https://ria.ru/20230321/ukraina-1859505892.html

Британия решила передать Украине боеприпасы с обедненным ураном

Британия решила передать Украине боеприпасы с обедненным ураном - РИА Новости, 21.03.2023

Британия решила передать Украине боеприпасы с обедненным ураном

Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном, заявила заместитель министра обороны Аннабель Голди в ответ на запрос на сайте британского... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T15:29

2023-03-21T15:29

2023-03-21T16:36

специальная военная операция на украине

украина

в мире

великобритания

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571318787_0:303:2790:1872_1920x0_80_0_0_415744de9341cbf56f2894a924279562.jpg

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном, заявила заместитель министра обороны Аннабель Голди в ответ на запрос на сайте британского парламента."Наряду с предоставлением Украине эскадрона боевых танков Challenger 2 мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран", — говорится в сообщении. Применять обедненный уран в бронебойных подкалиберных снарядах первой начала нацистская Германия, которая испытывала нехватку более плотного вольфрама. В 1970-х в США занялись разработкой таких снарядов, предназначавшихся для борьбы с новыми советскими танками. Сейчас они входят в боекомплекты американских танков Abrams, их могут применять немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2. Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии и в ходе вторжения в Ирак в 2003 году. Как отмечали специалисты, это может привести к вспышкам онкологических заболеваний. По словам военного эксперта Константина Сивкова, применение таких снарядов следует рассматривать как "грязное оружие": урановая пыль, оседающая на местности, радиоактивна, чрезвычайно токсична и не подвержена дезактивации.

https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html

https://ria.ru/20230320/irak-1859261395.html

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, великобритания, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр