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Экс-президент Польши дал неутешительный прогноз по конфликту на Украине
Экс-президент Польши дал неутешительный прогноз по конфликту на Украине - РИА Новости, 21.03.2023
Экс-президент Польши дал неутешительный прогноз по конфликту на Украине
Конфликт на Украине будет долгим, заявил бывший президент Польши Александр Квасьневский в интервью RMF FM. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T15:14
2023-03-21T15:14
2023-03-21T16:04
специальная военная операция на украине
в мире
польша
украина
александр квасьневский
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Конфликт на Украине будет долгим, заявил бывший президент Польши Александр Квасьневский в интервью RMF FM. "К сожалению, я убежден, что эта война может затянуться. Надежды на то, что она завершится в этом году, довольно ограниченны", — сказал он. По мнению Квасьневского, следует быть готовыми к "ограниченной безопасности" — в том числе и для Варшавы, так как "пока Украина воюет, угроза для Польши смещается на несколько сотен километров к востоку". Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
https://ria.ru/20230321/ukraina-1859449601.html
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в мире, польша, украина, александр квасьневский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина, Александр Квасьневский
Экс-президент Польши дал неутешительный прогноз по конфликту на Украине
Экс-президент Польши Квасьневский призвал готовиться к долгому конфликту на Украине