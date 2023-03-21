https://ria.ru/20230321/ukraina-1859449601.html

В США раскрыли план Байдена по окончанию конфликта на Украине

В США раскрыли план Байдена по окончанию конфликта на Украине - РИА Новости, 21.03.2023

В США раскрыли план Байдена по окончанию конфликта на Украине

США готовы к тому, что конфликт на Украине завершится ее уничтожением, заявил в интервью Fox News американский журналист Гленн Гринвальд, помогавший... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T13:19

2023-03-21T13:19

2023-03-21T14:11

специальная военная операция на украине

в мире

сша

гленн гринвальд

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. США готовы к тому, что конфликт на Украине завершится ее уничтожением, заявил в интервью Fox News американский журналист Гленн Гринвальд, помогавший экс-сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену распространять засекреченные документы, связанные с деятельностью американских спецслужб. "С самого начала было очевидно, что США хотят, чтобы этот конфликт затянулся как можно дольше. Они хотят не защищать Украину, а, наоборот, ею пожертвовать. Они хотят уничтожить Украину, если сочтут, что это поможет их геополитической цели — ослабить Россию", — сказал он. Гринвальд добавил, что Украина для них всего лишь пешка и если понадобится, то США убьют как можно больше украинцев и сотрут с лица земли всю их страну, лишь бы конфликт продлился как можно дольше. "В собственных интересах украинцев — начать переговоры с русскими, договориться и сохранить за собой хотя бы ту часть страны, которая хочет власти Киева. А США и Великобритания этому противятся — разумеется, по корыстным причинам", — заключил журналист. Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230321/sholts-1859374205.html

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украина

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в мире, сша, гленн гринвальд, украина, киев