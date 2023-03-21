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Запорожские власти рассказали, как Киев не бережет жизни своих военных - РИА Новости, 21.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:37 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/ukraina-1859554733.html
Запорожские власти рассказали, как Киев не бережет жизни своих военных
Запорожские власти рассказали, как Киев не бережет жизни своих военных - РИА Новости, 21.03.2023
Запорожские власти рассказали, как Киев не бережет жизни своих военных
Киевские власти бросают своих солдат на верную смерть, чтобы прощупать линию обороны российских войск на запорожском фронте, заявил РИА Новости во вторник... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T17:37
2023-03-21T17:37
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
владимир рогов
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Киевские власти бросают своих солдат на верную смерть, чтобы прощупать линию обороны российских войск на запорожском фронте, заявил РИА Новости во вторник председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. "Украинских боевиков бросают на верную смерть, отправляя чуть ли не ежедневно в разведку боем на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Это англо-саксонская стратегия, в которой граждан Украины не жалеют и осознанно приказывают идти в атаку, или, точнее, на заведомую смерть, для одной цели - оценки и определения нашей линии обороны и скорости взаимодействия разных родов войск и подразделений из разных армий", - сказал Рогов. По его словам, все разведки боем украинских войск за последнее время заканчиваются большими потерями личного состава и военной техники Украины. Противник не смог продвинуться по линии фронта и был отброшен на исходные позиции. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
https://ria.ru/20230316/vsu-1858362565.html
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безопасность, украина, владимир рогов, запорожская область, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Владимир Рогов, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Запорожские власти рассказали, как Киев не бережет жизни своих военных

Рогов: Украина бросает солдат на верную смерть, чтобы прощупать оборону российских войск

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие перевозят носилки с погибшим
Украинские военнослужащие перевозят носилки с погибшим - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие перевозят носилки с погибшим. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Киевские власти бросают своих солдат на верную смерть, чтобы прощупать линию обороны российских войск на запорожском фронте, заявил РИА Новости во вторник председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Украинских боевиков бросают на верную смерть, отправляя чуть ли не ежедневно в разведку боем на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Это англо-саксонская стратегия, в которой граждан Украины не жалеют и осознанно приказывают идти в атаку, или, точнее, на заведомую смерть, для одной цели - оценки и определения нашей линии обороны и скорости взаимодействия разных родов войск и подразделений из разных армий", - сказал Рогов. По его словам, все разведки боем украинских войск за последнее время заканчиваются большими потерями личного состава и военной техники Украины. Противник не смог продвинуться по линии фронта и был отброшен на исходные позиции.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
Медики транспортируют раненного украинского военного в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
СМИ: Киеву из-за потерь придется выбирать между Артемовском и наступлением
16 марта, 16:45
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаВладимир РоговЗапорожская областьРоссияВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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