https://ria.ru/20230321/ubiystvo-1859508452.html

Жителю Татарстана вынесли приговор за убийство девочки-инвалида

Жителю Татарстана вынесли приговор за убийство девочки-инвалида - РИА Новости, 21.03.2023

Жителю Татарстана вынесли приговор за убийство девочки-инвалида

Верховный суд Татарстана приговорил местного жителя к 17 годам колонии за убийство пятилетней девочки-инвалида, сообщает региональное следственное управление СК РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T15:38

2023-03-21T15:38

2023-03-21T15:38

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЗАНЬ, 21 мар – РИА Новости. Верховный суд Татарстана приговорил местного жителя к 17 годам колонии за убийство пятилетней девочки-инвалида, сообщает региональное следственное управление СК РФ. "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы", - говорится в сообщении. Следствием и судом установлено, что 18 мая 2022 года в квартире одного из домов в поселке Васильево 38-летний обвиняемый в пьяном виде до смерти забил пятилетнюю дочку своей сожительницы. Обвинение было предъявлено по статье "убийство малолетнего". О мотивах ничего не сообщается.

https://ria.ru/20230220/ubiystvo-1853231534.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)