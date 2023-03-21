https://ria.ru/20230321/ukraina-1859505892.html
Британия решила передать Украине боеприпасы с обедненным ураном
Британия решила передать Украине боеприпасы с обедненным ураном - РИА Новости, 21.03.2023
Британия решила передать Украине боеприпасы с обедненным ураном
Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном, заявила заместитель министра обороны Аннабель Голди в ответ на запрос на сайте британского... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T15:29
2023-03-21T15:29
2023-03-21T16:36
специальная военная операция на украине
украина
в мире
великобритания
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571318787_0:303:2790:1872_1920x0_80_0_0_415744de9341cbf56f2894a924279562.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном, заявила заместитель министра обороны Аннабель Голди в ответ на запрос на сайте британского парламента."Наряду с предоставлением Украине эскадрона боевых танков Challenger 2 мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран", — говорится в сообщении. Применять обедненный уран в бронебойных подкалиберных снарядах первой начала нацистская Германия, которая испытывала нехватку более плотного вольфрама. В 1970-х в США занялись разработкой таких снарядов, предназначавшихся для борьбы с новыми советскими танками. Сейчас они входят в боекомплекты американских танков Abrams, их могут применять немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2. Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии и в ходе вторжения в Ирак в 2003 году. Как отмечали специалисты, это может привести к вспышкам онкологических заболеваний. По словам военного эксперта Константина Сивкова, применение таких снарядов следует рассматривать как "грязное оружие": урановая пыль, оседающая на местности, радиоактивна, чрезвычайно токсична и не подвержена дезактивации.
https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html
https://ria.ru/20230320/irak-1859261395.html
украина
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571318787_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_6e92c67a1a70a77f69063d179bb6c1ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, великобритания, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Великобритания, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Британия решила передать Украине боеприпасы с обедненным ураном
Замминистра обороны Британии Голди пообещала передать Киеву боеприпасы с обедненным ураном