал, уходя, глава УПЦ митрополит Киевский Онуфрий.Он также добавил, что архиереи пришли с целью "выразить свое внимание и почтение" и хотели бы к себе аналогичного отношения. Митрополит Климент, в свою очередь, отметил, что УПЦ и далее будет добиваться диалога с властью.Много неясностейЖелание духовенства УПЦ вполне понятно — в ситуации вокруг Киево-Печерской лавры действительно много неясностей.С одной стороны, наместник митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел с братией заявили, что останутся здесь до конца. При этом в последние дни поступают сообщения, что часть иноков уже уехала, а из монастыря вывозят вещи. В частности, прихожанам практически полностью раздали библиотеку.С другой стороны, единого взгляда нет и у политиков. Например, депутат Верховной рады Никита Потураев угрожает братии "патриотически настроенной молодежью", которая придет 29 марта, чтобы выселить иноков.А секретарь СНБО Алексей Данилов, напротив, заявил, что никого не тронут. Правда, не уточнил, как собирается действовать государство.Свой вариант предлагает глава украинского Минкульта Александр Ткаченко. По его мнению, выгнать следует лишь руководство УПЦ. А простые монахи смогут добровольно перейти в Православную церковь Украины (ПЦУ) — раскольническую структуру, созданную в 2018-м.Ему вторит и провластный политолог Вадим Денисенко. "Процесс перехода УПЦ к ПЦУ станет гораздо быстрее, если очистить Киево-Печерскую лавру. &lt;…&gt; Уже сейчас все священники находятся на низком старте", — сказал он.Помощи ждать неоткудаУкраинских политиков, кажется, не останавливает и мнение международного сообщества. Кампанию против лавры осудил Всемирный совет церквей (ВСЦ)."Действия, предпринимаемые против УПЦ, вызывают серьезные вопросы в отношении соблюдения свободы религии или убеждений", — написано в заявлении на сайте организации.Призвал уважать религиозные святыни папа римский Франциск. Аналогично высказались и в офисе генсека ООН.С обращением к мировой общественности выступил патриарх Кирилл. Глава РПЦ отметил: "Вызывает сожаление тот факт, что при декларировании руководством Украины приверженности демократическим нормам, европейскому пути развития, соблюдению прав и свобод человека эти права и свободы сегодня попираются самым вопиющим образом"."Нынешняя ситуация свидетельствует о том, что на Украине де-факто не осталось институтов, которые могли бы защитить каноническую УПЦ. А власть, в свою очередь, пытается всеми силами подчинить себе церковь", — считает религиовед Роман Лункин.Однако, добавляет эксперт, реализовать это сложно. Украинская церковь — крупнейшая православная организация в стране. И миллионная паства будет ее защищать.
https://ria.ru/20230319/lavra-1858671432.html
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киев, украина, украинская православная церковь, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины, аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Киев, Украина, Украинская православная церковь, Верховная Рада Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Аналитика - Религия и мировоззрение

"Отчаянный шаг". Украинцы неожиданно ответили Зеленскому

© AFP 2023 / Sergei SupinskyУкраинские военнослужащие проходят мимо монаха в Киево-Печерской лавре, 14 марта 2023 года
Украинские военнослужащие проходят мимо монаха в Киево-Печерской лавре, 14 марта 2023 года - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© AFP 2023 / Sergei Supinsky
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости, Сергей Проскурин. Каноническая Украинская православная церковь собрала синод в связи с тревожной ситуацией вокруг Киево-Печерской лавры. Многомиллионная паства ждала итоги этой встречи. Однако судьбоносное заседание завершилось непредвиденным образом.

Без посредников

Блокпост в центре Киева: бетонное заграждение и колючая проволока. По одну сторону — небольшая группа православных архиереев, по другую — вооруженные автоматами мужчины. Такую картину можно было наблюдать 20 марта в самом центре Киева.
Утром того же дня в резиденции главы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) состоялось заседание синода. Основной вопрос — ситуация вокруг Киево-Печерской лавры.
Напомним: обитель полностью принадлежит государству как национальный заповедник. Часть ее — так называемая Нижняя лавра — находилась в безвозмездном пользовании УПЦ. Однако 10 марта руководство музея обязало монахов в срок до 29 числа покинуть территорию.
© Фото : УПЦЗаседание Священного синода УПЦ
Заседание Священного Синода УПЦ - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© Фото : УПЦ
Заседание Священного синода УПЦ
Комментируя свое решение, чиновники сослались на выводы межведомственной комиссии. Контрольный орган выявил ряд нарушений, допущенных монастырем при использовании государственного имущества. Каких именно — не уточнили.
В УПЦ заявили, что требование властей не может быть выполнено. Оно больше похоже на "ультиматум <…> без каких-либо объяснений".
Чтобы донести свою позицию до президента, духовенство решило поговорить с ним лично. Для этого сразу после заседания 20 марта члены синода приехали на Банковую улицу — к офису Зеленского.
Вышедший к ним сотрудник службы безопасности сказал, что передаст письменное обращение на регистрацию. Позже то же самое предложила сотрудница администрации Зеленского. Но архиереи наотрез отказались и продолжали настаивать на личной встрече.
Не подействовало даже заявление пресс-секретаря президента Сергея Никифорова о том, что глава государства не собирается встречаться с духовенством.
"Члены синода <…> хотят ему (Зеленскому. — Прим. ред.) лично объяснить <…> ситуацию, какая она есть на самом деле. <…> Дальнейшие действия синода зависят от того, насколько адекватно руководство государства отреагирует на позицию миллиона верующих", — заявил руководитель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент.
© Фото : УПЦЧлены синода канонической Украинской православной церкви возле офиса Владимира Зеленского
Члены синода канонической Украинской православной церкви возле офиса Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© Фото : УПЦ
Члены синода канонической Украинской православной церкви возле офиса Владимира Зеленского

Молчание президента

В итоге почти два часа представители священноначалия УПЦ — некоторым за 80 — простояли на улице. Кто-то из неравнодушных предложил положить пенопласт на бетонное заграждение, чтобы архиереи могли ненадолго присесть. Но блюстители порядка не разрешили это сделать.
Покинуть территорию духовенство вынудила лишь воздушная тревога. Причем, как писали местные СМИ, объявили ее только в Киеве.
"К сожалению, <…> мы не имеем возможности ждать и дальше, но надеемся, что в будущем эта встреча состоится", — сказал, уходя, глава УПЦ митрополит Киевский Онуфрий.
Он также добавил, что архиереи пришли с целью "выразить свое внимание и почтение" и хотели бы к себе аналогичного отношения. Митрополит Климент, в свою очередь, отметил, что УПЦ и далее будет добиваться диалога с властью.

Много неясностей

Желание духовенства УПЦ вполне понятно — в ситуации вокруг Киево-Печерской лавры действительно много неясностей.
С одной стороны, наместник митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел с братией заявили, что останутся здесь до конца. При этом в последние дни поступают сообщения, что часть иноков уже уехала, а из монастыря вывозят вещи. В частности, прихожанам практически полностью раздали библиотеку.
С другой стороны, единого взгляда нет и у политиков. Например, депутат Верховной рады Никита Потураев угрожает братии "патриотически настроенной молодежью", которая придет 29 марта, чтобы выселить иноков.
А секретарь СНБО Алексей Данилов, напротив, заявил, что никого не тронут. Правда, не уточнил, как собирается действовать государство.
© AFP 2023 / Sergei SupinskyМонахи на территории Киево-Печерской лавры, 14 марта 2023 года
Монахи на территории Киево-Печеркой Лавры. 14 марта 2023 года - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AFP 2023 / Sergei Supinsky
Монахи на территории Киево-Печерской лавры, 14 марта 2023 года
Свой вариант предлагает глава украинского Минкульта Александр Ткаченко. По его мнению, выгнать следует лишь руководство УПЦ. А простые монахи смогут добровольно перейти в Православную церковь Украины (ПЦУ) — раскольническую структуру, созданную в 2018-м.
Ему вторит и провластный политолог Вадим Денисенко. "Процесс перехода УПЦ к ПЦУ станет гораздо быстрее, если очистить Киево-Печерскую лавру. <…> Уже сейчас все священники находятся на низком старте", — сказал он.

Помощи ждать неоткуда

Украинских политиков, кажется, не останавливает и мнение международного сообщества. Кампанию против лавры осудил Всемирный совет церквей (ВСЦ).
"Действия, предпринимаемые против УПЦ, вызывают серьезные вопросы в отношении соблюдения свободы религии или убеждений", — написано в заявлении на сайте организации.
© AP Photo / Daniel ColeВерующая в коридорах Киево-Печерской лавры, февраль 2023 года
Верующая в коридорах Киево-Печерской Лавры. Февраль 2023 года - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Daniel Cole
Верующая в коридорах Киево-Печерской лавры, февраль 2023 года
Призвал уважать религиозные святыни папа римский Франциск. Аналогично высказались и в офисе генсека ООН.
С обращением к мировой общественности выступил патриарх Кирилл. Глава РПЦ отметил: "Вызывает сожаление тот факт, что при декларировании руководством Украины приверженности демократическим нормам, европейскому пути развития, соблюдению прав и свобод человека эти права и свободы сегодня попираются самым вопиющим образом".
"Нынешняя ситуация свидетельствует о том, что на Украине де-факто не осталось институтов, которые могли бы защитить каноническую УПЦ. А власть, в свою очередь, пытается всеми силами подчинить себе церковь", — считает религиовед Роман Лункин.
Однако, добавляет эксперт, реализовать это сложно. Украинская церковь — крупнейшая православная организация в стране. И миллионная паства будет ее защищать.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
"Точка невозврата". Что будет с Киево-Печерской лаврой
19 марта, 08:00
 
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