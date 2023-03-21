https://ria.ru/20230321/ukraina-1859432683.html

В Пентагоне усомнились, что Украина вытеснит российские войска в 2023 году

В Пентагоне усомнились, что Украина вытеснит российские войска в 2023 году - РИА Новости, 21.03.2023

В Пентагоне усомнились, что Украина вытеснит российские войска в 2023 году

Украине будет чрезвычайно сложно полностью вытеснить российские войска, заявил глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T12:36

2023-03-21T12:36

2023-03-21T13:42

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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сша

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Украине будет чрезвычайно сложно полностью вытеснить российские войска, заявил глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли. Он предполагает, что российскому руководству "не удастся добиться своих политических целей". В то же время сам конфликт, как считает Милли, не входит в состояние замороженного."Сложилось так, что ни одна из сторон, вероятно, не может достичь своих политических целей военными средствами, и это положение дел продлится какое-то время", — добавил американский военный.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ее процессе в состав Российской Федерации по итогам референдумов вошли четыре региона — Херсонская, Запорожская области, а также Донецкая и Луганская народные республики.

https://ria.ru/20230220/ukraina-1853219522.html

украина

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, марк милли, сша, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр