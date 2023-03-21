https://ria.ru/20230321/tsennosti-1859594815.html

Россия и КНР выступили против навязывания ценностей одной страны другим

Россия и КНР выступили против навязывания ценностей одной страны другим - РИА Новости, 21.03.2023

Россия и КНР выступили против навязывания ценностей одной страны другим

Россия и Китай выступают против навязывания одним государством другим странам своих ценностей, не существует "высшей демократии", текст совместного заявления... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T19:22

2023-03-21T19:22

2023-03-21T19:49

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китай

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай выступают против навязывания одним государством другим странам своих ценностей, не существует "высшей демократии", текст совместного заявления опубликован на сайте Кремля."Стороны отмечают, что каждое государство обладает собственными историческими, культурными, национальными особенностями и вправе самостоятельно выбирать свой путь развития. Не существует "высшей демократии". Стороны выступают против навязывания одним государством другим государствам своих ценностей, проведения идеологических линий, создания ложного нарратива о так называемом противостоянии демократий и автократий, использования демократии и свободы в качестве предлога и политического инструмента для оказания давления на другие государства", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230321/zayavlenie-1859594287.html

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россия, китай, в мире