Запорожские власти рассказали, как Киев не бережет жизни своих военных
Рогов: Украина бросает солдат на верную смерть, чтобы прощупать оборону российских войск
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие перевозят носилки с погибшим
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие перевозят носилки с погибшим. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Киевские власти бросают своих солдат на верную смерть, чтобы прощупать линию обороны российских войск на запорожском фронте, заявил РИА Новости во вторник председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Украинских боевиков бросают на верную смерть, отправляя чуть ли не ежедневно в разведку боем на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Это англо-саксонская стратегия, в которой граждан Украины не жалеют и осознанно приказывают идти в атаку, или, точнее, на заведомую смерть, для одной цели - оценки и определения нашей линии обороны и скорости взаимодействия разных родов войск и подразделений из разных армий", - сказал Рогов. По его словам, все разведки боем украинских войск за последнее время заканчиваются большими потерями личного состава и военной техники Украины. Противник не смог продвинуться по линии фронта и был отброшен на исходные позиции.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.