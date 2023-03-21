Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай будут регулярно проводить совместные патрулирования и учения - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:10 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/ucheniya-1859610405.html
Россия и Китай будут регулярно проводить совместные патрулирования и учения
Россия и Китай будут регулярно проводить совместные патрулирования и учения - РИА Новости, 21.03.2023
Россия и Китай будут регулярно проводить совместные патрулирования и учения
Россия и Китай будут регулярно проводить совместные патрулирования на море и в воздухе, а также совместные учения. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T20:10
2023-03-21T20:10
в мире
россия
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768898832_0:73:1631:990_1920x0_80_0_0_d4533798c82c31617a83545c8535411d.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай будут регулярно проводить совместные патрулирования на море и в воздухе, а также совместные учения. Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля. "Стороны будут регулярно проводить совместные патрулирования на море и в воздухе и совместные учения, развивать обмены и сотрудничество, в том числе в рамках всех имеющихся двусторонних механизмов взаимодействия, углублять взаимодоверие между вооруженными силами двух стран", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768898832_76:102:1260:990_1920x0_80_0_0_e8740111bb352b900f4d58b72777d6db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай
В мире, Россия, Китай
Россия и Китай будут регулярно проводить совместные патрулирования и учения

Россия и Китай будут регулярно проводить патрулирования и учения на море и в воздухе

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкБоевые корабли России, Ирана и Китая во время военно-морских учений "CHIRU-2022" в Аравийском море
Боевые корабли России, Ирана и Китая во время военно-морских учений CHIRU-2022 в Аравийском море - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Боевые корабли России, Ирана и Китая во время военно-морских учений "CHIRU-2022" в Аравийском море. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай будут регулярно проводить совместные патрулирования на море и в воздухе, а также совместные учения.
Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля.
"Стороны будут регулярно проводить совместные патрулирования на море и в воздухе и совместные учения, развивать обмены и сотрудничество, в том числе в рамках всех имеющихся двусторонних механизмов взаимодействия, углублять взаимодоверие между вооруженными силами двух стран", - говорится в заявлении.
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
Китай сделал ставку в украинской игре
25 февраля, 08:00
 
В миреРоссияКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала