https://ria.ru/20230321/ukraina-1859554733.html

Запорожские власти рассказали, как Киев не бережет жизни своих военных

Запорожские власти рассказали, как Киев не бережет жизни своих военных - РИА Новости, 21.03.2023

Запорожские власти рассказали, как Киев не бережет жизни своих военных

Киевские власти бросают своих солдат на верную смерть, чтобы прощупать линию обороны российских войск на запорожском фронте, заявил РИА Новости во вторник... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T17:37

2023-03-21T17:37

2023-03-21T17:37

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

владимир рогов

запорожская область

россия

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Киевские власти бросают своих солдат на верную смерть, чтобы прощупать линию обороны российских войск на запорожском фронте, заявил РИА Новости во вторник председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. "Украинских боевиков бросают на верную смерть, отправляя чуть ли не ежедневно в разведку боем на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Это англо-саксонская стратегия, в которой граждан Украины не жалеют и осознанно приказывают идти в атаку, или, точнее, на заведомую смерть, для одной цели - оценки и определения нашей линии обороны и скорости взаимодействия разных родов войск и подразделений из разных армий", - сказал Рогов. По его словам, все разведки боем украинских войск за последнее время заканчиваются большими потерями личного состава и военной техники Украины. Противник не смог продвинуться по линии фронта и был отброшен на исходные позиции. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.

https://ria.ru/20230316/vsu-1858362565.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, владимир рогов, запорожская область, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр