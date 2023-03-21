Рейтинг@Mail.ru
Жителю Татарстана вынесли приговор за убийство девочки-инвалида - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:38 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/ubiystvo-1859508452.html
Жителю Татарстана вынесли приговор за убийство девочки-инвалида
Жителю Татарстана вынесли приговор за убийство девочки-инвалида - РИА Новости, 21.03.2023
Жителю Татарстана вынесли приговор за убийство девочки-инвалида
Верховный суд Татарстана приговорил местного жителя к 17 годам колонии за убийство пятилетней девочки-инвалида, сообщает региональное следственное управление СК РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T15:38
2023-03-21T15:38
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d2edc1dc1271923c0fbc17b2e05ec807.jpg
КАЗАНЬ, 21 мар – РИА Новости. Верховный суд Татарстана приговорил местного жителя к 17 годам колонии за убийство пятилетней девочки-инвалида, сообщает региональное следственное управление СК РФ. "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы", - говорится в сообщении. Следствием и судом установлено, что 18 мая 2022 года в квартире одного из домов в поселке Васильево 38-летний обвиняемый в пьяном виде до смерти забил пятилетнюю дочку своей сожительницы. Обвинение было предъявлено по статье "убийство малолетнего". О мотивах ничего не сообщается.
https://ria.ru/20230220/ubiystvo-1853231534.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_846af70666bb50e5ce7813aa4313aeef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителю Татарстана вынесли приговор за убийство девочки-инвалида

Житель Татарстана получил 17 лет колонии за убийство пятилетней девочки-инвалида

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в медиабанк
Судебный молоток. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 21 мар – РИА Новости. Верховный суд Татарстана приговорил местного жителя к 17 годам колонии за убийство пятилетней девочки-инвалида, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Следствием и судом установлено, что 18 мая 2022 года в квартире одного из домов в поселке Васильево 38-летний обвиняемый в пьяном виде до смерти забил пятилетнюю дочку своей сожительницы. Обвинение было предъявлено по статье "убийство малолетнего".
О мотивах ничего не сообщается.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
В Башкирии экс-депутат получил 8,5 года колонии за убийство инвалида
20 февраля, 18:01
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала