https://ria.ru/20230321/ukraina-1859524881.html

"План Б". Варшава проговорилась о планах на Западную Галицию, пишут СМИ

"План Б". Варшава проговорилась о планах на Западную Галицию, пишут СМИ - РИА Новости, 21.03.2023

"План Б". Варшава проговорилась о планах на Западную Галицию, пишут СМИ

Заявление посла Польши Яна Росцишевского проливает свет на планы Запада передать Варшаве Западную Галицию, написал обозреватель Марко Лакич в сербской газете... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T16:17

2023-03-21T16:17

2023-03-21T16:46

в мире

польша

украина

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

россия

сергей нарышкин

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Заявление посла Польши Яна Росцишевского проливает свет на планы Запада передать Варшаве Западную Галицию, написал обозреватель Марко Лакич в сербской газете "Политика". В минувшее воскресенье польский дипломат в эфире канала LCI заявил, что Варшава вступит в конфликт с Москвой, если Украина не сможет "защитить свою независимость". Позднее посольство страны опровергло его слова, пояснив, что их "интерпретировали в отрыве от контекста"."Посол Польши во Франции открыто сказал то, о чем месяцами молчали. Впервые о захвате Западной Украины Польшей заговорили в России, поэтому Запад удобно окрестил тему пропагандой Москвы, чтобы все отрицать. Теперь мы поняли, что это не просто разговоры. <…> Когда поляки говорят о возможном вступлении в конфликт, они думают о Западной Галиции", — говорится в статье.По мнению автора, за предоставленное оружие киевским властям придется дорого заплатить, а больше всего они "задолжали" Варшаве, которая занимает второе место по объему военной помощи Украине после США.Если польская армия войдет на Украину, то последняя перестанет существовать как государство, поскольку произойдет раскол на католический Запад и православный Восток, подытожил журналист.В прошлом году глава СВР Сергей Нарышкин отмечал, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "историческими владениями". По данным российской разведки, последняя проводит подготовку к захвату территорий на западе Украины.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230320/polsha-1859164272.html

https://ria.ru/20230321/polsha-1859465123.html

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россия

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, польша, украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, сергей нарышкин