https://ria.ru/20230321/ubiystvo-1859342598.html
Хабаровчанка получила 17 лет колонии за убийство годовалого сына
Хабаровчанка получила 17 лет колонии за убийство годовалого сына - РИА Новости, 21.03.2023
Хабаровчанка получила 17 лет колонии за убийство годовалого сына
Жительница Верхнебуреинского района Хабаровского края получила 17 лет колонии за особо жестокое убийство годовалого сына, сообщило управление Следственного... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T05:34
2023-03-21T05:34
2023-03-21T05:51
происшествия
верхнебуреинский район
хабаровский край
россия
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ХАБАРОВСК, 21 мар - РИА Новости. Жительница Верхнебуреинского района Хабаровского края получила 17 лет колонии за особо жестокое убийство годовалого сына, сообщило управление Следственного комитета по региону."Следствием и судом установлено, что в период времени с 2020 по 2021 год женщина, проживая вместе с годовалым ребенком в квартире жилого дома в рабочем поселке Новый Ургал, неоднократно применяла по отношению к нему насилие, подвергала его жестокому обращению и истязанию. В июне 2021 года она нанесла ребенку множественные удары руками и ногами по голове и телу, вследствие чего он скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры региона, у мальчика были диагностированы: закрытый перелом руки, тупая травма органов грудной клетки, тупая травма органов брюшной полости, закрытая черепно-мозговая травма, осложнившаяся кровоизлиянием в боковые, третий и четвертый желудочки головного мозга.СУ СК отмечает, что семья на профилактическом учете не состояла. Женщину обвиняли по статьям "Причинение тяжкого вреда здоровью", "Убийство малолетнего с особой жестокостью", "Истязание" и "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" УК РФ."По результатам судебного рассмотрения уголовного дела судом присяжных заседателей в отношении подсудимой принят обвинительный вердикт. Судом женщине назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230320/srok-1859211096.html
https://ria.ru/20230317/ubiystvo-1858501548.html
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происшествия, верхнебуреинский район, хабаровский край, россия
Происшествия, Верхнебуреинский район, Хабаровский край, Россия
Хабаровчанка получила 17 лет колонии за убийство годовалого сына
Хабаровчанка получила 17 лет колонии за особо жестокое убийство годовалого сына
ХАБАРОВСК, 21 мар - РИА Новости.
Жительница Верхнебуреинского района Хабаровского края получила 17 лет колонии за особо жестокое убийство годовалого сына, сообщило управление Следственного комитета по региону
.
"Следствием и судом установлено, что в период времени с 2020 по 2021 год женщина, проживая вместе с годовалым ребенком в квартире жилого дома в рабочем поселке Новый Ургал, неоднократно применяла по отношению к нему насилие, подвергала его жестокому обращению и истязанию. В июне 2021 года она нанесла ребенку множественные удары руками и ногами по голове и телу, вследствие чего он скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
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По данным прокуратуры региона, у мальчика были диагностированы: закрытый перелом руки, тупая травма органов грудной клетки, тупая травма органов брюшной полости, закрытая черепно-мозговая травма, осложнившаяся кровоизлиянием в боковые, третий и четвертый желудочки головного мозга.
СУ СК
отмечает, что семья на профилактическом учете не состояла. Женщину обвиняли по статьям "Причинение тяжкого вреда здоровью", "Убийство малолетнего с особой жестокостью", "Истязание" и "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" УК РФ
.
"По результатам судебного рассмотрения уголовного дела судом присяжных заседателей в отношении подсудимой принят обвинительный вердикт. Судом женщине назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
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