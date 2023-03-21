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В Пентагоне усомнились, что Украина вытеснит российские войска в 2023 году - РИА Новости, 21.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:36 21.03.2023 (обновлено: 13:42 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/ukraina-1859432683.html
В Пентагоне усомнились, что Украина вытеснит российские войска в 2023 году
В Пентагоне усомнились, что Украина вытеснит российские войска в 2023 году - РИА Новости, 21.03.2023
В Пентагоне усомнились, что Украина вытеснит российские войска в 2023 году
Украине будет чрезвычайно сложно полностью вытеснить российские войска, заявил глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T12:36
2023-03-21T13:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
марк милли
сша
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Украине будет чрезвычайно сложно полностью вытеснить российские войска, заявил глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли. Он предполагает, что российскому руководству "не удастся добиться своих политических целей". В то же время сам конфликт, как считает Милли, не входит в состояние замороженного."Сложилось так, что ни одна из сторон, вероятно, не может достичь своих политических целей военными средствами, и это положение дел продлится какое-то время", — добавил американский военный.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ее процессе в состав Российской Федерации по итогам референдумов вошли четыре региона — Херсонская, Запорожская области, а также Донецкая и Луганская народные республики.
https://ria.ru/20230220/ukraina-1853219522.html
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В Пентагоне усомнились, что Украина вытеснит российские войска в 2023 году

Генерал Милли: Украине будет чрезвычайно сложно вытеснить российские войска в 2023 году

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли
Председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Украине будет чрезвычайно сложно полностью вытеснить российские войска, заявил глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли.
«
"Это будет очень сложная задача, если не невозможная, то чрезвычайно трудная. И в мире вероятностей, я не думаю, что она высока", — приводит издание Politico cлова генерала.
Он предполагает, что российскому руководству "не удастся добиться своих политических целей". В то же время сам конфликт, как считает Милли, не входит в состояние замороженного.
"Сложилось так, что ни одна из сторон, вероятно, не может достичь своих политических целей военными средствами, и это положение дел продлится какое-то время", — добавил американский военный.

С начала российской военной операции США выделили Киеву более 32,5 миллиарда долларов военной помощи.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ее процессе в состав Российской Федерации по итогам референдумов вошли четыре региона — Херсонская, Запорожская области, а также Донецкая и Луганская народные республики.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМарк МиллиСШАВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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