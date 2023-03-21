Рейтинг@Mail.ru
"План Б". Варшава проговорилась о планах на Западную Галицию, пишут СМИ - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 21.03.2023 (обновлено: 16:46 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/ukraina-1859524881.html
"План Б". Варшава проговорилась о планах на Западную Галицию, пишут СМИ
"План Б". Варшава проговорилась о планах на Западную Галицию, пишут СМИ - РИА Новости, 21.03.2023
"План Б". Варшава проговорилась о планах на Западную Галицию, пишут СМИ
Заявление посла Польши Яна Росцишевского проливает свет на планы Запада передать Варшаве Западную Галицию, написал обозреватель Марко Лакич в сербской газете... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T16:17
2023-03-21T16:46
в мире
польша
украина
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
сергей нарышкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848924099_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_d69d8a62d1699f71d058f3e05a2fd6f6.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Заявление посла Польши Яна Росцишевского проливает свет на планы Запада передать Варшаве Западную Галицию, написал обозреватель Марко Лакич в сербской газете "Политика". В минувшее воскресенье польский дипломат в эфире канала LCI заявил, что Варшава вступит в конфликт с Москвой, если Украина не сможет "защитить свою независимость". Позднее посольство страны опровергло его слова, пояснив, что их "интерпретировали в отрыве от контекста"."Посол Польши во Франции открыто сказал то, о чем месяцами молчали. Впервые о захвате Западной Украины Польшей заговорили в России, поэтому Запад удобно окрестил тему пропагандой Москвы, чтобы все отрицать. Теперь мы поняли, что это не просто разговоры. &lt;…&gt; Когда поляки говорят о возможном вступлении в конфликт, они думают о Западной Галиции", — говорится в статье.По мнению автора, за предоставленное оружие киевским властям придется дорого заплатить, а больше всего они "задолжали" Варшаве, которая занимает второе место по объему военной помощи Украине после США.Если польская армия войдет на Украину, то последняя перестанет существовать как государство, поскольку произойдет раскол на католический Запад и православный Восток, подытожил журналист.В прошлом году глава СВР Сергей Нарышкин отмечал, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "историческими владениями". По данным российской разведки, последняя проводит подготовку к захвату территорий на западе Украины.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230320/polsha-1859164272.html
https://ria.ru/20230321/polsha-1859465123.html
польша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848924099_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_198aed49faabc9c1fead9b49bd455d50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, сергей нарышкин
В мире, Польша, Украина, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Россия, Сергей Нарышкин
"План Б". Варшава проговорилась о планах на Западную Галицию, пишут СМИ

Политика: посол Польши в Париже Росцишевский выдал планы Варшавы занять часть Украины

© iStock.com / Janusz BączyńskiЗамковая площадь в Варшаве
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© iStock.com / Janusz Bączyński
Замковая площадь в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Заявление посла Польши Яна Росцишевского проливает свет на планы Запада передать Варшаве Западную Галицию, написал обозреватель Марко Лакич в сербской газете "Политика".
В минувшее воскресенье польский дипломат в эфире канала LCI заявил, что Варшава вступит в конфликт с Москвой, если Украина не сможет "защитить свою независимость". Позднее посольство страны опровергло его слова, пояснив, что их "интерпретировали в отрыве от контекста".
Военнослужащие и танк PT-91 Twardy на полигоне в Ожише - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
"Если Украина проиграет". Готова ли Польша к войне с Россией
20 марта, 16:19
"Посол Польши во Франции открыто сказал то, о чем месяцами молчали. Впервые о захвате Западной Украины Польшей заговорили в России, поэтому Запад удобно окрестил тему пропагандой Москвы, чтобы все отрицать. Теперь мы поняли, что это не просто разговоры. <…> Когда поляки говорят о возможном вступлении в конфликт, они думают о Западной Галиции", — говорится в статье.
По мнению автора, за предоставленное оружие киевским властям придется дорого заплатить, а больше всего они "задолжали" Варшаве, которая занимает второе место по объему военной помощи Украине после США.
«
"Если сценарий ослабления России руками украинцев провалится, то Запад приступит к плану Б. <…> Польша намеревается включиться в конфликт, отправив свои войска. А если говорить точнее, то Польша возьмет себе то, что, по ее мнению, ей принадлежит", — отметил Лакич.
Если польская армия войдет на Украину, то последняя перестанет существовать как государство, поскольку произойдет раскол на католический Запад и православный Восток, подытожил журналист.
В прошлом году глава СВР Сергей Нарышкин отмечал, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "историческими владениями". По данным российской разведки, последняя проводит подготовку к захвату территорий на западе Украины.
Рыночная площадь во Вроцлаве, Польша - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
В Польше вынесли приговор дипломатии Варшавы после слов посла о России
Вчера, 13:56
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреПольшаУкраинаСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)РоссияСергей Нарышкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала