https://ria.ru/20230321/ukraina-1859498185.html

Экс-президент Польши дал неутешительный прогноз по конфликту на Украине

Экс-президент Польши дал неутешительный прогноз по конфликту на Украине - РИА Новости, 21.03.2023

Экс-президент Польши дал неутешительный прогноз по конфликту на Украине

Конфликт на Украине будет долгим, заявил бывший президент Польши Александр Квасьневский в интервью RMF FM. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T15:14

2023-03-21T15:14

2023-03-21T16:04

специальная военная операция на украине

в мире

польша

украина

александр квасьневский

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Конфликт на Украине будет долгим, заявил бывший президент Польши Александр Квасьневский в интервью RMF FM. "К сожалению, я убежден, что эта война может затянуться. Надежды на то, что она завершится в этом году, довольно ограниченны", — сказал он. По мнению Квасьневского, следует быть готовыми к "ограниченной безопасности" — в том числе и для Варшавы, так как "пока Украина воюет, угроза для Польши смещается на несколько сотен километров к востоку". Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.

https://ria.ru/20230321/ukraina-1859449601.html

https://ria.ru/20230321/sholts-1859374205.html

польша

украина

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в мире, польша, украина, александр квасьневский