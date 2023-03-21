https://ria.ru/20230321/ucheniya-1859610405.html

Россия и Китай будут регулярно проводить совместные патрулирования и учения

Россия и Китай будут регулярно проводить совместные патрулирования и учения - РИА Новости, 21.03.2023

Россия и Китай будут регулярно проводить совместные патрулирования и учения

Россия и Китай будут регулярно проводить совместные патрулирования на море и в воздухе, а также совместные учения. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T20:10

2023-03-21T20:10

2023-03-21T20:10

в мире

россия

китай

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай будут регулярно проводить совместные патрулирования на море и в воздухе, а также совместные учения. Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля. "Стороны будут регулярно проводить совместные патрулирования на море и в воздухе и совместные учения, развивать обмены и сотрудничество, в том числе в рамках всех имеющихся двусторонних механизмов взаимодействия, углублять взаимодоверие между вооруженными силами двух стран", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html

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в мире, россия, китай