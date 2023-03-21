"План Б". Варшава проговорилась о планах на Западную Галицию, пишут СМИ
Политика: посол Польши в Париже Росцишевский выдал планы Варшавы занять часть Украины
© iStock.com / Janusz BączyńskiЗамковая площадь в Варшаве
© iStock.com / Janusz Bączyński
Замковая площадь в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Заявление посла Польши Яна Росцишевского проливает свет на планы Запада передать Варшаве Западную Галицию, написал обозреватель Марко Лакич в сербской газете "Политика".
В минувшее воскресенье польский дипломат в эфире канала LCI заявил, что Варшава вступит в конфликт с Москвой, если Украина не сможет "защитить свою независимость". Позднее посольство страны опровергло его слова, пояснив, что их "интерпретировали в отрыве от контекста".
"Посол Польши во Франции открыто сказал то, о чем месяцами молчали. Впервые о захвате Западной Украины Польшей заговорили в России, поэтому Запад удобно окрестил тему пропагандой Москвы, чтобы все отрицать. Теперь мы поняли, что это не просто разговоры. <…> Когда поляки говорят о возможном вступлении в конфликт, они думают о Западной Галиции", — говорится в статье.
По мнению автора, за предоставленное оружие киевским властям придется дорого заплатить, а больше всего они "задолжали" Варшаве, которая занимает второе место по объему военной помощи Украине после США.
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"Если сценарий ослабления России руками украинцев провалится, то Запад приступит к плану Б. <…> Польша намеревается включиться в конфликт, отправив свои войска. А если говорить точнее, то Польша возьмет себе то, что, по ее мнению, ей принадлежит", — отметил Лакич.
Если польская армия войдет на Украину, то последняя перестанет существовать как государство, поскольку произойдет раскол на католический Запад и православный Восток, подытожил журналист.
В прошлом году глава СВР Сергей Нарышкин отмечал, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "историческими владениями". По данным российской разведки, последняя проводит подготовку к захвату территорий на западе Украины.
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