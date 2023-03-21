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Британия решила передать Украине боеприпасы с обедненным ураном - РИА Новости, 21.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:29 21.03.2023 (обновлено: 16:36 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/ukraina-1859505892.html
Британия решила передать Украине боеприпасы с обедненным ураном
Британия решила передать Украине боеприпасы с обедненным ураном - РИА Новости, 21.03.2023
Британия решила передать Украине боеприпасы с обедненным ураном
Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном, заявила заместитель министра обороны Аннабель Голди в ответ на запрос на сайте британского... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T15:29
2023-03-21T16:36
специальная военная операция на украине
украина
в мире
великобритания
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном, заявила заместитель министра обороны Аннабель Голди в ответ на запрос на сайте британского парламента."Наряду с предоставлением Украине эскадрона боевых танков Challenger 2 мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран", — говорится в сообщении. Применять обедненный уран в бронебойных подкалиберных снарядах первой начала нацистская Германия, которая испытывала нехватку более плотного вольфрама. В 1970-х в США занялись разработкой таких снарядов, предназначавшихся для борьбы с новыми советскими танками. Сейчас они входят в боекомплекты американских танков Abrams, их могут применять немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2. Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии и в ходе вторжения в Ирак в 2003 году. Как отмечали специалисты, это может привести к вспышкам онкологических заболеваний. По словам военного эксперта Константина Сивкова, применение таких снарядов следует рассматривать как "грязное оружие": урановая пыль, оседающая на местности, радиоактивна, чрезвычайно токсична и не подвержена дезактивации.
https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html
https://ria.ru/20230320/irak-1859261395.html
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украина, в мире, великобритания, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Великобритания, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Британия решила передать Украине боеприпасы с обедненным ураном

Замминистра обороны Британии Голди пообещала передать Киеву боеприпасы с обедненным ураном

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКонтейнер с обедненным гексафторидом урана
Контейнер с обедненным гексафторидом урана - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Контейнер с обедненным гексафторидом урана. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном, заявила заместитель министра обороны Аннабель Голди в ответ на запрос на сайте британского парламента.
"Наряду с предоставлением Украине эскадрона боевых танков Challenger 2 мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран", — говорится в сообщении.
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Применять обедненный уран в бронебойных подкалиберных снарядах первой начала нацистская Германия, которая испытывала нехватку более плотного вольфрама. В 1970-х в США занялись разработкой таких снарядов, предназначавшихся для борьбы с новыми советскими танками. Сейчас они входят в боекомплекты американских танков Abrams, их могут применять немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2.
Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии и в ходе вторжения в Ирак в 2003 году. Как отмечали специалисты, это может привести к вспышкам онкологических заболеваний. По словам военного эксперта Константина Сивкова, применение таких снарядов следует рассматривать как "грязное оружие": урановая пыль, оседающая на местности, радиоактивна, чрезвычайно токсична и не подвержена дезактивации.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреВеликобританияВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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