Рейтинг@Mail.ru
Экс-президент Польши дал неутешительный прогноз по конфликту на Украине - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:14 21.03.2023 (обновлено: 16:04 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/ukraina-1859498185.html
Экс-президент Польши дал неутешительный прогноз по конфликту на Украине
Экс-президент Польши дал неутешительный прогноз по конфликту на Украине - РИА Новости, 21.03.2023
Экс-президент Польши дал неутешительный прогноз по конфликту на Украине
Конфликт на Украине будет долгим, заявил бывший президент Польши Александр Квасьневский в интервью RMF FM. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T15:14
2023-03-21T16:04
специальная военная операция на украине
в мире
польша
украина
александр квасьневский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842401971_0:22:2725:1555_1920x0_80_0_0_728d222bcb251c5499d9203e3199b832.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Конфликт на Украине будет долгим, заявил бывший президент Польши Александр Квасьневский в интервью RMF FM. "К сожалению, я убежден, что эта война может затянуться. Надежды на то, что она завершится в этом году, довольно ограниченны", — сказал он. По мнению Квасьневского, следует быть готовыми к "ограниченной безопасности" — в том числе и для Варшавы, так как "пока Украина воюет, угроза для Польши смещается на несколько сотен километров к востоку". Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
https://ria.ru/20230321/ukraina-1859449601.html
https://ria.ru/20230321/sholts-1859374205.html
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842401971_0:3:2725:2047_1920x0_80_0_0_4163716a2c5dc222aeda608925ab0980.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина, александр квасьневский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина, Александр Квасьневский
Экс-президент Польши дал неутешительный прогноз по конфликту на Украине

Экс-президент Польши Квасьневский призвал готовиться к долгому конфликту на Украине

© AP Photo / Czarek SokolowskiЭкс-президент Польши Александр Квасьневский
Экс-президент Польши Александр Квасьневский - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Экс-президент Польши Александр Квасьневский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Конфликт на Украине будет долгим, заявил бывший президент Польши Александр Квасьневский в интервью RMF FM.
"К сожалению, я убежден, что эта война может затянуться. Надежды на то, что она завершится в этом году, довольно ограниченны", — сказал он.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
В США раскрыли план Байдена по окончанию конфликта на Украине
Вчера, 13:19
По мнению Квасьневского, следует быть готовыми к "ограниченной безопасности" — в том числе и для Варшавы, так как "пока Украина воюет, угроза для Польши смещается на несколько сотен километров к востоку".
Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Слова Шольца о сроках завершения конфликта на Украине шокировали немцев
Вчера, 09:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаУкраинаАлександр Квасьневский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала